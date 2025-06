L’irrefrenabile passione per calzini e pantofole della cagnetta Bramble: perché lo fa? Il video virale

La simil Cocker Bramble è diventata famosa su TikTok per i video che la sua umana di riferimento carica in cui la si vede collezionare nella sua "tana" tantissimi oggetti trafugati in casa: dalle pantofole ai calzini. Nulla di strano: alcuni cani hanno una motivazione sillegica molto forte e la reazione della sua umana sicuramente fortifica questo comportamento.

Non è una ladra seriale né un'accumulatrice così come noi umani intendiamo, ma di certo i suoi video stanno diventando sempre più virali e uno in particolare è diventato oggetto di ilarità e anche di scambio di opinioni tra gli utenti. Questa è la storia di Bramble, una cagnolina che – a detta della sua umana di riferimento – è, appunto, una simpatica e inarrestabile raccoglitrice di oggetti vari in casa, con particolare predilezione per scarpe e calzini, che reitera nel comportamento e che per questo è diventata una sorta di "star" su TikTok.

A vedere le immagini così come sono state montate e proposte, oltretutto in diversi video caricati sull'account della donna che condivide la vita con la simil cockerina, Bramble non fa altro che andare a caccia di pantofole, scarpe da ginnastica e una quantità sproporzionata di calzini che c'è da chiedersi prima di tutto, comportamento canino a parte, quanta roba viene lavata in quella casa e, soprattutto, perché continua a essere a disposizione della cagnolina.

Perché il comportamento di Bramble va analizzato proprio in base al contesto ma, soprattutto, all'interno della relazione che c'è tra lei e la sua umana di riferimento.

Cos'è la motivazione sillegica nei cani

Prima di tutto però è importante spiegare che in alcuni cani, e ci sembra evidente nel caso di questa quattro zampe, esiste una motivazione che si chiama sillegica. Che cosa è? E' il desiderio di portare al sicuro un oggetto considerato di valore. Ci sono alcune tipologie di quattro zampe che l'hanno più presente rispetto ad altre, come ad esempio i cani da caccia in generale in cui si includono anche i Retriever e proprio i Cocker.

Esprimendo la sua motivazione sillegica, Bramble poi ci sembra sia stata rinforzata nel metterla in atto proprio dalla modalità dolce e, in qualche modo, compiacente della sua umana che non le trasmette mai realmente un senso di fastidio ma interagisce con calma e con un tono di voce che mette serenità alla cagnetta anche quando va a recuperare il "bottino".

Lo stato d'animo di Bramble, infatti, pare sempre essere di serenità, anche quando si mette a pancia in sù: è una manifestazione di fiducia e non di sottomissione quella, come invece è stata letta da qualcuno nei commenti. Basta poi andare a guardare anche altri video della coppia: la cagnetta si mette a pancia in sù anche quando è in altre situazioni in cui l'umana sottolinea sempre la sua impossibilità a fare qualcosa proprio per la dolce "caparbietà" di Bramble come si vede quando vuole, ad esempio, cambiare la biancheria del letto.

Perché alcuni cani raccolgono risorse: la spiegazione

Il motivo per cui i cani in generale raccolgono risorse può riguardare appunto l'espressione della motivazione sillegica e ci sono poi casi specifici che possono essere legati anche allo stato di salute, come ad esempio nel caso di cagne incinta che si procurano materiale utile in funzione del parto come indumenti e coperte e accade anche in casi di gravidanze isteriche.

Nel caso di questa cagnetta, altri video ci mostrano che il comportamento reiterato è sicuramente messo in atto anche per compiacere l'umana di riferimento: quando infatti la donna poi va a recuperare la "collezione privata" di Brumble per quest'ultima si attiva l'area del cervello in cui viene compensato il desiderio di collaborazione e interazione con la "persona del cuore", ovvero c'è tra umana e cagna una condivisione di un momento unico che appartiene solo a loro di cui l'animale gode tanto in termini di considerazione e scambio affettivo.

Insomma, quando un cane mette in atto un comportamento in modo ripetitivo bisogna sempre interrogarci anche nel nostro ruolo rispetto a quanto accade e valutare il lato comportamentale sempre e soltanto sotto la luce d'ingrandimento di quella splendida e unica relazione che c'è tra noi e "il miglior amico dell'uomo" sin dalla notte dei tempi che ha forgiato le attitudini e le vocazioni, in realtà, non solo dei cani ma anche le nostre nell'ambito di questo rapporto unico al mondo.