Secondo uno studio il battito di cane e uomo sono “sincronizzati”: osservata una connessione durante le interazioni

La relazione tra una persona e un cane ha un suono: è il ritmo del battito di due cuori che si modulano insieme, sincronizzandosi. C'è del romanticismo in questa frase? Sicuramente sì, ma in realtà è il dato scientifico che emerge da uno studio del Dipartimento di Psicologia e del Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Cervello di Jyväskylä, in Finlandia, in cui è stato scoperto che la variabilità della frequenza cardiaca di un cane e del suo umano di riferimento sono interconnesse durante l'interazione.

Per "variabilità della frequenza cardiaca" (HRV: "Heart Rate Variability") si intende come cambia negli intervalli il battito: un'elevata variabilità è associata a uno stato di rilassamento e recupero, mentre una bassa indica stimolazione o sforzo, come lo stress durante un esame o una prestazione sportiva.

Nella ricerca, le variazioni del battito della persona sono state collegate a quelle del cane e viceversa e i livelli di attività fisica di entrambi si sono adattati reciprocamente. Il legame tra cani e persone è un rapporto di profonda lealtà e fiducia reciproca e da tempo ciò che accade nella relazione viene spiegata attraverso un termine: "osmosi emozionale".

Tra cane e umano, infatti, si crea un rapporto unico sul nostro Pianeta dettato da una lunga convivenza che ha fatto sì che questi animali abbiano imparato a comprenderci profondamente. E anche da parte nostra vi è un’ancestrale spinta verso di loro che ci porta a empatizzare e – sebbene non lo facciano tutti, purtroppo – a volerli comprendere fino in fondo.

Per capire cosa si intenda per “osmosi emozionale” dobbiamo pensare a un vero e proprio contagio emotivo: ciò che provo si espande e viene assorbito dal mio cane, animale che ha nel suo DNA una forte connotazione sociale e la capacità di provare empatia. Il contagio emotivo, dunque, non deve essere pensato solo come qualcosa che comporta esperienze positive, ma i cani percepiscono anche le nostre emozioni e i nostri sentimenti negativi.

Lo studio dell'Università di Jyväskylä rivela ancora di più che c'è qualcosa di davvero profondo proprio a livello fisico: una vera e propria sincronia degli stati emotivi che influenza reciprocamente il benessere attraverso una connessione emotiva e fisiologica.

«Abbiamo esaminato attentamente la frequenza cardiaca e il livello di attività di un cane e del suo umano di riferimento contemporaneamente, mentre gli studi precedenti si sono solitamente concentrati sulla prospettiva singola, ovvero quella dell'uomo o del cane», ha commentato l'autrice principale dello studio, Miiamaaria Kujala. Ciò che è emerso in particolare è che durante i test gli stati emotivi di entrambi, così come le reazioni del loro sistema nervoso, si adattano parzialmente l'uno all'altro durante l'interazione.

Quanto dimostrato mette in moto gli stessi meccanismi che rafforzano l'attaccamento affettivo anche tra umani ed è emerso anche che lo stato d'animo della persona influenza la variabilità della frequenza cardiaca del cane. I cani che convivono con umani che hanno una maggiore «affettività negativa», ovvero una tendenza a provare preoccupazione e sensibilità per gli eventi, hanno mostrato livelli più elevati, probabilmente provando un maggiore senso di protezione nei confronti del loro compagno umano. Inoltre è emerso che l'HRV del cane si è rivelato un forte predittore della variabilità del battito della persona, indicando che lo stato emotivo di Fido ha un impatto tangibile sul benessere del suo umano.