In Alabama, il cane Chicarin da ormai un anno porta a casa ossa umane trovate probabilmente nei boschi intorno a casa. Fino ad oggi ha collezionato un cranio col foro di un proiettile, una tibia, un femore e una mandibola, tutti appartenenti alla stessa persona. Ora le autorità lo monitorano con un localizzatore per provare a risolvere il giallo.

Non è raro che i cani portino alcuni piccoli trofei raccolti in passeggiata nel giardino di casa, ma in Alabama sta succedendo qualcosa di diverso. Da un anno un cane porta a casa ossa umane e nessuno sa a chi appartengono. Le autorità della contea di Jefferson stanno indagando per risalire all'identità della presunta vittima.

Il protagonista di questo strano caso è Chicarin, un incrocio di Pastore Tedesco che ha portato a casa per la prima volta nell'agosto 2024 un teschio con una ferita da arma da fuoco. E da quel momento non ha più smesso di fare macabri regali alla famiglia.

Come ha fatto il cane Chicarin a portare a casa i resti di un cadavere

Cranio, tibia e mandibola: sono questi i resti umani che in un anno il cane Chicarin ha portato nella sua casa in Alabama di ritorno dalle sue passeggiate nei boschi. Come riporta l'emittente locale WVTM-TV, nell'agosto 2024, Chicarin è stato visto dalla sua famiglia intento a giocare con un teschio sulla strada accanto a casa loro. Il ritrovamento è stato segnalato alle autorità, ma non è stato l'unico. dicembre dello stesso anno, Chicarin è tornato con una tibia, e gli esami forensi hanno confermarono che appartengono alla stessa persona del cranio.

Stesso copione è avvenuto anche ad aprile 2024, quando il cane è a sgranocchiare un femore. Dalla perquisizione che è seguita è stata rinvenuta anche una mandibola seppellita nella proprietà. Anche gli esami condotti su questi resti confermerebbero che appartenevano alla stessa persona.

Dopo un periodo privo di macabri regali, lo scorso 9 agosto Chicarin è tornato a casa con un nuovo pezzo di scheletro. In un anno il cane ha riportato 4 diversi pezzi di essere umano a cui le autorità non riescono a dare un'identità. Per cercare di fare luce sul giallo, le autorità hanno deciso di posizionare un localizzatore su Chicarin così da monitorarne i movimenti e trovare così il luogo di provenienza dei resti.

Perché i cani portano a casa gli oggetti che trovano in passeggiata

Uno dei comportamenti più noti messi in atto dal cane è l'abitudine di trotterellare con qualcosa in bocca, dando l'impressione di "portare un regalo" al proprio umano. Le motivazioni che possono spingere il cane a comportarsi così sono numerose, ma principalmente lo fa per spostarlo verso un luogo opportuno, oppure perché vuole mostrare a chi ha intorno di possedere un determinato oggetto.

Nella maggior parte dei casi i cani lo fanno perché si divertono a usare gli oggetti a casa allo scopo di coinvolgere i propri umani nel gioco, in questo caso si può parlare in senso lato di un regalo, ma non è sempre così. A volte il cane desidera solo trasportare l'oggetto nel luogo che reputa sicuro con l'intento di tenerlo per sé.