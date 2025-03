Si può dare lo yogurt al cane?

I cani possono mangiare yogurt bianco, greco e kefir senza zuccheri. Aiuta la digestione, ma va dato con moderazione e in base alla taglia del cane. È bene evitare sempre le varianti zuccherate e non darlo ai cani intolleranti al lattosio o che hanno problemi digestivi.

Lo yogurt grazie alle sue proprietà può essere sia uno snack particolarmente adatto ai cani, soprattutto per quelli inappetenti, o che necessitano di un aiuto per l'intestino. I benefici dello yogurt per i cani sono tanti, a patto che si scelga quello giusto.

Lo yogurt bianco, quello greco e il kefir sono generalmente sicuri, purché siano privi di zuccheri e dolcificanti. Attenzione anche ai cani che non tollerano bene i latticini, per evitare di creare problemi è importante introdurre lo yogurt nella loro dieta con molta moderazione.

Quale yogurt dare al cane?

Non tutti gli yogurt in commercio sono adatti ai cani. È necessario evitare quelli con zuccheri aggiunti, dolcificanti artificiali e aromi, perché possono essere molto dannosi per la loro salute. Gli yogurt alla frutta, anche se sembrano innocui, spesso contengono edulcoranti o additivi che possono causare problemi digestivi o, nei casi peggiori, addirittura risultare tossici. Uno dei dolcificanti più pericolosi è lo xilitolo, altamente tossico per i cani anche in piccole quantità. Per questo è sempre meglio iniziare con piccole quantità per verificare eventuali reazioni avverse.

Gli yogurt sicuri per i cani sono:

Yogurt bianco al naturale;

Yogurt greco senza zucchero;

Kefir senza zuccheri aggiunti. Questo alimento in particolare è ricco di probiotici ed è più digeribile rispetto agli altri yogurt, rendendolo una scelta ottima per i cani con un sistema digestivo sensibile;

Yogurt di soia naturale. particolarmente adatto ai cani intolleranti al lattosio.

Come dare lo yogurt al cane: dosi e modalità

Quando si introduce lo yogurt nella dieta del cane è fondamentale farlo in modo graduale e nelle giuste quantità. Anche se lo yogurt è generalmente ben tollerato, alcuni cani potrebbero avere difficoltà a digerire il lattosio, quindi è meglio iniziare con un piccolo assaggio e osservare eventuali reazioni.

Le dosi consigliate variano in base alla taglia del cane. Per un individuo di piccola taglia basta circa un cucchiaino di yogurt un paio di volte a settimana; per cani di taglia media vanno bene anche uno o due cucchiai un paio di volte a settimana, mentre per quelli di taglia grande possono mangiare fino a tre cucchiai un paio di volte a settimana. Queste però sono stime approssimative, ogni cane reagisce diversamente e deve avere un dosaggio personalizzato in base alle sue esigenze.

Lo yogurt può essere offerto da solo, come snack, oppure aggiunto alla ciotola del cibo, magari mescolato con un po’ di frutta sicura per i cani, come mele o banane. Alcune persone lo usano anche per preparare ghiaccioli nei mesi estivi, mescolandolo con frutta e congelandolo in stampini. È utile anche inserito all'interno del kong, un classico gioco-snack.

Inserito nel kong lo yogurt può essere un ottimo snack



L’importante però è non esagerare con le quantità: un consumo eccessivo di yogurt potrebbe portare a disturbi intestinali, come diarrea o gonfiore.

I casi in cui è sconsigliato dare lo yogurt al cane

Ci sono situazioni in cui è meglio evitare del tutto lo yogurt. Il primo caso riguarda i cani intolleranti al lattosio. Se dopo aver mangiato lo yogurt il cane manifesta diarrea, gas o altri problemi digestivi, è bene sospendere subito l'uso e consultare il veterinario.

Anche i cani con problemi di peso dovrebbero consumare lo yogurt con molta moderazione. Alcune varianti, come lo yogurt greco intero, sono più caloriche e potrebbero contribuire all'aumento di peso. In questi casi, è preferibile optare per uno yogurt magro o kefir, che hanno un contenuto calorico inferiore.

Anche in presenza di particolari patologie digestive o allergie alimentari è sempre consigliabile chiedere il parere del veterinario prima di introdurre nuovi alimenti nella dieta del cane. Nei casi più gravi anche un alimento apparentemente innocuo come lo yogurt potrebbe aggravare disturbi preesistenti.