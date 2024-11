Cosa significa se il cane dorme sereno accanto a te anche in luoghi sconosciuti: lo studio conferma un forte attaccamento

Quando i cani dormono accanto agli umani la qualità del sonno varia in base all'attaccamento nei confronti delle loro persone di riferimento, soprattutto quando si trovano in luoghi sconosciuti. Lo hanno dimostrato i ricercatori del Family Dog Project dell'Università di Eötvös Loránd osservando le caratteristiche EEG del sonno.

Se il tuo cane dorme un sonno profondo quando gli sei accanto anche in un contesto in cui non è mai stato vuol dire che ha un sano e profondo legame di attaccamento nei tuoi confronti.

Ad averlo stabilito è uno studio scientifico condotto dagli etologi del Family Dog Prject dell'Università di Eötvös Loránd che hanno approfondito quanto la relazione tra uomo e cane sia basata su un legame simile a quello tra madre e figlio relativamente all'importanza per quest'ultimo di trovare nella genitrice la serenità necessaria per poter affrontare anche luoghi sconosciuti tanto da addormentarsi senza paura e cadere in un sonno profondo.

«L'attaccamento è un importante meccanismo di regolazione comportamentale che ha dimostrato di essere simile nelle relazioni bambino-madre e cane-persona di riferimento – spiegano gli esperti – Quest'ultima infatti fornisce un "rifugio sicuro" per il cane in situazioni pericolose, proprio come fa la madre con i bambini piccoli».

Il legame di attaccamento tra Fido e il suo umano di riferimento è già stato studiato attraverso diversi test comportamentali ma in questo caso i ricercatori si sono interrogati per comprendere se nei cani, similmente ai bambini, l'attaccamento ha un effetto sulla qualità del sonno in un nuovo ambiente.

Alcuni parametri del sonno, infatti, sono associati ai tratti correlati all'attaccamento di un individuo e nello studio i ricercatori hanno fornito la prima prova che quello dei cani nei confronti delle persone con cui hanno un legame solido è anche associato alla struttura del sonno e alla loro attività cerebrale durante questa fase. «Quindi – è riportato nello studio – come negli esseri umani, quando i cani dormono in un ambiente nuovo (in presenza delle persone a cui afferiscono), le differenze nel loro legame di attaccamento si riflettono nelle loro caratteristiche EEG del sonno».

Per dimostrarlo gli esperti hanno valutato prima il legame di attaccamento di 42 cani, misurandolo attraverso una versione adattata del cosiddetto "Strange Situation Test", ovvero un'attività sviluppata dagli psicologi per valutare il legame tra madre e neonato che serve a comprendere la tipologia di relazione che si è instaurata tra i due soggetti e che può portare a quattro conclusioni diverse relativamente all'attaccamento: sicuro, insicuro evitante, insicuro ambivalente e disorganizzato.

Identificati i cani con un attaccamento sicuro, è stata poi valutata la qualità del loro sonno una volta messi in un contesto sconosciuto in compagnia della persona di riferimento. Il sonno dei cani, infatti, è stato esaminato durante un pisolino pomeridiano nel laboratorio del sonno dell'Università, utilizzando un metodo di elettroencefalografia (EEG) completamente non invasivo (simile a quello utilizzato negli esseri umani).

«I nostri risultati rivelano che quando i cani dormono in un ambiente nuovo in compagnia dei loro umani, le differenze nel loro attaccamento si riflettono nelle loro caratteristiche EEG del sonno. Ciò può essere meglio spiegato dal diverso grado in cui le persone di riferimento sono usate come "rifugio sicuro" in un ambiente non familiare», concludono gli esperti.

I ricercatori hanno dunque scoperto che punteggi di attaccamento più alti sono associati a un tempo trascorso in sonno profondo, noto come la fase del sonno più rilassante. «Dormire in un posto nuovo per la prima volta può essere stressante. Ma questi risultati suggeriscono che i cani con punteggi di attaccamento più alti dormono meglio, presumibilmente perché la presenza dell'umano di riferimento li fa sentire più al sicuro e così possono rilassarsi e fare un buon pisolino", ha concluso la prima autrice delle pubblicazioni, Cecília Carreiro.