C’è un motivo se il cane porta tutto nella sua cuccia: perché lo fa e cosa vuole comunicarti

Hai presente quando sei in vacanza e ti metti a raccogliere sassolini al mare per riportarli a casa? Oppure compri souvenir che non ti serviranno a nulla ma non puoi fare a meno di acquistarli? Ecco, la motivazione che è alla base di questo comportamento si chiama "sillegica" e ce l'hanno anche i cani. Si tratta del desiderio di portare al sicuro un oggetto che Fido considera di valore ed è una caratteristica che molte tipologie, meticci sempre inclusi, o razze posseggono.

Che si tratti di giochi o di indumenti o, ancora, di cibo da conservare per i "tempi di magra", è del tutto normale che un cane che ha questa motivazione particolarmente sviluppata metta al riparo ciò che considera appunto importante e che la persona di riferimento possa trovare veri e propri "tesori nascosti" in diverse aree della casa, in particolare nella sua cuccia.

Perché il cane porta tutto nella cuccia?

La spinta motivazionale, dunque, è alla base del comportamento di Fido che diventa un vero e proprio "raccoglitore" che colleziona ciò che più gli aggrada spesso e volentieri nel luogo in cui normalmente trova riparo: la cuccia.

In questo comportamento molti pensano che ci sia qualcosa di buffo e non mancano, infatti, video sui social di persone che mostrano quante cose ha accumulato il loro cane. Come accennato, non si tratta di qualcosa che Fido fa per farci ridere o per farci un dispetto ma dipende proprio da una vocazione che in etologia viene attribuita alla motivazione sillegica, termine che deriva dal greco “συλλέγω” (syllégō) e che, appunto, significa raccogliere e custodire risorse di valore senza avere uno scopo immediato ma che potrebbero servire nel tempo.

La cuccia diventa così simbolo di tana: un luogo nella casa in cui il cane trova appagamento nel conservare i suoi preziosi oggetti e dove è sereno di poterli tenere al riparo e al sicuro.

Ora che speriamo sia chiaro quanto è normale questo atteggiamento da parte di un cane, è bene anche capire che non va scoraggiato nel farlo ma, allo stesso tempo, bisogna monitorare se il comportamento diventa ossessivo: potrebbe essere un sintomo di uno stato di disagio che può anche rappresentare una forma d'ansia la cui origine è da valutare insieme poi a un educatore o istruttore cinofilo.

Perché il cane porta gli oggetti nella cuccia ma non li tocca

Come accennavamo, anche noi poi quando torniamo da un viaggio non è che usiamo le "curiosità" che abbiamo comprato ma, anzi, spesso ce ne dimentichiamo proprio. La motivazione sillegica infatti si appaga proprio nel momento in cui viene messa in atto: è il raccogliere che dà soddisfazione e poi in seconda fase collezionare e non l'utilizzare.

E' questo il motivo per cui poi si trovano gli oggetti nella cuccia e per cui sembra anche che Fido non interagisca nemmeno con essi. Ciò è vero in parte: ci sarà infatti il momento in cui magari si presenta con un calzino in bocca per invitarvi al gioco, oppure mentre prende il suo pupazzo preferito e lo scuote per esprimere la sua motivazione predatoria. Ancora, è molto probabile che se ha portato del cibo nel suo "posto sicuro" come ad esempio un masticativo, lo consumerà poi quando ritiene sia arrivato il momento giusto di farlo.