Come capire se il cane è felice con te: 10 segnali per riconoscerlo

Scodinzola con la coda morbida e orizzontale, corre come un matto, si struscia sul divano dopo mangiato, si tuffa in acqua e ci lecca il viso: sono solo alcuni dei comportamenti che i cani possono mettere in atto per esprimere la loro felicità.

Un cane comunica con noi costantemente. Si dice spesso "gli manca solo la parola" ma la verità è che non ne ha bisogno, ne avremmo noi per ‘tradurre' con il nostro modo di comunicare le sue emozioni. Ma se impariamo a osservare il nostro amico a quattro zampe possiamo riuscire a capire cosa prova e così riconoscere i segnali per comprendere quando è davvero felice.

Prima di fare degli esempi, però, bisogna sapere che ogni cane è un individuo a sé, dotato di emozioni e cognizioni, e che il suo benessere psicofisico dipende da diversi fattori: l'appartenenza o meno a una determinata razza o mix, le sue motivazioni, il contesto in cui si trova, le esperienze che ha maturato e il tipo di relazione che ha con il suo umano di riferimento e i singoli membri della famiglia.

Un elenco generico di segnali su una ipotetica felicità attribuibile ad ogni cane è utile per comprendere meglio la comunicazione canina ma non deve essere preso alla lettera se non calando poi il tutto nell'ambito della sistemica familiare e del rapporto che ognuno ha con il suo compagno di vita a quattro zampe. Del resto sarebbe come applicare per noi umani delle "regole per essere felici" che, come ben sappiamo, non potrebbero mai andare bene per tutti.

Quelli che seguiranno, dunque, sono indicazioni relative alla comunicazione canina che avviene – a nostra differenza che prediligiamo l'uso della parola (comunicazione verbale) – tramite il linguaggio del corpo.

Quando scodinzola perché davvero è felice

Si pensa che un cane scodinzoli solo quando è felice. Non è così, anzi. Spesso il movimento della coda rappresenta l'espressione di uno stato emotivo teso, soprattutto quando è portata rigida in alto e viene mossa solo la punta con scatti veloci. Riconoscere davvero quando un cane è felice dal movimento della coda è dunque importantissimo, visto che in altre occasioni è un segnale di preoccupazione che deve porci in uno stato di attenzione rispetto al perché Fido non si sente a suo agio. Premesso questo per riconoscere la vera felicità che effettivamente è espressa dal cane attraverso lo scodinzolio, bisogna osservare la posizione e l'ondulazione di quest'ultima. Siate certi che il cane che vive con voi è felice quando la sua coda è in posizione orizzontale e le scodinzolate sono morbide ma anche se sono più veloci. Dipenderà tutto infatti dal momento in cui sta mettendo in atto questo comportamento perché dipende dall'emozione sottostante. Facciamo due esempi: Fido avrà la coda orizzontale o anche leggermente tendente verso l'alto che si muove velocemente ma con ondulazioni morbide per la gioia che prova quando siete rientrati a casa e vi state ricongiungendo. Fido, invece, avrà la coda orizzontale e la muoverà con più lentezza, come delle sventagliate lente, quando gli rivolgete lo sguardo e magari gli state dicendo che bravo cane è. Cambia dunque il contesto in cui esprime l'emozione positiva ma in entrambi i casi si tratta di un assetto equilibrato relativamente alla serenità/gioia che sta provando.

Quando ci saluta saltandoci addosso

Collegato proprio al momento del saluto o a un'occasione di allegria condivisa, un cane mostra la sua felicità spesso saltandoci addosso. Come per la coda, anche questo comportamento può essere messo in atto per comunicare però altro, come il desiderio di tenerci sotto controllo o anche il richiedere spazio. Può sembrare contro intuitivo ma l'uso del corpo, come abbiamo già sottolineato, è una modalità comunicativa importante per i cani e che a seconda di ciò che vogliono dirci ha un significato diverso. Relativamente all'espressione della felicità si tratta dunque di una manifestazione di affetto puro, il suo modo per dirci che è felice che siamo tornati, felice che facciamo qualcosa di piacevole insieme e così via. Molte persone inibiscono questo comportamento ma noi invitiamo sempre ad applicare il buon senso e valutare la situazione e il contesto in cui avviene.

Quando ci lecca il viso

Rimanendo nell'alveo delle ipotesi in cui Fido sta esprimendo la sua felicità, accade che ci si ritrovi con il nostro cane che ci lecca il viso. Attenzione, anche per questo comportamento lo stiamo spiegando limitatamente alla espressione di questa emozione, perché i motivi per cui un cane ci lecca il viso sono tanti. E' un comportamento comunque ereditato dal lupo e il contatto fisico con relativo ‘bacio' è la manifestazione del piacere di appartenere allo stesso gruppo sociale, dimostrato anche con brevi leccate al muso o alle labbra.

Quando si rotola su qualcosa di molto puzzolente per noi

Rotolarsi, in generale, è una delle cose più appaganti e soddisfacenti per un cane. Strofinarsi poi su feci, carcasse e altre cose maleodoranti che a noi può sembrare un’abitudine bizzarra, per il nostro “migliore amico” è invece del tutto normale e legato al suo etogramma, ovvero l’insieme dei comportamenti di un determinato animale (uomo compreso). Fido lo fa per diversi motivi come raccogliere o rilasciare informazioni e quando è felice lo vuole far sapere a tutti che quella fonte di piacere è sua anche se non se l’è portata via del tutto.

