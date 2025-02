Dormire con il cane sul letto è sicuro e fa anche bene: i benefici secondo la scienza

Svegliarsi la mattina con accanto il proprio cane che sonnecchia ancora o già muove la coda leggermente per dare il ‘buongiorno' è un'esperienza che tante persone condividono ogni giorno. Dormire con Fido che riposa sul letto insieme al suo umano di riferimento, per giunta, fa particolarmente bene a donne e bambini soprattutto, secondo quanto la scienza ha dimostrato.

Sono due, infatti, gli studi che hanno indagato questo aspetto della relazione tra cane e essere umano, due specie che condividono un lungo percorso di co evoluzione che li ha portati anche ad avere una sincronia che riguarda sentimenti e stato fisiologico, tanto che è stato dimostrato ad esempio che il battito di cane e uomo sono sincronizzati.

Far dormire il cane sul letto è sicuro? I dubbi sull’igiene

Un cane in salute e ben curato, semplicemente, non è un ‘portatore di malattie'. Sfatiamo subito il mito che far dormire Fido sul letto sia ‘poco igienico' e ciò a cui eventualmente bisogna stare attenti sono solo due cose: eventuali allergie e la presenza di parassiti.

La prima ipotesi è facile da valutare e sulla presenza o meno di allergia ognuno saprà come stanno le cose rivolgendosi, in caso di dubbio, a un medico specialistico. Approfittiamo però per chiarire un'altra cosa causa la reazione fisica che abbiamo associata solitamente al pelo del cane. In realtà diversi studi hanno paventato la possibilità che l’allergia non è causata dal pelo in sé, quanto da alcune proteine secrete da ghiandole sebacee e salivari che si trovano sul pelo a causa del leccamento. Ci sono poi persone allergiche invece al pelo vero e proprio e agli acari che popolano naturalmente il mantello dei cani.

La seconda ipotesi, ovvero la presenza di zecche, pulci e altri parassiti che infestano anche l'uomo è un problema a prescindere da dove dorme il cane e che va affrontato ancora prima di scoprirlo perché ci è stato al fianco durante la notte. E' abbastanza ovvio che se il cane ha pulci e zecche queste potrebbero saltare su un altro ospite, noi, e godere proprio di quella prossimità notturna per farlo. Semplicemente, per la salute e il benessere di Fido e di tutto il gruppo familiare, a prescindere appunto dal letto, basta usare l'antiparassitario con regolarità e, visto il cambio delle temperature ormai, farlo anche nei mesi freddi.

Perché dormire con il cane fa bene: lo studio sui benefici per la nostra salute

C'è un essere umano che, secondo la scienza, ha più vantaggi a dormire con un cane: la donna. Uno studio del 2018 a firma di una docente del Canisius College di Buffalo, Christy Hoffman, ha accertato questo aspetto particolare della relazione con ‘il nostro ‘miglior amico'. I risultati a cui è giunta l'esperta insieme ad altre due colleghe sono emersi dopo aver valutato le risposte di 962 donne. Il 55% ha ammesso di condividere il letto con almeno un cane e il 31% con almeno un gatto. Il 57% del totale inoltre dorme anche insieme al partner. Da questo quadro è emerso che le donne che dormono con un cane accanto, in particolare, hanno una qualità del sonno migliore rispetto anche al condividere il letto solo con il partner e ciò dipenderebbe dal senso di sicurezza che l'animale riesce a trasmettere loro: «I modelli di sonno dei cani coincidono più strettamente con i modelli di sonno negli esseri umani rispetto a quelli dei gatti, il ché potrebbe spiegare perché le donne che convivono con loro si attengono a un programma di sonno più rigoroso», ha spiegato Hoffman, aggiungendo che «i cani come compagni di letto hanno ottenuto punteggi più alti in termini di comfort e sicurezza rispetto ai partner umani e felini».

Effetti positivi sono stati dimostrati anche a favore dei bambini. Uno studio condotto dai ricercatori della Concordia University of Montreal nel 2021 ha valutato la qualità del sonno di bimbi e adolescenti che convivono con un animale domestico secondo quanto riferito dagli stessi intervistati che hanno proceduto con una vera e propria autovalutazione. Gli intervistati hanno infatti dichiarato che "migliora anche la percezione di aver fatto un buon pisolino".

Al cane piace dormire insieme a noi?

Avere accanto il nostro cane durante la notte fa bene ad entrambi ma fino a un certo punto per Fido. Uno studio lo ha accertato, analizzando proprio gli effetti del cosiddetto ‘co sleeping'. I ricercatori dell'Università del Cleveland e del Minnesota nel marzo 2024 hanno pubblicato uno studio in cui sottolineano che la prossimità notturna aiuta l'essere umano a ridurre i disagi in caso di disturbi nel sonno, solleva chi è affetto da depressione e in generale fa scendere il livello di stress.

Per Fido, invece, se ha accanto una persona che difficilmente prende sonno anche per lui il riposo sarà complicato arrivando a svegliarsi quasi 4 volte in più rispetto alla media.

A parte questo aspetto, però, in generale i cani amano condividere il riposo sentendo il contatto con il proprio umano di riferimento sebbene dobbiamo sempre ricordarci che ogni soggetto ha le sue preferenze e la sua individualità.