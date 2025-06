Questi sono i 4 motivi per cui il cane lecca i tuoi piedi: cosa significa e perché lo fa

Il cane può leccare i piedi per prendersi cura di noi, richiedere attenzioni o come segnale calmante. Tuttavia, se questo gesto diventa troppo insistente, va analizzato più nel dettaglio con l'aiuto di un professionista come un istruttore cinofilo o un veterinario esperto in comportamento.

Per un cane leccare non è quasi mai un gesto banale o una cosa "strana". È un comportamento complesso, ricco di significati, che può esprimere affiliazione, richiesta, pacificazione o disagio



Chi vive con un cane lo sa bene, a volte, mentre ci rilassiamo sul divano o ci togliamo le scarpe a fine giornata, il nostro amico a quattro zampe si avvicina e comincia a leccarci i piedi. È un gesto che può far sorridere, a volte infastidire o più spesso incuriosire, ma che come quasi tutto ciò che fanno i cani può avere un significato – sarebbe meglio dire più significati – molto preciso che spesso racchiude un "messaggio" rivolto proprio a noi.

Leccare, per i cani, non è solo un'abitudine legata all'affetto o al gusto, ma è anche un comportamento molto complesso che affonda le sue radici nella comunicazione, nella socialità e persino nella sfera emotiva. I nostri piedi, in particolare, sono poi un punto del corpo che attira fortemente la sua attenzione, sia per motivi pratici (sono a portata di muso), che per ragioni vanno ben oltre l'odore. Vediamo quindi perché lo fanno, cosa cercano di dirci e come comportarci se diventa un'abitudine un po' eccessiva.

Perché i cani leccano i piedi degli umani?

Quando il cane ci lecca i piedi, non sta semplicemente "dando un bacino" come spesso si tende ancora a pensare. Questo comportamento può infatti avere tanti significati diversi legati al linguaggio canino e alla relazione che ha con noi. Molto, naturalmente, dipende anche dal contesto, dall'età, dalla personalità e dalla storia individuale del cane, tuttavia alcuni dei motivi sono più ricorrenti di altri, proprio perché affondano le loro radici nell'etologia e nella storia biologica del migliore amico dell'essere umano.

Dimostra desiderio di appartenenza

Uno dei motivi principali per cui un cane lecca i nostri piedi è legato al grooming, ovvero quei comportamenti di cura e la pulizia reciproca. In natura, molti animali sociali praticano il grooming come forma di coesione e appartenenza al gruppo. Leccarsi e pulirsi a vicenda – proprio come fa una mamma con il proprio cucciolo – significa riconoscersi all'interno di una relazione o dello stesso gruppo "branco", che per il cane di casa è costituito prevalentemente dalla sua famiglia umana.

Quando il nostro cane ci lecca i piedi, specialmente dopo aver fatto sport o quando abbiamo sudato molto, sta solo cercando di "prendersi cura" di noi. I piedi, infatti, sono una parte molto odorosa del corpo umano e si sa, per un cane, rappresentano un concentrato di informazioni: ormoni, odori ambientali e altre sostanze chimiche.Leccarli significa, almeno in parte, anche esplorare e rafforzare il legame con noi attraverso il nostro odore.

È una richiesta: attenzioni, gioco o interazione

Molti cani imparano presto che leccare i piedi attira immediatamente la nostra attenzione. Se ci pensiamo, molto spesso i piedi e le gambe sono le parti del nostro corpo più facilmente accessibili per lui quando non siamo noi a interagire direttamente con le mani. Se ogni volta che lo fa innesca una nostra reazione – che sia una risata, una carezza o anche solo uno sguardo – è molto probabile che continuerà a farlo per ottenere lo stesso effetto.

Questo comportamento può quindi essere anche una "semplice" richiesta di attenzione, di gioco, oppure un modo per avviare un'interazione. Se è stato poi "rinforzato" nel tempo dalle nostre reazioni – anche in maniera del tutto involontaria – diventa quindi un'efficace strategia comunicativa del cane che, se diventa particolarmente insistente e invadente, va valutata e in alcuni casi reindirizzata con l'aiuto di un educatore cinofilo.

È un segnale calmante

In alcuni casi, leccare può essere anche un cosiddetto gesto di pacificazione. I segnali calmanti sono una serie di comportamenti che i cani mettono in atto per abbassare la tensione e comunicare la loro intenzione di evitare in ogni modo un possibile conflitto. Di base sono naturalmente rivolti agli altri cani, ma possono anche essere reindirizzati verso atri membri del gruppo sociale, come atri animali o – come in questo specifico caso – a noi umani.

Se perciò il nostro cane comincia a leccarci i piedi in un momento di nervosismo, quando lo sgridiamo, se alziamo la voce oppure se in casa ci muoviamo agitati ed in corso una discussione (non necessariamente che coinvolga direttamente anche lui), potrebbe farlo per dirci: "calmati, non voglio creare tensioni o problemi". È un modo per placare gli animi, abbassare i toni, mantenere la serenità e rassicurare se stesso e noi.

Sta vivendo un momento di disagio profondo

Se il cane ci lecca i piedi in modo troppo insistente, frequente e senza riuscire a fermarsi, è anche possibile che ci sia una componente di disagio. In alcuni casi, questi comportamenti possono infatti diventare persino compulsivi: il cane lecca per autocalmarsi, per riempire un vuoto, o perché non riesce a gestire e a controllare le proprie emozioni. Può essere legato a un trauma, stress, ansia oppure a un problema relazionale con altri membri della famiglia.

Questo tipo di comportamento non va ignorato, ma nemmeno sgridato o punito. È fondamentale chiedersi prima alcune cose. Per esempio, il cane ha abbastanza stimoli durante la giornata? Resta da solo in casa per troppo tempo? Sta affrontando un cambiamento ambientale o di routine importante? Una consulenza con un istruttore cinofilo esperto può aiutarci a individuare la causa profonda di questo disagio e ad accompagnare il cane e noi verso un maggiore controllo e benessere.

Come far smettere il cane che lecca i piedi: rimedi e soluzioni

Capire il contesto è sempre il primo passo per decodificare qualsiasi comportamento



Prima di tutto, va chiarito un punto fondamentale: non bisogna punire il cane per un comportamento che, per lui, ha un significato sociale, comunicativo o emotivo. Le punizioni, oltre a essere inefficaci, rischiano solo di generare confusione, disagio o peggiorare ulteriormente la situazione. Per prima cosa, va innanzitutto chiarito il contesto in cui avviene questo comportamento: quando e in quali situazioni il cane lecca i piedi? Succede sempre, oppure solo in determinati momenti (per esempio al rientro in casa o in situazioni di stress)?

Capire il contesto è sempre il primo passo per decodificare qualsiasi comportamento. Se infatti si tratta di un gesto occasionale, non eccessivo e che non ci dà troppo fastidio, allora non serve intervenire. Tuttavia, se diventa frequente, insistente o compulsivo, è bene parlarne con un professionista, come un istruttore cinofilo o un veterinario esperto in comportamento. Un cane che lecca troppo (non solo i piedi) potrebbe avere bisogno di più stimoli, interazioni o strumenti per autoregolarsi.

Se invece il cane ha imparato che leccare significa ottenere attenzioni e lo fa in modo insistente, una possibile strategia potrebbe essere quella di ignorarlo in quel momento e premiare invece altri modi più rispettosi per comunicare. L'importante è essere sempre coerenti e non confondere il cane con risposte e comportamenti diverse ogni volta che fa qualcosa che vogliamo incoraggiare o disabituare.

