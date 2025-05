Si possono dare le fragole al cane?

Le fragole sono un frutto sicuro per i cani, e possono essere date in occasioni particolari, e con le giuste modalità. Il fatto che siano molto ricche di zucchero rende necessario offrirle con moderazione, specialmente per i cani in sovrappeso o con condizioni particolari come il diabete. Vediamo quindi il modo giusto, la quantità necessaria e i benefici che questi falsi frutti possono apportare al nostro amico a quattro zampe.

Come dare le fragole al cane?

Per sare al cane le fragole nel modo giusto è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

Lavale con cura: immergi le fragole in una ciotola d'acqua fredda e strofina leggermente con le mani per rimuovere la terra e staccare eventuali residui chimici. Dopo il lavaggio, scolale in un colino e asciugale con un panno asciutto; Elimina il ciuffo di foglie: il cane non lo gradisce; Tagliale: A seconda delle dimensioni del tuo amico peloso, puoi decidere se servirle intere o tagliate a pezzi. Con i cani piccoli, assicurati di nutrirli con pezzi piccoli di fragola per evitare rischi di soffocamento. Puoi volerle tagliare a metà o anche a quarti, se sono più grandi. Un cane piccolo, medio o grande può di solito gestire l'intera bacca, a meno che non sia particolarmente grossa.

Oltre a trattarle nel modo giusto possono anche essere accompagnate ad alcuni condimenti. Anche se noi umani le mangiamo spesso con lo zucchero, per i cani questa aggiunta sarebbe molto deleteria. Meglio combinare una manciata di fragole con un cucchiaio di yogurt. Se invece il tuo cane apprezza una nota acida puoi aggiungere un tocco di succo di limone, giusto un quarto spremuto su mezzo chilo di fragole, così da rallentarne anche l'ossidazione. È raro, ma alcuni cani potrebbero gradire. Stai attento però a scegliere uno solo tra yogurt e limone, per evitare di creare al cane disagi a livello intestinale.

Quante fragole può mangiare il cane?

È veri che le fragole sono innocue per i cani, ma si deve stare attenti alla quantità. Per i cani adulti in buona salute, si raccomanda un'assunzione moderata: una piccola fragola al giorno, circa 20 grammi, per cani piccoli e una o due piccole o una grande fragola per cani medi o grandi. Questo dovrebbe essere un cibo dato in maniera occasionale, e non un'abitudine. Comprale solo quando sono di stagione, cioè da aprile a giugno. In questo modo, eviti frutti trasportati per centinaia di miglia di distanza e spesso trattati con conservanti che non sono sani né per il tuo cane né per te.

Discorso diverso se sospetti che il tuo cane possa essere allergico alle fragole: se la prima volta hai notato una brutta reazione gastrointestinale probabilmente è meglio evitare le fragole del tutto fino a quando non avrai fatto un controllo approfondito dal veterinario.

I benefici delle fragole per i cani

Le fragole sono tecnicamente "falsi frutti": la polpa mangiando proviene da una parte del fiore che si è ingrossata, mentre i veri frutti sono le piccole macchioline gialle sulla superficie. Le fragole mature sono più rosse e dolci, ma hanno anche un alto contenuto di zuccheri semplici come il fruttosio. Cento grammi di fragole contengono solo circa 27 calorie e la maggior parte di queste deriva dai carboidrati. Sono quindi un cibo poco adatto a un carnivoro opportunista come il cane.

Tuttavia le fragole hanno in abbondanza sia vitamina C (acido ascorbico) che in vitamina B9 (acido folico), oltre ad antiossidanti, tra cui flavonoidi e altri composti che combattono lo stress ossidativo e l'infiammazione. Questi composti possono avere effetti benefici anche sulla salute del cane, soprattutto a livello del sistema immunitario. Ovviamente le fragole da sole sicuramente non fanno miracoli, ma possono essere un diversivo sfizioso.