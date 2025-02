Perché al cane piace mordicchiare rami e legnetti? I possibili motivi e cosa fare

E' una delle grandi passioni dei cani: prendere un ramo di legno (anche di grandi dimensioni come quello che abbiamo scelto per la foto!) e rosicchiarlo. Si tratta di un comportamento prototipico, che appartiene anche ai ‘cugini' lupi, che va a soddisfare principalmente il bisogno di masticare e che porta beneficio anche alla sfera cognitiva.

La masticazione, infatti, impegna Fido e gli dà appagamento consentendogli anche di concentrarsi su una singola attività senza che altri stimoli lo distraggano.

Usare i masticativi, infatti, è un consiglio che molti educatori e istruttori cinofili danno alle persone di riferimento che vogliono aiutare il proprio compagno canino a svolgere un'attività in solitaria che lo faccia sentire bene e che gli consenta, appunto, di rilassarsi.

4 motivi per cui il cane morde rami e legnetti

Sono diversi i motivi per cui un cane prova appagamento nel masticare dei rametti di legno. Ecco i principali, così da sapere perché Fido rosicchia i legnetti e perché, appunto, gli piace tanto farlo.

Fa bene alla mente – Masticare aiuta il cane a rilassarsi. Come abbiamo accennato questo è l'effetto principale e, se ci pensiamo, legato anche agli altri motivi per cui potrebbe scegliere di rosicchiare un legnetto. Possiamo dire che è a monte di tutte le altre ragioni: la masticazione è fondamentale per il benessere psichico dei cani, non solo per quello fisico.

Risorsa di valore – Quando si esce per andare in natura, il legnetto è una risorsa interessante: è fonte spesso di divertimento con i lanci che fa l'umano, diventando così un ‘oggetto di valore' che poi può essere trasformato in un elemento su cui scaricare l'energia ancora in circolo dopo un'attività cinetica come le lunghe passeggiate nel verde.

Fa bene ai denti – Rosicchiare un legnetto fa bene ai denti. Soprattutto a quelli dei cuccioli che hanno proprio una necessità fisica durante la dentizione di usarli e anche agli adulti che provano sollievo nel farlo, rinforzano anche i muscoli della mascella e mantengono i denti puliti.

Esplorazione – Attraverso la bocca (e il naso) i cani conoscono il mondo. E' come le mani per noi: ‘toccare' per loro vuol dire farlo attraverso l'uso delle labbra e dei denti e esplorare gli oggetti significa capirne la consistenza anche e togliersi la curiosità che un bel legnetto odoroso scatena in loro.

Cosa succede se il cane ingoia un pezzo di legno?

Tendenzialmente i cani sanno come masticare un legnetto o altre risorse e non ingoiarle. Si pensa a volte che si tratti di ‘esserini da proteggere da tutto' ma ricordiamo che il cane è un animale che vive in natura nell'80% degli esemplari viventi e che ha un cervello che sa usare in ogni occasione. Non si tratta dunque di un bambino inconsapevole di ciò che fa ma, come scritto, ha ottime motivazioni per voler mangiucchiare quel ramo e saprà come regolarsi per, semplicemente, sputare le ‘scorie'.

In ogni caso, pure se inghiotte del legno, in linea di massima non accade nulla. Ovvio, però, che di fronte a soggetti che hanno un problema comportamentale come la pica (sindrome che porta un soggetto a ingerire oggetti non alimentari come sassi, carta, stoffa e persino feci) il problema non sta nel legnetto ma nel chiamare un medico esperto in comportamento che valuti la situazione.

Detto ciò qualche accortezza si può e e si deve tenere, soprattutto per i cuccioli o per i cani che ci mettono troppa foga poi nel consumare l'oggetto. Dopo aver infatti visivamente verificato che il tuo cane non mangia il legno, potrebbe farlo accidentalmente: per questo controlla se ci sono dei residui che sono troppo piccoli e appuntiti.

Ribadendo che nulla normalmente accade, se dopo che un cane ha però masticato un legnetto e ha difficoltà a deglutire, vomita o mostra disagio in qualche modo, consulta il tuo veterinario per esporgli la situazione.