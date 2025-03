Cosa significa quando il cane dorme a pancia in sù

Un cane dorme a pancia in sù quando è completamente rilassato e si sente sereno nel contesto in cui si trova. Esponendo una parte così delicata, infatti, Fido deve necessariamente sentirsi al sicuro e questa posizione è rappresentativa di quanto il contesto in cui si trova rappresenti per lui una 'tana' a prova di rischi. Altro motivo è per termoregolarsi in giornate particolarmente calde e per rilassare muscoli e ossa.

Un cucciolo dorme a pancia in sù: sin da piccolo il cane può assumere questa postura durante il sonno



Acciambellati, stesi sul fianco, con il muso appoggiato alle zampe anteriori. Sono diverse le posizioni che i cani assumono quando dormono ma ce ne è una che rappresenta il massimo della serenità e del rilassamento di Fido durante il sonno: stare a pancia in sù.

Vedere un cane che mostra il ventre mentre ha chiuso gli occhi sul mondo significa in qualche modo poter dare una sbirciata alle sue emozioni e scoprire che in quel momento sono tutte positive. Il "miglior amico dell'uomo", infatti, quando si mette a dormire così vuol dire che si sente in un contesto in cui è al sicuro e chi condivide quel luogo con lui è sicuramente qualcuno di cui ha una grande fiducia.

Mostrare una parte del corpo così delicata, infatti, in natura significherebbe essere facilmente esposto all'attacco dei nemici e solo una sensazione di completa serenità porta un cane a mettersi in quella posizione.

I cani scelgono questa posizione anche per distendere la schiena, rilassare la muscolatura e, nelle giornate particolarmente calde, per disperdere il calore accumulato.

Il cane dorme a pancia in su: i motivi

La motivazione sicuramente più importante per cui Fido si mette a pancia in sù è dunque parte del suo repertorio etologico relativamente alla sfera delle emozioni legate al contesto e alla relazione con il suo gruppo familiare, umano o canino che sia. Poi, come accennato, attraverso questa posizione trae vantaggio anche dal punto di vista fisico.

Relax e fiducia – E' questo il punto nodale che fa comprendere quanto assumere questa posizione durante il sonno significhi che il tuo cane è completamente a suo agio nel contesto in cui si trova, la vostra casa, e ha una completa fiducia in te. Come ha scritto infatti l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio su Kodami "a pancia in su il cane dimostra di abbassare in un certo senso la guardia, lasciando i genitali e lo stomaco esposti; una scelta che sicuramente non metterebbe in atto dormendo in un ambiente che potrebbe generare allerta o preoccupazione".

Raffreddare il corpo – Alcuni individui, soprattutto i cani con pelo lungo e folto, si mettono a pancia all'aria durante il sonno per dissipare il calore. Accade chiaramente in ambienti e contesti con temperature particolarmente elevate. E' dunque un atteggiamento anche "stagionale" che potresti vedere mettere in atto di più dal tuo compagno canino durante l'estate.

Stendere i muscoli e le articolazioni delle zampe e della colonna vertebrale – La posizione a pancia in sù è accompagnata anche spesso dal tenere le zampe anteriori verso l'alto. Immaginiamo noi umani fare la stessa cosa quando ci stiracchiamo: il senso di questo movimento e stirare parti del corpo afferenti alla colonna vertebrale e alla catena muscolare. Fido lo fa per questo motivo: trarre beneficio da una posizione che consente di rilassare la corporatura. Zampe anteriori piegate, posteriori stese. Una delle posizioni in cui Fido pone gli arti quando dorme sulla schiena



Cosa significa per un cane stare a pancia in sù

Il tuo cane, dunque, quando dorme a pancia in sù sta manifestando una sensazione di benessere e relax, tanto per la comodità della postura assunta quanto per il suo stato emotivo.

Non ci sono razze che lo fanno più o meno di altre: si tratta di un comportamento presente nel repertorio comportamentale del Canis Lupus Familiaris e che anche i "cugini" lupi mettono in atto. A volte in Rete si legge che cani appartenenti a "razze più sicure di sé lo fanno di più" ma è una banalizzazione che non tiene conto di elementi fondamentali da valutare sempre: la personalità del singolo individuo, la dimensione di relazione con l'umano di riferimento, la storia personale di quel determinato cane e il contesto in cui abitualmente vive.

Se il tuo cane si mette a pancia in sù mentre schiaccia un pisolino o dorme profondamente, puoi essere certo che la vostra relazione è fondata su uno degli aspetti più importanti per definire il vostro rapporto come solido e sano: basato su una fiducia reciproca che Fido, appunto, ricambia totalmente tanto da sentirsi sereno nel godere di un meraviglioso riposo in quella posizione.