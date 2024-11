Cosa significa (davvero) quando il cane ci lecca il viso e perché non sono veri e propri baci

Per il cane leccare può essere in un certo senso paragonato al nostro bacio, tuttavia bisogna stare attenti a non confondere una manifestazione d'affetto con un comportamento che invece può esprimere persino stress o disagio.

Sono in molti a pensare che quando un cane ci lecca sul viso ci stia in un certo senso baciando. Del resto è del tutto normale pensarlo e non c'è nulla di male a crederlo, considerando l'importanza e il significato che il bacio ha per la nostra specie. Se inserito nel giusto contesto, d'altro canto, leccare ha sicuramente anche un significato anche affettivo per il cane e può essere talvolta paragonato a un vero bacio. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione a non fraintendere una manifestazione d'affetto con un comportamento che, invece, può esprimere persino disagio.

Per un cane leccare può avere infatti significati anche molto diversi tra loro. Quando questo comportamento è diretto verso il nostro viso può essere, per esempio, una richiesta di attenzione, un segno di forte eccitazione, ma anche un modo comunicare o risolvere una situazione di forte stress. In certi casi può addirittura essere un segnale di allontanamento più che di affetto. Se un cane ci lecca insistentemente può infatti anche voler dire che una certa situazione lo sta mettendo parecchio a disagio e che è meglio lasciargli un po' di spazio.

Le leccatine dei cani sono baci?

Il cane è un animale sociale e naturalmente non si limita a leccare i propri compagni umani, anzi. Questo comportamento lo ha ereditato dal lupo ed uno dei fattori stimolanti più comuni è proprio l’espressione del desiderio di appartenenza allo stesso gruppo sociale, dimostrato con brevi leccate al muso o alle labbra di un altro simile.

La motivazione affiliativa legata a questo comportamento può essere però dimostrata in diversi modi e la leccata sul muso, anche detta face washing, ne è solo un'esempio.

Quando un cane lecca per esempio dei cuccioli, magari proprio i suoi stessi cuccioli, si tratta di un comportamento di tipo parentale o grooming (la pulizia del proprio mantello o di quello altrui). Anche in questo caso, alla base c'è ancora una volta l'appartenenza allo stesso gruppo e il volersi prendere cura dell'altro. In senso più ampio, il leccamento può avere quindi un valore affettivo e ha le sue origini nella fase giovanile, ma rimane poi anche nella vita adulta come comportamento di tipo sociale.

È una sorta di presa in carico del benessere dell'altro, un ulteriore comportamento che i cani mettono in atto in primis tra loro, ma che è spesso rivolto anche verso i propri umani di riferimento.

Cosa significa davvero quando il cane ti lecca

Rapportarsi con una specie diversa dalla nostra, come il cane con cui conviviamo, ci permette di conoscere aspetti dell'altro e di noi stessi a cui difficilmente potremmo avere accesso con la sola relazione tra umani. Tuttavia, è molto comune incorrere in alcune incomprensioni dovute al fatto che vi sono gesti, segnali e comportamenti che per noi hanno un significato ma che per un cane, invece, ne hanno un altro completamente diverso. Leccare è uno di questi e può avere perciò significati molteplici, anche tra loro opposti.

Un cane a volte lo fa per esempio per "disinfettare" le ferite o per capire alcune cose su di noi come il nostro stato emotivo e fisico attraverso attraverso uno dei canali più ricchi di segnali chimici olfattivi. Leccare un viso, del resto, può essere anche una richiesta di attenzione, un segno di forte eccitazione, ovvero di alto arousal, o anche un modo per liberarsi da una situazione stressante.

Un cane che ci lecca non necessariamente sta esprimendo quindi solo "affetto", il suo potrebbe essere anche un segnale calmante, ovvero un modo per mitigare uno stato ansioso o di disagio in noi o anche verso se stesso. È un po' come a voler dire: «Non c'è bisogno di agitarsi». Non esiste quindi un unico significato dietro questo comportamento, come del resto vale per qualsiasi tipo di abitudine o azione.

Occorre perciò smettere di analizzare tutto ciò che fa un cane guardandolo e interpretandolo dal nostro punto di vista, imparando soprattutto a mettersi – nei limiti delle nostre capacità – nei suoi di panni, entrando nel cosiddetto umwelt, ovvero il suo ambiente o universo soggettivo. Impariamo quindi a leggere sempre il contesto in cui si verifica un dato comportamento, stando sempre attenti a non perdere di vista i segnali di stress. Un "bacio" di un cane può raccontare molto di più di quello che pensiamo.