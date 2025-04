Che frutta dare al cane?

Alcuni frutti possono essere dati ai cani in sicurezza, come mela, pera e banana, purché in piccole quantità. Anche pesca, albicocca, fragole e cocco sono adatti, mentre è sempre importante rimuovere semi e noccioli prima di offrirli.

Chi convive con un cane sa quanto sia importante offrire al proprio amico a quattro zampe un’alimentazione sana e bilanciata. A volte, può capitare di voler condividere un piccolo spuntino anche con lui, magari mentre si sgranocchia della frutta fresca. Ma non tutta la frutta è adatta ai cani: alcuni frutti possono essere tossici o poco digeribili, mentre altri rappresentano una valida integrazione alla dieta, se dati nelle giuste quantità, come spiega la veterinaria esperta in nutrizione, Maria Mayer: "I cani non devono mangiare abitualmente frutta, perché potrebbe dare luogo a fermentazioni anomale nell’intestino, con problemi anche seri nel lungo periodo. Magari il vostro cane potrà essere un pochino più resistente di altri e potreste non notare subito gli effetti collaterali, ma nel lungo periodo potrebbe dare origine a flatulenza, dolori tipo coliche o altri sintomi gastroenterici".

A patto di essere moderati nella somministrazione è possibile concedere qualche frutto sfizioso al cane, tra i frutti più sicuri ci sono mela, pera e anche il cocco.

Mela

La mela è tra i frutti più indicati per i cani. È facile da digerire, contiene poche calorie ed è una buona fonte di fibre e vitamina C. Il contenuto di zuccheri è moderato, e questa caratteristica la rende adatta anche per cani che devono mantenere il peso sotto controllo. Inoltre, si può offrire cruda, tagliata a fettine o a cubetti, facendo attenzione a rimuovere il torsolo e soprattutto i semi, che contengono una piccola quantità di sostanze potenzialmente tossiche. Il suo gusto dolce e delicato la rende particolarmente gradita, anche ai cani più esigenti.

Pera

Anche la pera è una buona scelta per uno snack salutare da offrire al cane. Anche questo frutto ha il vantaggio di contenere poco zucchero rispetto ad altri, risulta quindi meno fermentescibile. Questo significa che è meno probabile che causi gonfiore o disturbi intestinali, soprattutto nei cani più sensibili. Inoltre, è ricca di acqua, aiutando così l’idratazione, e contiene buone quantità di fibre, vitamine e antiossidanti naturali. Come per la mela, anche la pera va data senza semi e senza torsolo.

Banana

La banana è un frutto disponibile tutto l’anno, ed è sicura per i cani, ma va data con moderazione. Rispetto a mele e pere, infatti, contiene una quantità maggiore di zuccheri naturali, e per questo non è indicata per un consumo quotidiano. Tuttavia, in piccole dosi, può rappresentare un ottimo snack energetico. Inoltre, è ricca di potassio, vitamina B6 e vitamina C, che contribuiscono al benessere generale del cane.

Pesca

La pesca può essere un frutto molto apprezzato dai cani. È importante, però, offrirla solo dopo averla lavata accuratamente e privata del nocciolo, che può essere pericoloso. La polpa della pesca contiene vitamine A e C, ed è una buona fonte di fibre. Se il cane non mostra particolari sensibilità digestive, può essere data ogni tanto come spuntino estivo rinfrescante. Sempre meglio evitare le pesche sciroppate o trattate, perché contengono zuccheri aggiunti non adatti alla loro dieta.

Albicocca

L’albicocca è un altro frutto estivo che, con le dovute attenzioni, può essere condiviso con il proprio cane. È importante ricordare di togliere sempre il nocciolo poiché può rappresentare un rischio sia per eventuali ostruzioni intestinali sia per la presenza di sostanze tossiche come l’amigdalina. La polpa, invece, è sicura e contiene una buona quantità di vitamina A e fibre. Offerta in piccoli pezzi e solo ogni tanto, può essere un’aggiunta gustosa e salutare.

Ciliegie

Le ciliegie sono amate da molti umani e incuriosiscono anche i cani, ma richiedono qualche attenzione in più. I noccioli vanno sempre rimossi, perché potrebbero causare soffocamento o problemi intestinali. Anche le foglie e il picciolo vanno eliminati. Una volta pulita, la polpa della ciliegia è ricca di antiossidanti, vitamina C e fibre. Tuttavia, dato l’alto contenuto di zuccheri, è bene offrirle con molta moderazione. Alcuni cani potrebbero non digerirle facilmente, quindi è utile osservare eventuali reazioni dopo il primo assaggio.

Fragole

Le fragole sono tra i frutti più amati dai cani per il loro sapore dolce e fresco. Sono una buona fonte di vitamina C e contengono anche una quantità interessante di fibre. Oltre a questo, sono ricche di antiossidanti che possono aiutare a contrastare i radicali liberi. Anche in questo caso, la regola è la moderazione: troppe fragole potrebbero causare lievi disturbi digestivi. Prima di darle, è sempre meglio lavarle bene per eliminare eventuali residui di pesticidi.

Frutti di bosco

Lamponi, mirtilli, more: i frutti di bosco sono generalmente sicuri per i cani, e molti li gradiscono per il loro gusto intenso. Sono ricchi di vitamine, antiossidanti e sostanze benefiche per il sistema immunitario. Nonostante i loro vantaggi, vanno dati con parsimonia, soprattutto perché un consumo eccessivo può causare feci molli. Se al cane piacciono, si possono offrire freschi, magari mescolati a un po’ di cibo umido.

Melone e anguria

Melone e anguria sono due frutti estivi molto amati anche dai cani per la loro dolcezza e l’alto contenuto di acqua, che aiuta l’idratazione nei giorni più caldi. Tuttavia, proprio per la loro natura molto zuccherina, vanno considerati più come un piccolo extra che come una parte abituale della dieta. È importante rimuovere tutti i semi e la buccia prima di offrirli al cane. In piccole quantità, possono rappresentare una gustosa merenda, soprattutto se serviti freschi.

Cocco

Il cocco è un’ottima opzione per uno spuntino sano. A differenza della maggior parte della frutta, ha un contenuto molto basso di zuccheri e un alto apporto di fibre e grassi buoni, che possono favorire la digestione e contribuire a un mantello sano e lucido. Si può offrire in scaglie, sotto forma di polpa fresca o essiccata (ma non zuccherata), sempre in quantità moderate. Evitare invece il latte di cocco o l’olio se non indicato dal veterinario.