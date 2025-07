Questi sono i motivi per cui il cane si isola per mangiare: cosa significa e perché lo fa

I cani non sempre apprezzano avere gente intorno mentre mangiano. In realtà, per molti di loro, il momento del pasto è qualcosa di molto privato, da consumare in un luogo tranquillo e lontano da occhi indiscreti. Questo comportamento può coglierci di sorpresa, soprattutto se in altri momenti il nostro cane non manifesta la volontà di isolarsi, ma se pensiamo all'etologia del cane non deve stupirci.

Questa ritrosia ha radici antiche che ha a che fare con il bisogno del cane di proteggere la risorsa per lui più preziosa: il cibo; mentre altre volte è semplicemente una questione di comodità. Distinguere queste due casistiche è fondamentale per relazionarci al nostro animale nel modo giusto.

Perché il cane preferisce mangiare in posti appartati

Se un cane si allontana per mangiare la maggior parte delle volte lo fa per una questione di comodità. Forse la ciotola non è posizionata nel posto giusto perché il luogo è scomodo o troppo di passaggio, e questa cosa lo disturba e lo costringe ad allontanarsi col cibo. In questo caso la scelta più saggia è cercare una nuova collocazione e tenere a mente che, per natura, il momento del pasto è quello in cui il cane si sente più vulnerabile. Anche il suo amato umano in questi frangenti può essere considerato un fastidio se ha un atteggiamento troppo invadente o insistente.

Alcuni cani potrebbero addirittura arrivare a portare il loro cibo in un'altra stanza, sotto qualche mobile, o dietro una porta perché lì si sentono più al sicuro. Non è necessariamente detto che non si fidino della loro famiglia, talvolta alcuni individui hanno il bisogno di creare una "tana" in cui rifugiarsi e proteggere le proprie risorse, cibo in primis, lontano da potenziali minacce.

É normale che il cane si isoli quando deve mangiare? Quando preoccuparsi

Nella maggior parte dei casi il bisogno del cane di isolarsi durante il pasto è un comportamento normale. È un modo per proteggere qualcosa che considera di vitale importanza: il cibo. In natura questa tendenza può fare la differenza tra la vita e la morte, ma si tratta di un istinto che può manifestarsi anche nei cani che vivono in casa e che non si procurano attivamente il pasto.

Il bisogno di solitudine però può essere anche indice di problemi più grandi e complessi. Ad esempio, può essere dovuto al bisogno di evitare la competizione con gli altri animali presenti in casa, è la spia che questa relazione sta stressando il cane.

Ma i veri problemi si manifestano se il cane diventa aggressivo quando qualcuno si avvicina alla sua ciotola, o se è visibilmente a disagio semplicemente alla presenza di persone durante il pasto. Questo può verificarsi se il cane ha una motivazione possessiva particolarmente spiccata. Le motivazioni sono i bisogni e i desideri profondi che ogni cane possiede, anche se in misura variabile.

In alcuni casi una motivazione possessiva troppo spiccata potrebbe essere problematica, come ha spiegato l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio: "Lo è se il cane sente la necessità di esprimerla in svariate situazioni, ossia ogni volta che si trova in presenza di una risorsa, che sia la sua pallina, la sua ciotola, o un masticativo per esempio. In generale le motivazioni richiedono un processo educativo, una sorta di viatico per conformarsi ed adattarsi ai vari contesti della vita, ovvero per svilupparsi in modo equilibrato".

In altri casi invece subentra un meccanismo non meno radicato e problematico: "Alle volte, non possiamo escluderlo a priori, potrebbe trattarsi di motivazione territoriale, e il comportamento è legato più al luogo dove il cane sta mangiando invece che al cibo in sé e per sé. Ci rendiamo ben conto del fatto che non sempre sia facile, o immediato, comprendere queste differenze tra motivazioni che possono aver sfumature simili".