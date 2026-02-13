Cosa significa quando il cane ci lecca la bocca: i 6 motivi del suo comportamento

Gesto di affetto, richiesta di attenzioni, comportamento atavico che ricorda il leccamento del muso della mamma, ricerca di informazioni: sono diversi i motivi per cui un cane ci lecca il viso e la maggior parte sono legati alla componente relazionale con la propria persona di riferimento.

I cani leccano sia i propri simili che gli esseri umani per diversi motivi. Alla base di questo comportamento può esserci il desiderio di prendersi cura dell'individuo che hanno di fronte, una spinta a manifestare l'appartenenza allo stesso gruppo sociale, l'espressione di uno specifico stato emozionale o un insieme di tutti questi fattori.

I cani possono leccare la bocca delle persone per svariate ragioni che vanno dalla comunicazione al raccogliere segnali e informazioni odorose fino alla richiesta di attenzioni e alla manifestazione d'affetto.

Per il cane, infatti, la lingua non è solo uno strumento legato al gusto e all'alimentazione, ma viene utilizzata anche per esplorare gli altri e il mondo che lo circonda. Leccare le bocca, in particolare, fa parte poi di quei comportamenti giovanili di richiesta che mettono in atto anche i lupi, per esempio quando i cuccioli leccano il muso della propria madre per stimolare in lei il rigurgito di cibo. Nel cane questo comportamento si è poi conservato anche nella fase adulta, dove viene generalizzato a più tipologie di richiesta e ad altri segnali di comunicazione.

In linea generale, infatti, la motivazione esatta dietro il comportamento di leccare la bocca di un essere umano può variare da cane a cane e dipende molto anche dalla relazione e dal momento in cui avviene. È importante infatti osservare anche il contesto, i segnali e il comportamento complessivo del cane per comprendere davvero il motivo per cui sta compiendo questa azione specifica, così come del resto bisognerebbe fare per qualsiasi comportamento. Proviamo ora ad analizzare un po' più nel dettaglio perché i cani leccano la bocca.

Per capire il nostro stato d'animo

Quando un cane lecca il viso o la bocca spesso sta verificando come ci sentiamo attraverso uno dei canali più ricchi di segnali olfattivi. Leccandoci la bocca i cani sono infatti in grado di capire molte cose sul nostro conto: lo stato emotivo o fisico, cosa abbiamo mangiato e addirittura il nostro umore. La faccia e la bocca sono infatti piene di segnali chimici odorosi che per un cane sono una vera e propria finestra sul mondo.

Per analizzare qualcosa da un punto di vista chimico, possiamo quindi dire che il cane lo "assaggia" anche con la lingua. Lo fa per esempio con le secrezioni degli altri cani, come l'urina o le marcature odorose in generale dei conspecifici, ma anche leccando le zone perianali e gli organi sessuali di altri individui per avere informazioni chimiche su di loro. E lo fa quindi anche con la nostra faccia e la nostra bocca.

Un modo per chiedere attenzioni

Leccare il viso e la bocca è un comportamento che il cane ha ereditato dal suo antenato selvatico: il lupo. Durante lo svezzamento, i cuccioli leccano gli adulti per richiedere cibo e stimolare in loro il rigurgito. Nel cane adulto, che conserva molti tratti e caratteristiche tipicamente giovanili, anche questo comportamento si è mantenuto ma viene tuttavia generalizzato a diversi tipi di richiesta.

Può farlo per esempio interrompendo un dialogo tra due persone per attirare l'attenzione su di sé, per stimolare il gioco, magari dopo un sonnellino, oppure per manifestare una più generica necessità di avere i riflettori puntati su se stesso, anche per esprimere uno stato di stress o disagio. Lo fa anche per ottenere spazio, distanza, per allontanare qualcosa di fastidioso. Per esempio quando il cane viene preso in braccio e a lui non piace.

