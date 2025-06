Come stimolare l’appetito del cane: 4 consigli dell’esperta

La perdita di appetito nel cane può dipendere da diversi fattori come caldo, patologie sistemiche o anche problemi comportamentali. La veterinaria Viviana Giuliano consiglia di procedere escludendo eventuali cause mediche e poi stimolare il cane con cibo umido, investire sulla dieta casalinga e rendere la sua vita più piena e serena.

Può capitare che il cane perda l'appetito. Questo succede spesso durante l'estate per via del caldo, ma può avvenire anche a causa di patologie sistemiche oppure per problemi comportamentali, un aspetto spesso sottovalutato ma tra i più frequenti.

La veterinaria Viviana Giuliano spiega che a seconda del problema sottostante possiamo attuare diverse strategie per convincere il cane a mangiare di più come proporgli più cibo umido, ma anche offrirgli una vita maggiormente ricca di stimoli e attività.

Quali sono le cause più frequenti che portano il cane a perdere appetito?

La perdita di appetito è un sintomo, quindi dobbiamo distinguere la causa sottostante. Per prima cosa vanno escluse patologie come malattie sistemiche, gastroenteriche o anche neurologiche che possono causare inappetenza. Anche un banale dolore alla bocca, ai denti, o all'addome, possono ridurre la voglia di alimentarsi. Per prima cosa quindi vanno escluse patologie e cause mediche.

Se invece non c'è una patologia organica sottostante, ci possono essere cause comportamentali e il caldo, ad esempio, influisce tantissimo sull'appetito dei nostri cani. L'inappetenza dovuta al caldo va enumarata tra i disturbi comportamentali perché le alte temperature possono cambiare le attività della giornata, quindi il cane è più annoiato e spesso perde anche l'interesse verso l'alimentazione, che per lui rappresenta una forma di gratificazione.

Al di là del caldo la depressione e l'ansia possono ridurre l'appetito del cane. Esattamente come avviene per noi le situazioni che riguardano la sfera psichica dell'animale possono influenzare anche il suo rapporto con il cibo.

Cosa possiamo dargli da mangiare per fargli tornare l'appetito?

Possiamo stimolarli con cibi più appetitosi, quindi se normalmente si somministra una dieta industriale a base di crocchette, si può pensare di aggiungere anche del cibo umido perché può essere più appetitoso per il cane. Un altro vantaggio riguarda la componete di acqua che può stimolarlo a mangiare se fa particolarmente caldo. Ci sono poi dei piccoli trucchetti come per esempio mettere in frigo l'alimento umido in maniera tale che dia una sensazione di fresco. La cosa migliore sarebbe farsi seguire da un veterinario esperto in nutrizione che possa realizzare una dieta casalinga ad hoc per l'individuo.

Come possiamo invogliarlo a mangiare il suo cibo?

Il trucchetto di mettere un po' l'umido nel frigo non è da sottovalutare, perché offre una sensazione di freschezza molto apprezzata. Poi in generale è necessario intervenire sulla causa dell'inappetenza, e non sul sintomo.

Bisogna gestire anche la condizione in cui vive il cane. Banalmente uno dei motivi più comuni è la paura nei confronti dell'ambiente in cui normalmente mangia, allora è necessario creare una situazione più sicura e tranquilla in cui il cane non si senta minacciato nel momento in cui si avvicina alla ciotola. L'alimento poi deve essere appetibile, quindi se normalmente usiamo le crocchette, pensiamo a qualcosa di diverso, compresa la dieta casalinga.

Uno stratagemma può essere l'uso del kong che offre anche un gioco di problem solving, va quindi a stimolare anche la voglia di fare attività nel cane.

Gli appetizzanti possono essere utili in caso di inappetenza?

Gli appetizzanti sono delle polverine che normalmente si mettono sulle crocchette per stimolare di più l'appetito del cane. Parliamo comunque di prodotti industriali, l'equivalente delle nostre merendine da supermercato, quindi a livello nutrizionale non sono paragonabili a un alimento fresco. Tuttavia in alcuni casi possono essere utili, innanzitutto per una questione di comodità, ad esempio quando si è in vacanza e quindi non si può cucinare per il cane, oppure quando non si ha il tempo di cucinare.

Quindi, per sintetizzare, quali sono i suoi consigli per fare tornare l'appetito al cane?

Sono quattro i più importanti: prediligere cibi freschi; in presenza di una alimentazione industriale passare alle crocchette all'umido; proporre una varietà di alimenti per capire quale piace di più al cane; e infine non dimenticare mai arricchirgli la giornata. A volte l'inappetenza è causata da noia, depressione, ansia, quindi è bene intervenire sulla sua quotidianità per fargli venire di nuovo un po' la voglia di vivere e anche di mangiare.