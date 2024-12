5 segnali che il cane si è (davvero) affezionato a te

Capire se il nostro cane si è davvero affezionato a noi è una delle gioie più gratificanti di questa speciale relazione. Ma come possiamo distinguere tra un semplice legame e il vero e proprio affetto profondo? I cani sono animali sociali dotati di emozioni, personalità e vissuto ed esprimono il loro attaccamento in modi molto diversi. Non esiste, quindi, una risposta univoca a questa domanda, poiché ogni cane è un individuo a sé, con una propria personalità e i propri modi di fare.

Per esempio, cani con una forte motivazione protettiva potrebbero mostrare il loro attaccamento rimanendo perennemente al fianco del proprio umano, mentre quelli con una motivazione più collaborativa potrebbero preferire invece il voler sempre partecipare (o chiedere l'aiuto) durante tutte le attività del proprio gruppo familiare. Più generale, i cani che si sono davvero affezionati a noi lo dimostrano quindi mettendo in mostra tutti i loro talenti, le loro emozioni e le loro preferenze individuali, svelandoci i lati più intimi della loro personalità.

Ti sta sempre appiccicato

Alcuni cani esprimo il loro affetto verso il proprio umano restandogli appiccicato. Un attaccamento particolarmente forte ed espresso con la ricerca continua di contatto fisico – che per i cani è un qualcosa di ancora più intimo che per noi umani – è tipico di quegli individui con una forte motivazione affiliativa. La motivazione affiliativa altro non è che l'espressione del desiderio e del bisogno di appartenere a un gruppo ristretto, che per i cani che vivono nelle nostre case è rappresentato dalla propria famiglia.

Tra i cani che sentono maggiormente questo forte desiderio di appartenenza vi sono per esempio i molossoidi, i Volpini e soprattutto i Terrier di tipo Bull, come gli American Staffordshire Terrier, i Pitbull e i Bull Terrier. Questi cani tendono ad essere estremamente legati emotivamente alle persone con cui vivono e cercano costantemente il contatto fisico, l'interazione con loro e di essere parte integrante di ogni aspetto della vita del proprio umano e del resto della famiglia. Questo tipo di comportamento è spesso il risultato di una stretta relazione nata fin dalla giovane età ed è del tutto normale, a patto che non diventi un'ossessione.

Non ti perde mai di vista

Anche quando il cane ti fissa e non ti perde mai di vista può essere un altro segnale del suo attaccamento nei tuoi confronti. Questo comportamento, intrinsecamente legato alla natura sociale della specie, riflette una serie di motivazioni e sentimenti che il cane prova nei confronti dei suoi umani. Innanzitutto, lo sguardo fisso del cane è un'espressione del suo desiderio di protezione. Come animali sociali, i cani tendono a voler tenere sotto controllo e a proteggere coloro che fanno parte del proprio gruppo ristretto. È come se volesse assicurarsi che tu sia sempre al sicuro e protetto sotto la sua supervisione costante.

Però se il cane ha occhi solo per te può essere anche un segnale della sua "dipendenza emotiva". Il cane considera il proprio umano come un punto di riferimento fondamentale per la sua vita. Tu sei il suo porto sicuro, un "luogo" su cui poter fare sempre affidamento in caso di necessità e sentirsi protetti. Mantenerti sempre sotto osservazione è il modo del cane per assicurarsi di non perdere mai di vista il suo punto di riferimento su cui può sempre contare in caso di bisogno. Il suo sguardo costante è un segno del suo desiderio di essere parte integrante della tua vita e di sentirsi pienamente legato a te.

Vuole dormire con te

Quando il cane manifesta il desiderio di dormire con te, questo comportamento va ben oltre la semplice ricerca di un posto comodo per riposare. È un segno tangibile del suo profondo attaccamento emotivo nei tuoi confronti. Per qualsiasi animale, il sonno rappresenta infatti un momento di estrema vulnerabilità. Durante il sonno, gli animali sono meno consapevoli dell'ambiente circostante e più esposti ai potenziali pericoli. Di conseguenza, scegliere di dormire vicino al proprio umano, rappresenta uno dei più tangibili segnali di fiducia e affetto.

Quando il cane vuole dormire con te sta effettivamente dicendo "Mi affido a te completamente". È un segnale che si sente davvero al sicuro e protetto al tuo fianco, e che considera il tuo letto come un luogo di comfort e tranquillità e in cui poter trovare sicurezza e serenità. I cani sono animali estremamente sociali, lo scriviamo in continuazione, e traggono beneficio dalla compagnia del proprio gruppo familiare. Dormire con te non solo soddisfa il suo desiderio di sentirsi parte attiva del nucleo sociale, ma anche quello di condividere momenti di intimità e fragilità con chi ha ricevuto in dono la sua totale fiducia.

Capisce come ti senti

Una delle capacità più straordinarie del cane è quella di saper comprendere e rispondere alle nostre emozioni. Essendo incredibilmente empatici e sensibili, sono in grado di percepire anche i più sottili cambiamenti nel nostro umore e di reagire di conseguenza. Questo livello di contagio e lettura emotiva è un altro sintomo del profondo legame che si sviluppa tra cane e il suo umano di riferimento. I cani sono infatti maestri nel leggere il linguaggio del corpo e le espressioni facciali umane. Sanno cosa proviamo e vogliono partecipare alla vita emotiva delle persone che amano.

Possono infatti cogliere le più piccole variazioni nella nostra postura, nel tono della voce e nell'espressione del viso, interpretandole come segnali di emozioni specifiche. Questa capacità empatica del cane si estende anche a quella di reagire alle nostre emozioni in maniera pro-attivo. Se il cane percepisce che siamo tristi o stressati, potrebbe cercare di sollevarci il morale offrendo il suo conforto. Allo stesso modo, se ci rendiamo conto che siamo arrabbiati o tesi, potrebbe adottare un comportamento più tranquillo e pacato per evitare di aggiungere stress alla situazione.

Ti fa feste e coccole

Inevitabilmente, un cane davvero legato a te esprime tutto il suo affetto anche nel modo più bello e gioioso possibile: le feste. Quando i nostri compagni canini ci accolgono festosi, stanno esprimendo la loro gioia attraverso una dei comportamenti più viscerali e profondamente impressi nell'etologia canina, le cure parentali. Questi comportamenti, inizialmente rivolti verso i cuccioli nelle specie sociali, nel cane permangono anche nell'età adulta e sono rivolti soprattutto verso i propri affiliati. Si tratta di una serie di rituali che hanno la funzione di accudire qualcuno, che chiaramente deve avere un valore sociale e affettivo molto alto.

Ogni cane fa le feste a mo suo, ovviamente, ma tra i diversi modi di esprimere tutto l'affetto e il desidero di prendersi cura dell'altro la leccata sul muso, anche detta face washing, è sicuramente uno dei modi più tipici e caratteristici. Tra i tanti significati, il leccamento può avere quindi anche un valore affettivo: è una sorta di presa in carico del benessere dell'altro, un ulteriore comportamento che i cani mettono in atto in primis tra loro, ma che è spesso rivolto anche verso i propri umani di riferimento, soprattutto per quei pochi fortunati che fanno parte della cerchia affiliativa più intima ed esclusiva.