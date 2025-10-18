Perché i cani scuotono gli oggetti che hanno in bocca: cosa significa e perché lo fanno

Quando un cane tiene un giocattolo tra i denti e lo agita energicamente sta mostrando un comportamento istintivo e naturale che ha radici profonde nel suo passato da predatore e nel suo istinto di caccia. Questo comportamento può essere osservato in cani di tutte le età e razze, poiché è parte della loro natura intrinseca. I motivi che portano il cane a manifestare questo comportamento possono essere diversi: dall'espressione dell'istinto predatorio al mettere in atto un comportamento di gioco o anche come manifestazione di uno stato di noia o stress.

Questo comportamento deriva dalla predazione che in natura si compone di diverse fasi: identificare la presenza di una preda o scovarne una possibile traccia, inseguire con la motivazione predatoria e infine raggiungere la preda e a questo punto cambia l'assetto su una fase di "combattimento"e si notano le varie tipologie di morso che il cane può utilizzare: quello per ferire o danneggiare, quello per afferrare e tenere e quello per uccidere. È in questa fase che, traslando il discorso sul cane domestico, si colloca l'analisi dell'avere in bocca un oggetto e di sbattacchiarlo, poiché la predazione è l'attivazione di un insieme di motivazioni concatenate per produrre il comportamento di caccia e procurarsi il cibo. Ovviamente il nostro cane di famiglia riproduce questa sequenza senza arrivare a uccidere per procacciarsi del cibo ma per diverse motivazioni che vanno dal gioco allo stress.

Agitare un giocattolo è spesso un riflesso dell'energia accumulata nel cane. Può essere una forma di espressione di gioia e divertimento, simile al modo in cui noi umani balliamo o saltelliamo quando siamo felici. Tuttavia, c'è anche un lato più istintivo in questa azione: nel mondo selvatico, i lupi e altri canidi cacciatori agitano le loro prede per stordirle o ucciderle, e questo comportamento può essere visto come una sorta di simulazione dell'attività di caccia.

Questo comportamento può anche essere legato alla necessità di soddisfare l'istinto masticatorio del cane, che è comune a molte razze. Agitare e masticare un oggetto può aiutare a lenire il disagio gengivale o l'ansia, soprattutto nei cuccioli durante il periodo di dentizione. In generale, quando il nostro cane agita energicamente un giocattolo, si può considerare come una forma di espressione naturale del suo comportamento e dei suoi istinti. Fornire al nostro amico a quattro zampe una varietà di giocattoli sicuri e adatti al suo stile di gioco può aiutare a soddisfare i suoi bisogni istintivi e a mantenere un equilibrio mentale e fisico.

Istinto predatorio

Il cane agita il giocattolo in bocca per motivazione predatoria radicata nei suoi antenati cacciatori. Questo comportamento richiama il modo in cui i lupi selvatici scuotevano le prede per ucciderle. Agitare il giocattolo simula questa attività di caccia, soddisfacendo la motivazione innata.

È una reazione naturale di eccitazione e coinvolgimento nel gioco, spesso accompagnata da una grande energia. Questo comportamento rispecchia la connessione del cane con il suo passato selvaggio e dimostra quanto sia importante rispettare le radici predatorie dell'animale, anche nelle sue attività giocose.

Divertimento e gioco

Il gioco ha la funzione fondamentale di far allenare e sperimentare tutti quei comportamenti e quelle abilità che nella storia evoluzionistica del cane si sono rivelati funzionali alla sopravvivenza anche se il nostro cane non dovrà mai andare a caccia per nutrirsi. Questo vale anche quando i cani agitano i giocattoli in bocca per divertimento poiché questo comportamento rispecchia la storia evoluzionistica della specie e produce appagamento, un senso di piacere.

Simulando il movimento di scuotere prede, i cani esprimono gioia ed eccitazione, se lo fanno in continuazione vuol dire che hanno un livello di attivazione emozionale molto alto e potrebbe avere dei disagi. Compito nostro sarà cercare di gestire e disciplinare quest'attività ludica in modo corretto e non competitivo sin dalla tenera età per evitare che possa successivamente trasformarsi in una vera e propria mania, con il cane che afferra e strappa qualsiasi cosa si trovi davanti.

Stress o noia

Quando il cane agita il giocattolo in bocca in situazioni di stress o noia, questo comportamento potrebbe fungere da sfogo emotivo. Come noi mordicchiamo le unghie o giochiamo con oggetti quando siamo nervosi, il cane agisce in modo simile. Agitare il giocattolo potrebbe rilasciare tensione o ansia, distrarre dalla noia e offrire una sorta di comfort. Proporzionare attività mentali e fisiche, insieme a momenti di interazione con il pet mate, può aiutare a prevenire queste situazioni. Monitorare e rispondere alle esigenze del cane è fondamentale per il suo benessere complessivo.

*Articolo creato in collaborazione con l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio