Perché il cane lecca spesso le tue mani: cosa vuole comunicarti

Leccare è un comportamento profondamente radicato nella natura del cane e, come tutto ciò che fa, può avere tanti significati diversi, alcuni anche controintuitivi dal nostro punto di vista. Dalla semplice esplorazione del mondo che lo circonda alla comunicazione di un messaggio o di una richiesta molto precisi, leccare riflette quasi sempre le emozioni profonde che il nostro cane sta vivendo in quel momento, ma è anche uno dei comportamenti più immediati ed efficaci per farci capire le sue intenzioni.

Molto spesso, inoltre, la sua lingua è rivolta proprio verso le nostre mani, anche perché sono la parte del nostro corpo più accessibile per lui e attraverso cui più spesso interagiamo e ci interfacciamo con il nostro amico a quattro zampe fin da quando è un cucciolo. La mani sono quindi uno dei bersagli preferiti delle sue leccate, ma cosa sta cercando di dirci quando lo fa? Molto dipende naturalmente dal contesto, dalla relazione, ma anche dall'età, dalla sua storia e dalla sua personalità.

Vuole dimostrarti affetto

Il cane lecca anche per esprimere affetto e per rafforzare il legame con chi considera parte del proprio "branco". Questo comportamento affonda le sue radici nel rapporto madre-cucciolo: le madri leccano i piccoli per accudirli, pulirli e per rinsaldare il legame con loro. Quando il tuo cane lecca le tue mani, potrebbe riprodurre questo gesto di cura e attenzioni, trasformandolo in una forma di "abbraccio" o "bacio" canino. È il suo modo di dirti che ti vuole bene e che ti considera una parte importante della sua famiglia.

Vuole giocare

Le leccate possono essere talvolta anche un invito al gioco. Se il tuo cane ti lecca le mani mentre scodinzola o sembra essere molto vivace, sta probabilmente cercando di attirare la tua attenzione per condividere un momento ludico insieme. Questo gesto può talvolta essere una richiesta esplicita di interazione, soprattutto se accompagnato da altri comportamenti come l'inchino, le spinte col muso o una pallina lasciata propri ai nostri piedi: vuole coinvolgerti in un'attività condivisa che rafforzi il vostro legame.

Sente odori nuovi

Le nostre mani sono spesso impregnate di odori nuovi e quindi sono estremamente interessanti per il cane: residui di cibo, oggetti estranei, persone o altri cani familiari e non magari incontrati mentre eravamo fuori casa. Leccandoti, il cane raccoglie così preziose informazioni chimiche grazie ai suoi sofisticati sensi del gusto e dell'olfatto. Per lui è come accedere a una banca dati chimica che racconta dove sei stato, cosa hai fatto e, soprattutto, con chi hai frequentato in sua assenza.

Vuole prendersi cura di te

Il leccare è anche un comportamento di cura che il cane può rivolgere ai propri simili, ma anche verso gli esseri umani. Fa parte di quei comportamenti legati alla pulizia reciproca, per esempio, del mantello, e ha a che fare quindi anche con il prendersi cura di sé stessi o di un compagno, in questo caso il suo umano. Il suo, oltre che un gesto di affetto, è un modo per dirti che ti sta vicino, che sei parte della sua famiglia e che è disposto a dimostratelo con questo gesto intimo solitamente rivolto ai membri del proprio nucleo familiare.

Vuole chiederti qualcosa

Il leccare è una forma di comunicazione che i cani usano anche per fare richieste esplicite. I cuccioli, per esempio, leccano il muso della madre per stimolare il rigurgito di cibo durante lo svezzamento. Nell'adulto, questo comportamento può essere generalizzato a diverse richieste a seconda del contesto e del momento: attenzioni, cibo o semplicemente un po' di coccole. Se il tuo cane ti lecca insistentemente le mani, prova a capire cosa desidera in quel momento osservando il contesto e gli altri segnali, come la postura, che ti manda.

È stressato

In alcune particolari situazioni, le leccate possono anche essere un segnale di disagio o stress. Un cane che si sente a disagio, che ha paura o che sta vivendo una situazione di forte stress, potrebbe usare questo comportamento per autocalmarsi o per placare un momento tensione. In questi casi, il leccare non è quindi un gesto affettuoso, ma un tentativo per lenire il proprio disagio. Questo stato di stress può anche essere generato da una relazione con la propria famiglia non equilibrata, per cui andrebbe approfondito con il proprio veterinario.

Vuole dirti "basta"

Talvolta, il leccare è anche un modo per interrompere un'interazione indesiderata o eccessiva. Se stai facendo qualcosa che il tuo cane trova fastidioso, come toccarlo in una zona molto sensibile oppure tenerlo in braccio contro la sua volontà, potrebbe leccarti per segnalarti il suo disagio e farti capire che forse è il caso di smetterla. Questo comportamento è spesso un primo segnale d'avviso per evitare un'escalation (per esempio un morso) e dimostra tutte le grandi capacità di comunicazione adattiva del nostro amico canino.