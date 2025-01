Perché il cane ha sempre fame e cosa fare se vuole mangiare di continuo

La continua richiesta del cibo da parte del cane può scaturire da diversi fattori: potrebbe trattarsi di un problema di salute come ipotiroidismo o diabete mellito, ma potrebbe anche essere una predisposizione genetica che riguarda alcune razze in particolare come il Labrador, ad esempio.

Il classico musetto dolce che ci prega di dargli del cibo lo conosciamo tutti e sì: alcuni cani sembrano avere sempre fame.

Non tutti i cani agiscono in questo modo, ma alcuni hanno una motivazione enorme verso il cibo. Il senso di sazietà nel cane dipende da molti fattori diversi: la distensione dello stomaco (uno stimolo quindi meccanico) e vari stimoli chimici, fra cui alcuni strettamente correlati alla presenza di proteine di origine animale e grassi.

Sappiamo inoltre da alcuni anni che esiste una predisposizione genetica a un maggiore interesse verso il cibo e, al contempo, a un maggiore rischio di obesità, ad esempio nei Laborador Retriever.

Inoltre, nei cani castrati, con il calo degli ormoni sessuali, si ha un enorme calo del metabolismo, visibile soprattutto nella femmina, e un aumento della fame.

Infine, alcune patologie come ipotiroidismo, ipercortisolismo (sindrome di Cushing) e diabete mellito possono dare un aumento patologico dell’appetito, a volte senza altra sintomatologia di particolare visibilità.

Insomma, sono tanti e diversi i fattori che dobbiamo tenere in considerazione, cerchiamo di valutarli uno per uno.

Perché il cane non avverte il senso di sazietà

Identifichiamo prima di tutto il soggetto. Se il vostro cane è un Labrador o un Flat-Coat Retriver, possiamo dire che la “colpa” è probabilmente della mutazione POMC che porta, come abbiamo detto, ad una mancanza generale del senso di sazietà e all’aumento del peso corporeo.

Anche castrazione e sterilizzazione sono importanti per capire il nostro cane. Soprattutto le femmine sterilizzate, pur introducendo grandi quantità di cibo, non hanno la capacità metabolica di trasformarla in energia, e per questo hanno costantemente fame. Un meccanismo simile avviene in presenza di ipotiroidismo, dove a causa della mancanza di ormoni tiroidei, il cibo ingerito non può essere “trasformato” in energia cellulare.

Tolte le patologie, su cui dovete sempre chiedere aiuto al vostro medico veterinario, dovete controllare anche come è composto il suo pasto. In generale, si suppone che cibi più ricchi di proteine animali portino a maggiore senso di sazietà. Anche un aumento delle fibre è stato tirato in causa, soprattutto per via dell’aumento del volume generale del pasto, che porterebbe, come vi accennavo prima, a uno stimolo meccanico a livello gastrico. Su questo ultimo aspetto però i dubbi scientifici rimangono e, per la mia esperienza clinica, vi direi che è alquanto improbabile che si riesca a ingannare il vostro cane aumentando le verdure.

Cosa succede se il cane mangia troppo: i rischi e le conseguenze per la sua salute

Se il cane mangia troppo, possiamo avere degli effetti acuti e cronici. L’effetto acuto è presente soprattutto quando le quantità ingerite sono davvero notevoli. In questo caso, la dilatazione gastrica può essere eccessiva, con dolore o problemi di digestione. Nei casi estremi si può innescare un'infiammazione acuta del pancreas, chiamata pancreatite.

Se poi il vostro cane mangia troppo tutti i giorni, o comunque troppo spesso, quello che banalmente accadrà è che ingrasserà fino a diventare eventualmente obeso. Questo, per quanto possa apparire "simpatico" a volte ai nostri occhi (“paffutello uguale bello”) è in realtà gravemente dannoso per la loro salute. L’obesità è considerata infatti una malattia e causa a sua volta di diverse altre patologie. Un cane obeso vive meno, secondo gli studi, rispetto ad un cane normopeso. Insomma, una questione seria.

Cosa fare quando il cane ha sempre fame?

In generale, la prima cosa da fare è di effettuare due pesate:

Pesate il vostro cane al giorno 0, al mattino a digiuno, prima della passeggiata mattutina, su una determinata bilancia (anche quella di casa va benissimo).

Dopo 15 giorni, tornate quindi a pesare il vostro cane, nelle stesse identiche condizioni della pesata precedente.

Controllate in sostanza, se il vostro cane sta prendendo o perdendo peso. Nel caso in cui il vostro cane perda peso, la sua fame è in qualche modo giustificata e quindi dovete parlarne con il vostro medico veterinario di fiducia (meglio esperto in nutrizione).

Se invece il vostro cane rimane sempre dello stesso peso o, peggio, ne acquista, vi consiglio vivamente di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Far dimagrire un cane infatti è molto più faticoso, per voi e per lui, che non mantenerlo in forma.

Una volta escluse le cause patologiche, vi rimane da concentrarvi sul perché il vostro cane ha sempre fame. Potrebbe essere una questione di metabolismo, potrebbe essere che il suo cibo non contenga invece un corretto apporto di nutrienti (soprattutto proteine di origine animale). Inoltre, valutate con un istruttore o educatore cinofilo, se la sua “attivazione” o motivazione verso il cibo non potrebbe essere un'espressione di noia e se è possibile canalizzare le sue energie su altre attività ludiche.