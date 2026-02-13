Il Bassotto e le anatre: il video virale che mostra quanto interferiamo nella vita degli animali per ottenere clic

Le immagini virali di un account su Tiktok in cui si vedono le interazioni in una casa dove ci sono anatre domestiche e un cane ci consentono di capire come agiscono gli animali quando sono costretti alla convivenza e quanto continuiamo ad umanizzarli per il nostro divertimento.

Ci sono video che diventano virali perché ci fanno sorridere e spesso riguardano gli animali. In particolare l'interazione tra due specie, quando non è una visione che per la nostra percezione può risultare violenta, diventa un contenuto tra i più visti e condivisi sui social. E' il caso di questo video in cui si vede il tentativo di un Bassotto di interagire con un'anatra domestica che, a sua differenza, non ha alcun desiderio di fare amicizia.

Il video è stato girato dalla persona di riferimento di Milo, il cane, e dell'anatra Rosie. Tempo di pubblicarlo su Tiktok sull'account che mostra la vita di questa famiglia multispecie composta anche da altre anatre, e ad ora ha raggiunto già quota un milione e 400mila like e migliaia di commenti.

C'è da sottolineare che andando a spulciare gli altri video caricati, le persone che vivono con questi animali tendono ad umanizzarli parecchio, vestendo le papere con completini vari che vanno dalle vestagliette ai tutù. Questa modalità di relazionarsi alle altre specie è del tutto scorretta e finalizzata principalmente ad ottenere visualizzazioni, perché se è vero che ci sono immagini di interazioni che allo sguardo umano non sembrano avere nulla di problematico, ci sono invece molte situazioni che creano stress e disagio negli animali.

La vita quotidiana di Milo si dipana poi attraverso la costante ricerca di convincere le anatre ad avere fondamentalmente rispetto per lui, come mostra anche il video a seguire in cui si può assistere alla richiesta del cane verso i suoi umani di riferimento (che intanto però ridono) per riavere la sua ciotola e il suo posto, impunemente occupato dagli uccelli domestici:

Queste immagini ci consentono di guardare il comportamento degli animali coinvolti, umani inclusi, e lì dove nel video principale è abbastanza evidente il fastidio da parte dell'anatra nell'invasione dello spazio che subisce dal comportamento del Bassotto, allo stesso tempo si possono identificare una serie di segnali che il cane manda all'uccello per "convincerla" a interagire con lui. I Bassotti sono cani intelligenti e testardi: quando si mettono in testa qualcosa difficilmente si tirano indietro e la determinazione di Milo, bisogna dirlo, è in fondo espressa con molta gentilezza. Nelle sue posture non c'è segno di arroganza, il modo in cui approccia a Rosie è delicato e i suoi sguardi ci dicono che, alla fin fine, sta cercando di familiarizzare in un contesto in cui è in netta minoranza.