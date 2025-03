Cosa significa quando il cane annusa il cibo e non mangia

Se il cane annusa la sua ciotola, ma poi non mangia, possono essere diverse le ragioni dietro questo comportamento così assurdo



Non capita spesso, ma potrebbe accadere: abbiamo appena riempito la ciotola con il suo pasto e il nostro cane si avvicina, annusa con… e poi si allontana senza toccare nulla. Magari si siede pure lì accanto, ci guarda con occhi interrogativi, o torna a sdraiarsi senza troppa convinzione. Un comportamento del genere può sembrare bizzarro, soprattutto se parliamo di un cane che di solito divora tutto in pochi secondi. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui un cane può limitarsi ad annusare il cibo senza poi mangiarlo.

E, come sempre quando si parla di cani, ogni individuo è un mondo a sé: la razza, la personalità, la storia personale e perfino il rapporto con la famiglia possono influenzare il modo in cui vive il momento del pasto. Inoltre, se mostra altri strani comportamenti o segnali di malessere, la prima cosa da fare è naturalmente rivolgersi al proprio veterinario. Vediamo ora un po' più da vicino alcune delle possibili cause più comuni di questo comportamento.

Problemi gastrointestinali

Una delle prima cause da prendere in considerazione è che il cane non stia tanto bene. Se ha mal di stomaco, nausea o altri fastidi intestinali, potrebbe essere riluttante a mangiare, pur mostrando un iniziale interesse per il cibo. In alcuni casi potrebbe addirittura salivare di più o leccarsi il muso con insistenza, segnali che indicano un senso di nausea. Se il nostro cane ha saltato un pasto, ma poi torna a mangiare normalmente, potrebbe essere stato solo un episodio passeggero e non c'è da preoccuparsi. Tuttavia, se il comportamento si ripete o è accompagnato da altri sintomi (vomito, diarrea, abbattimento), allora è meglio consultare subito il veterinario.

Un cambiamento nelle abitudini

I cani sono animali molto abitudinari: qualsiasi variazione nella normale routine potrebbe influenzarli più di quanto immaginiamo. Se abbiamo cambiato gli orari dei pasti, se abbiamo appena traslocato, se ci sono nuovi membri in famiglia (umani o a animali), il cane potrebbe essere stressato o non sentirsi pienamente a proprio agio, mostrando meno interesse per il cibo. Anche un cambiamento nell'ambiente di alimentazione può incidere: una ciotola diversa, una nuova posizione della pappa, rumori o oggetti insoliti vicino a dove mangia. In questi casi, proviamo a ripristinare la sua normale routine o diamogli un po' di tempo per abituarsi ai cambiamenti o al nuovo ambiente fino a quando sarà più tranquillo e a suo agio.

Il cibo non è abbastanza appetibile

Può sembrare quasi impossibile per alcuni cani abituati a mangiare di tutto, ma a volte la qualità e l'odore del cibo giocano un ruolo fondamentale e potrebbero non convincerlo. Se abbiamo cambiato marca di crocchette o se il cibo è stato aperto da troppo tempo, il nostro amico potrebbe non gradire l'odore. Anche le temperature possono influenzarlo: il cibo troppo caldo o troppo freddo (per esempio appena tolto dal frigo) potrebbe non stimolare abbastanza il suo olfatto. In questo caso, possiamo provare a scaldarlo leggermente per intensificare l'aroma e vedere se il suo interesse aumenta.

Problemi ai denti

Se il nostro amico a quattro zampe annusa convinto il cibo, prova pure a mangiarlo, ma poi si allontana senza farlo davvero, allora potrebbe anche avere dolore alla bocca. Tartaro in eccesso, gengiviti, denti cariati o fratturati possono rendere difficile la masticazione, soprattutto se mangia crocchette dure o alimenti secchi. Un segnale tipico di problemi dentali è il tentativo di mangiare solo da un lato della bocca o la riluttanza a prendere cibo con i denti. In questi casi, una visita veterinaria è davvero indispensabile per verificare lo stato di salute dei denti e della bocca in generale.

Sta prendendo dei farmaci

Alcuni farmaci potrebbero influenzare l'appetito del cane, sia aumentando la sensazione di nausea, sia alterando temporaneamente il gusto e l'olfatto. Antibiotici, antidolorifici o farmaci per problemi cronici possono avere questo possibile effetto collaterale. Se il nostro amico ha iniziato una terapia da poco e mostra meno interesse per il cibo, parliamone con il nostro veterinario: potrebbe essere necessario modificare il dosaggio, cambiare tipologia farmaco o trovare una soluzione per rendere il pasto più invitante.

Associa quel cibo a un'esperienza negativa

I cani hanno una memoria associativa eccezionale: se in passato hanno avuto un'esperienza spiacevole legata a un certo alimento o al suo odore, potrebbero rifiutarlo anche a distanza di molto tempo. Per esempio, se ha mangiato un determinato tipo di crocchette poco prima di stare male, potrebbe associare quel sapore o quell'odore al malessere e non volerlo più toccare. Lo stesso potrebbe valere se è stato spaventato o disturbato mentre mangiava quel particolare cibo. In questi casi, possiamo provare a cambiare cibo o contesto, oppure tentare di renderlo più appetitoso per fargli riscoprire quel sapore e quella esperienza in maniera positiva.