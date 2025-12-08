I cani possono giocare anche da soli: 5 metodi per tenerli attivi quando rimangono in casa

I cani possono giocare anche da soli con attività che stimolano mente e corpo, come kong, masticativi e giochi olfattivi, utili quando restano in casa da soli per un po'

Per i cani il gioco non è solo divertimento, ma un vero e proprio bisogno. Attraverso l'interazione, l'attivazione mentale – cioè le attività che stimolano il cervello – e quella fisica, i cani scaricano stress, evitano la noia e mantengono un equilibrio emotivo fondamentale per il loro benessere. Un cane che non gioca abbastanza può infatti annoiarsi, sviluppare comportamenti distruttivi o, nei casi più estremi, mostrare segnali di ansia.

La situazione cambia quando devono rimanere soli in casa. Senza interazione con le persone, alcuni cani vivono la solitudine con tranquillità, altri invece percepiscono un vuoto: mancano la presenza, il movimento condiviso, la routine. In questi momenti possiamo però offrirgli attività da svolgere in autonomia, piccole "missioni" che li aiutano a passare il tempo e a tenersi occupati. Non devono però diventare una sostituzione del tempo di qualità con noi: servono solo come supporto, non come "scusa" per ridurre le attenzioni o per lasciarlo troppo tempo da solo senza sentirsi in colpa.

Vediamo quindi alcuni giochi e attività che possono aiutare il cane a rimanere attivo anche quando siamo fuori ed è costretto a stare per un po' solo in casa.

Il Kong

Il kong è sicuramente uno degli strumenti più utili e facili da usare



Il Kong è probabilmente il gioco più conosciuto per intrattenere i cani in autonomia. È un contenitore in gomma solida di varie misure che il cane deve "lavorare" per poter raggiungere il cibo inserito all'interno. Possiamo farcirlo con crocchette, umido, yogurt, burro d'arachidi o frutta sicura per i cani.

Congelarlo prima di uscire, soprattutto in estate, aumenta la durata del gioco: il cane impiegherà più tempo a svuotarlo e l'attività sarà ancora più appagante. È un esercizio che stimola bene la mente perché richiede problem solving, ovvero la capacità di capire come ottenere qualcosa usando strategie diverse.

I masticativi

Anche i masticativi possono essere uno strumento utile per ridurre la noia e tenerlo attivo in nostra assenza



Masticare è un comportamento e un bisogno naturale per praticamente tutti cani. I masticativi – come pelle essiccata, palchi di cervo, tendini o radici specifiche per cani – aiutano a ridurre lo stress grazie al movimento ritmico della mandibola, che ha su di lui un effetto calmante.

È importante scegliere però prodotti sicuri e di qualità, adatti anche alla taglia del cane. Sono ottimi per i momenti di solitudine, ma devono essere supervisionati le prime volte, per capire come il cane interagisce con l'oggetto e se sarà in grado di gestirlo in autonomia e in sicurezza quando verrà lasciato solo.

I tappeti olfattivi e i giochi "cerca e trova"

Tappeti olfattivi e cacce al tesoro sono utili invece per tenere impegnato il suo naso



Il naso è l'organo più importante del cane e attività come il fiuto e la ricerca olfattiva lo impegnano profondamente. Un tappeto olfattivo è un telo con tante pieghe in cui nascondere crocchette o piccoli bocconcini e il cane dovrà cercarli usando soprattutto l'olfatto.

In alternativa, si può preparare anche un gioco "casalingo", per esempio riempiendo una scatola di cartone con fogli di carta appallottolata e inserire dentro qualche crocchetta oppure creando una "caccia al tesoro" in casa, nascondendo bocconcini in angoli sicuri. Queste attività lo "stancano" e lo tengono impegnato mentalmente.

I giochi sonori o i puzzle interattivi

In commercio esistono anche alcuni giochi olfattivi e puzzle da risolvere



Esistono in commercio giochi e giocattoli appositamente pensati per stimolare il "ragionamento" con leve, cassetti, sportellini da aprire, tutti con piccoli premi nascosti all’interno. Sono utili per cani curiosi, ma non tutti gli individui sono "portati" e quasi sempre hanno bisogno di un po' di pratica sotto la nostra supervisione.

In alternativa, alcuni cani amano molto i giochi sonori (come palline e pupazzi che emettono suoni o rumori), ma vanno scelti con attenzione per evitare che stimolino troppo la sua eccitazione e che il cane sviluppi una vera e propria ossessione per questi giocattoli, cosa molto pericolosa se lasciato solo in casa per molto tempo.

Lasciare TV o radio accesa

Non è un vero gioco, ma alcuni cani sono particolarmente interessati all TV, che può stimolare la concentrazione e tenerli impegnati



Non è un vero gioco, ma può aiutare alcuni cani a non sentirsi completamente soli. Una TV lasciata su canali tranquilli o una radio con musica soft può creare un sottofondo familiare e aiutare il cane a concentrarsi, calmarsi o a sentirsi meno solo. Non funziona con tutti gli individui, ma alcuni traggono molto beneficio da questa "compagni".

Naturalmente, una TV accesa non sostituisce il gioco né la presenza umana, ma può a volte ridurre il senso di vuoto in cani particolarmente sensibili. È anche molto importante evitare canali che trasmettono immagini violente e con volume assordante, che non fanno altro che agitarlo e metterlo in uno stato di preoccupazione e ansia ancora maggiore.