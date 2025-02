Cosa significa quando il cane dorme a terra anziché nella cuccia

La cuccia rappresenta un posto sicuro, un luogo in cui riposare e sentirsi sereni. Non importa se sia un cuscino che a noi umani sembra comodissimo o anche solo una coperta messa in un angolo riparato della casa: il cane associa all'oggetto un significato appunto di protezione e relax ed è ciò che lo porta a eleggerlo come suo posto del cuore.

Se non ha però questa ‘idea' della cuccia, ecco che Fido potrebbe scegliere di non usarla per i suoi momenti di riposo e decidere invece di dormire a terra direttamente. Ecco, anche per quanto riguarda la cuccia bisogna prima di tutto comprendere i motivi per cui il nostro cane non vuole andarci o, anche, potrebbe non voler ritornarci, sapendo che si tratta proprio di una scelta precisa.

7 motivi per cui il cane preferisce dormire a terra

Sono diverse le motivazioni per cui Fido non sceglie la cuccia e, fidatevi, non dipende solo da una questione di comodità (che comunque ha il suo valore anche per un cane, eh!). In questo articolo, infatti, ci soffermiamo proprio su questioni che riguardano l'aspetto comportamentale del cane che decide di non riposare in quello che, evidentemente, solo per voi era ‘il suo posto' e che lui non vive come tale.

La posizione – Lì dove c'è la sua cuccia non è proprio possibile riposare per lui. Ma come? Avevate scelto l'angolo del salone più riparato… E invece no, perché magari si rivolge verso la porta d'entrata che per voi non è un problema ma se il vostro compagno ha uno spirito da ‘guardiano' ecco che quel luogo non sarà mai rilassante per lui. O, ancora, l'avete piazzata nel corridoio, pensando che lì magari non si sono spifferi e correnti d'aria, e invece è un luogo continuo di passaggio dove effettivamente nemmeno voi riuscireste a rilassarvi. Sono solo due esempi per farvi riflettere sull'importanza del dove posizionare la cuccia del vostro compagno canino. Il materiale di cui è fatta – Dicevamo che non ha molta importanza l'estetica e anche la conformazione ma ciò non perché Fido non badi alla comodità ma perché la sua idea di riposo è diversa dalla nostra. Potrebbe anche non gradire, infatti, il contatto con un determinato tipo di materiale e preferire il contatto diretto con il pavimento anche solo isolato da una copertina, per fare un esempio. A volte i cani per trovare la loro cuccia ideale, purtroppo per noi, ci portano a spendere soldi che invece potremmo risparmiarci. L'odore – Questo è un elemento su cui stare molto attenti e accade di solito che un cane non vada più nella sua cuccia da un momento all'altro e ciò è dovuto al fatto che non riconosce più, semplicemente, il suo odore. No, non è impazzito: siete voi che avete lavato l'oggetto così bene che Fido non trova più un motivo valido per riutilizzarlo. Bisogna dire che è però un'ipotesi molto remota, i cani non ci mettono nulla a marcare di nuovo la cuccia con il loro corpo, perciò è sempre bene in realtà valutare se è cambiato qualcos'altro, in particolare se avete spostato la cuccia da un'altra parte. Fa caldo – Certo che è meglio dormire sul pavimento se fuori ci sono 30 gradi. E' evidente che un cane, come noi, se ha un cuscino bello doppio su cui riposare d'inverno eviterà di farlo in estate per non sentire troppo caldo. Fa freddo – Lo abbiamo accennato prima: occhio sempre alla posizione, magari ci sono spifferi e correnti d'aria e di certo Fido non si metterà lì d'inverno. Cattiva associazione – Arrabbiarsi con il cane di casa e ‘punirlo' mandandolo a cuccia non è una buona idea per far sì che associ quel luogo a qualcosa di positivo. Soprattutto con un cane con cui ancora non si è costruita una relazione o un cucciolo, difficilmente poi considererà quel posto come una zona di confort. Dormire accanto alla persona di riferimento – Se parliamo dell'uso della cuccia di notte o anche del sonnellino pomeridiano, beh, molti cani preferiscono dormire accanto a noi. Ci può essere anche la cuccia più comoda e bella del mondo, ma la loro preferenza va al contatto con l'umano di riferimento.

Cosa fare se il cane non vuole più dormire nella cuccia?

Cambiare la posizione è sicuramente la prima cosa da fare. Questo, almeno, ci toglierà il dubbio rispetto a qualcosa di evidente che possiamo riscontrare. Detto ciò, non è che sia obbligatorio che il cane stia nella cuccia ma piuttosto dovrebbe essere qualcosa che lo aiuta ad avere i suoi momenti di riposo e calma in tutta privacy. Quindi invitarlo a dormire nella cuccia deve essere fatto per favorire questo aspetto e l'unica cosa su cui ‘lavorare' è far sì che lì viva esperienze positive.

Provate a stare con lui sulla copertina o sul cuscino che gli avete comprato. Passate un po' di tempo lì, lasciate il vostro odore a rassicuratelo con parole positive e carezze quando si rilassa anche lui. Se però avete accanto un compagno canino che invece non gradisce la prossimità, l'ideale è dargli dei masticativi da mangiare nella cuccia. Quest'ultima attività sarà utile a prescindere proprio perché favorisce la concentrazione e stanca il cane che potrebbe poi provare sollievo a trovarsi in un luogo protetto dove mangiare e poi riposare.

Dormire sul pavimento è sicuro per i cani?

Dormire sul pavimento, comunque, non è dannoso per un cane. In generale ciò su cui bisogna riflettere quando ci si pone questo tipo di domande, però, è che i cani non sono dei ‘bambini' che non sanno cosa fanno, anzi. E bisogna anche ricordarsi anche che il cane è un animale che in natura esiste in percentuale ben maggiore rispetto ai cosiddetti ‘pet' che abitano nelle nostre case (80% versus 20%). Ciò solo per dire che a volte ci preoccupiamo di loro in modo eccessivo, come se appunto non fossero dei soggetti pensanti e consapevoli del loro corpo e capaci di auto tutelarsi del punto di vista della salute.