Un gesto per calmarsi e ridurre stress

Un cane che lecca il viso o le labbra non necessariamente sta esprimendo solo richieste o sentimenti "positivi": il suo potrebbe essere anche un segnale calmante, ovvero un modo per mitigare uno stato ansioso o di disagio presente sia in noi che in lui. È un po' come a voler dire: «Non c'è bisogno di agitarsi, qualsiasi cosa stia accadendo».

Leccare è infatti un tipo di comportamento che può aiutare il cane a sentirsi più calmo e sicuro, anche e soprattutto quando vive una situazione di forte disagio o difficoltà. Tuttavia, questo comportamento va sempre valutato in base al contesto, all'individualità e soprattutto insieme ad altri segnali comunicativi e posture legate allo stress.

Il grooming per esprimere affetto

Quando un cane lecca i propri cuccioli sta esprimendo un comportamento di tipo parentale o di grooming (la pulizia del proprio mantello o di quello altrui). Alla base c'è quindi il desiderio e la manifestazione di appartenenza allo stesso gruppo sociale, il rafforzamento dei legami e il volersi prendere cura dell'altro. In senso più ampio, il leccamento della bocca può avere quindi anche un valore di tipo affettivo, un po' come se fosse un "bacio".

È una sorta di presa in carico del benessere dell'altro, un'ulteriore manifestazione che i cani utilizzano in primis tra di loro ma che è spesso rivolta anche agli umani di riferimento. Anche in questo caso, chiaramente, ci sono razze o singoli individui più portati a esprimere affetto in questo modo e altri che invece preferiranno diversi canali di comunicazione, in base pure alle proprie motivazioni di razza come quella epimeletica, ovvero il desiderio e il bisogno di prendersi cura dell'altro.

Raccolta di informazioni attraverso sapori e odori

Quando per esempio usciamo e rientriamo in casa, portiamo con noi una grande varietà di odori, tra cui le cose che abbiamo mangiato o bevuto, i luoghi che abbiamo visitato e le persone con cui ci siamo visti.

Particolari sostanze odorose e soprattutto i resti e le tracce di cibo – magari per noi impercettibili – potrebbero incuriosire e attirare il cane, che leccandoci può trovare persino gustoso ciò che resta del nostro pranzo sulla bocca.

I cani sono maestri nel leggere e analizzare i nostri comportamenti e capire cosa ci piace e cosa no. Alcuni potrebbero quindi capire che al proprio umano piace essere leccati sul viso o sulla bocca e per questo continuare a farlo. Un cane sa perfettamente cosa ci piace e quindi se ne accorge e lo ripete per compiacere il propri umano o ricevere attenzioni, coccole e premi.

Non esiste quindi un unico significato dietro questo comportamento, come del resto vale per qualsiasi tipo di abitudine o azione. Il fatto che un cane lecchi la bocca di per sé potrebbe avere quindi molti significati e dipende da diversi fattori, tra cui le circostanze in cui avviene, per quanto tempo lo fa, la razza e la sua personalità e il tipo di rapporto che si è instaurato tra il cane e l'umano.

Impariamo quindi a leggere sempre il contesto in cui si verifica un dato comportamento, stando sempre attenti a non perdere di vista i segnali di stress, la postura. Un cane che lecca la bocca o qualsiasi altra parte del corpo può raccontare molto di più di quello che pensiamo.

Quando dovresti evitare di farti leccare dal cane

Hai una ferita? Se sì non dovresti mai farti leccare dal tuo cane, che sia in faccia o in qualsiasi altra parte del corpo. E' questa la principale discriminante per capire se sia il caso o meno di fermare il comportamento del tuo "miglior amico". Attraverso la saliva del cane infatti, si rischia la trasmissione di batteri come gli stafilococchi e altri che possono causare infezioni sia locali che sistemiche.

Altro "stop" che viene consigliato in merito è per chi soffre di una patologia immunodepressive o sta affrontando un percorso di cura a base di chemioterapici e per questo motivo è appunto immunodepresso.