Quando dopo mangiato si struscia sul divano

Altro comportamento che ha diversi significati e che vediamo spesso fare da Fido è una bella strusciata con tutto il corpo sul divano (o sul letto) dopo aver mangiato. Altre motivazioni a parte, il cane strofina il muso e anche tutto il resto del corpo proprio per esprimere la sua felicità dovuta alla soddisfazione dopo il pasto. La marcatura sui tessuti morbidi, come quello del divano o del letto, è un piacere immenso e poi si aggiunge anche la soddisfazione di marcare le suppellettili lasciando il proprio odore così che tutti sappiano, dal suo punto di vista, che è successo qualcosa di molto, molto bello senza dimenticare che così determinati soggetti esprimono anche le loro motivazioni possessiva e territoriale. C'è anche un altro aspetto che rende felice il cane quando mette in opera questo comportamento: spesso a noi umani fa ridere e questo lo induce a farlo per farci stare bene grazie a una sua iniziativa. continua

Quando si stende accanto a noi e mostra la pancia

Mostrare il ventre è un segno di totale fiducia da parte di Fido. In natura esporre una parte del corpo così delicata significherebbe essere facilmente esposto all'attacco dei nemici e solo una sensazione di completa serenità porta un cane a mettersi in quella posizione. Avere poi dei grattini proprio lì gli provoca una sensazione di puro benessere. Sì, Fido a pancia in sù ti sta dicendo che è felice accanto a te e che non ha bisogno di difendersi da niente e da nessuno, perché ci sei tu che lo rendi sereno. La stessa cosa vale quando dorme in questa posizione.

Quando corre come un matto

"Ha messo il turbo!". E' un'espressione che descrive bene un cane che esprime la sua felicità correndo avanti e indietro "come un matto". Si tratta di un altro comportamento che Fido mette in atto per dimostrare la sua gioia e può farlo anche correndo in cerchio, saltando sui divani e poi ritornando verso di noi. E' espressione di emozioni positive che il cane prova soprattutto in determinate situazioni in cui siete insieme e sta succedendo o sta per succedere qualcosa di bello, come il momento dell'uscita per la passeggiata o come il vostro rientro a casa o, ancora, la visita di un amico (cane o umano che sia) che non vedeva da tempo.

Quando sgranocchia un legnetto

Siete in natura e il vostro cane si ferma a rosicchiare un rametto. E' un momento di felicità in cui i cani provano piacere e si rilassano in questo modo, nella cornice di un'attività appagante come quella di vivere una giornata all'aperto insieme a voi. Masticare è una componente importante nell'etologia del cane, oltre a far bene ai denti e alla muscolatura gratifica Fido dal punto di vista mentale dandogli una sensazione di appagamento. Proporre a Fido dei masticativi anche in casa è un modo per renderlo felice.

Quando si tuffa in acqua

Non vale per tutti ma tanti cani adorano l'acqua e non vorrebbero mai uscire dal mare, dal lago o anche da una pozza qualsiasi. Vi sarà capitato di portare Fido al mare e osservarlo correre felice verso la riva: alcuni si tuffano e via, altri osservano l'umano di riferimento per avere l' "ok" ma i cani che adorano l'acqua non vogliono altro che godersela. E' un momento di felicità intensa che poi termina con quella scrollata finale che, solitamente, avverrà proprio accanto alla persona e spesso anche sopra proprio l'asciugamani come fase finale di un rituale di condivisione che ha determinato una bellissima emozione positiva.

Quando mangia qualcosa di veramente buono che gli abbiamo allungato

Al di là se sia corretto o meno allungare qualcosa che si sta mangiando al cane – e qui non ci soffermiamo su aspetti che sono da trattare con la dovuta accuratezza perché toccano sia l'aspetto dell'educazione del cane quanto quello dell'alimentazione – è un dato di fatto che quel bocconcino per Fido sia qualcosa che lo rende felice. Non è solo il cibo in sé a creare gioia ma anche il fatto che la persona di riferimento abbia appunto condiviso con lui qualcosa di gustoso. Il cibo non deve essere un elemento però sostitutivo rispetto alle attenzioni che il cane merita in base alla sua personalità né un modo per catturare la sua attenzione. Anche in questo caso dunque questa fattispecie è da intendere nell'alveo di una relazione sana in cui dobbiamo immaginare la stessa situazione in presenza di un amico umano a cui offriamo un assaggio di ciò che stiamo mangiando.

Quando la passeggiata diventa una vera condivisione

Vivere con un cane vuol dire avere "onori e oneri" e, solitamente, tra questi ultimi vengono annoverate le uscite quotidiane. In realtà dovremmo cambiare proprio l'approccio che abbiamo con quello che sicuramente è un impegno ma che anche noi potremmo vivere bene proprio capendo quanto rende felice il nostro cane. Andare in giro per il quartiere, infatti, non significa per lui solo espletare i bisogni fisiologici ma attraverso proprio il rilascio delle deiezioni e dell'urina e l'uso dell'olfatto Fido ogni volta scopre cosa accade nel mondo, raccoglie e rilascia informazioni. Essere insieme a lui davvero, quindi non trascinarlo al guinzaglio o facendosi trascinare da lui, vuol dire condividere insieme un'esperienza quotidiana che può anche per noi umani essere un momento di vero stacco dai pensieri che ci attanagliano. Stare con il proprio cane nel "qui ed ora" è un valore aggiunto della relazione tra le due specie che, del resto, camminano insieme da 30-40 mila anni.