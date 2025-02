Quali verdure possono mangiare i cani?

I cani possono mangiare vari cibi adatti anche gli umani, come ad esempio le verdure. Anche se sono carnivori i cani possono assumere diverse verdure che per il loro apporto di fibre e vitamine sono benefiche per la salute, a patto di sapere come prepararle. Tra le verdure sicure ci sono verza, carote e zucchine.

L’alimentazione del cane deve essere bilanciata e ricca di nutrienti essenziali. Anche se la dieta di un carnivoro come il cane deve essere composta prevalentemente da proteine animali, integrare le verdure può apportare benefici importanti per la sua salute.

Le verdure sono infatti fonte di fibre, vitamine e minerali utili per la digestione e il sistema immunitario. Tuttavia, non tutte le verdure sono adatte ai cani, e alcune possono essere dannose. Inoltre la quantità e la modalità di somministrazione cambia anche gli effetti sul nostro amico animale: se non somministrate nella maniera corretta anche le verdure più benefiche possono diventare dannose.

Zucchine

Le zucchine sono una verdura leggera e altamente digeribile per i cani. Sono ricche di acqua, il che le rende particolarmente adatte nei periodi caldi per mantenere una buona idratazione. Contengono inoltre fibre, che favoriscono il transito intestinale, e vitamine come la A, la C e alcune del gruppo B.

Si possono offrire crude, tagliate a pezzettini piccoli, oppure cotte al vapore senza aggiunta di sale o condimenti. La quantità consigliata varia in base alla taglia del cane: per un cane di piccola taglia basta un cucchiaio, mentre per un cane più grande si può arrivare a qualche fettina al giorno.

Carote

Le carote sono uno degli ortaggi più amati dai cani. Sono croccanti e dolci, il che le rende perfette come snack. Contengono betacarotene, che aiuta la salute della pelle e della vista, oltre a fibre che favoriscono la digestione.

Si possono offrire crude, intere o tagliate a rondelle, oppure cotte per renderle più morbide. Per i cuccioli in fase di dentizione, una carota cruda fredda può essere un ottimo rimedio per alleviare il fastidio alle gengive. Anche in questo caso, la quantità dipende dalla taglia del cane: un pezzo piccolo per un cane piccolo, mentre un cane grande può mangiarne una intera, senza eccedere per evitare problemi digestivi.

Broccoli

I broccoli sono ricchi di antiossidanti, vitamine come la C e la K) e minerali essenziali come il calcio. Hanno proprietà antinfiammatorie e possono contribuire a rafforzare il sistema immunitario. Tuttavia, vanno somministrati con moderazione, perché contengono isotiocianati, che in quantità eccessive possono causare problemi gastrointestinali.

È consigliabile offrire solo le cimette, ben cotte al vapore, senza condimenti. La dose ideale è piccola: qualche pezzettino per i cani di piccola taglia e un paio di cimette per quelli più grandi, da offrire non più di un paio di volte a settimana.

Sedano

Il sedano è una verdura leggera, ricca di fibre e con un elevato contenuto di acqua, utile per mantenere l’idratazione. Contiene anche vitamina K, vitamina C e alcuni antiossidanti che favoriscono la salute del cuore e la circolazione. Un altro vantaggio del sedano è che, essendo croccante, può aiutare a mantenere puliti i denti del cane.

Si può offrire crudo, tagliato a pezzettini per evitare il rischio di soffocamento, oppure cotto per renderlo più morbido. La dose consigliata è di qualche pezzetto per i cani piccoli e fino a uno o due gambi per quelli più grandi, ma senza esagerare, perché un eccesso di fibre può causare feci molli.

Finocchio

Il finocchio è noto per le sue proprietà digestive ed è sicuro per i cani. Aiuta a ridurre il gonfiore intestinale e favorisce una buona digestione. È ricco di vitamine A e C, oltre a minerali come ferro e potassio. Inoltre, ha un aroma gradevole che può aiutare a rinfrescare l’alito.

Si può offrire crudo, tagliato a fettine sottili, oppure cotto al vapore. La quantità consigliata è di qualche fettina per i cani piccoli e mezza porzione per quelli di taglia grande, da somministrare occasionalmente come spuntino salutare.

Fagiolini

I fagiolini sono un’ottima fonte di fibre, vitamine (soprattutto A, C e K) e minerali come il magnesio. Sono ipocalorici e ricchi di acqua, quindi ideali anche per i cani in sovrappeso. Hanno un effetto benefico sulla digestione e possono essere utili per regolare il transito intestinale.

Devono essere sempre cotti, meglio se al vapore e senza sale. La dose varia in base alla taglia del cane: qualche pezzettino per i più piccoli, mentre per i cani grandi si può arrivare a una manciata, senza esagerare per evitare disturbi digestivi.

Piselli

I piselli sono una buona fonte di proteine vegetali, fibre e vitamine come la A, la B e la K. Contengono anche minerali come ferro, magnesio e potassio, che contribuiscono alla salute muscolare e alla circolazione. Sono facilmente digeribili e rappresentano un’aggiunta nutriente alla dieta del cane.

Si possono offrire cotti, senza sale o condimenti, e meglio se freschi o surgelati piuttosto che in scatola (che può contenere troppo sodio). La quantità ideale è una piccola manciata per i cani grandi e qualche pisello per quelli più piccoli. Meglio non somministrarli tutti i giorni per evitare un eccesso di amidi, inoltre come i broccoletti tendono ad aumentare la produzione di gas intestinale.

Verza

La verza è una verdura sicura per il cane e come tutte le altre verdure crucifere può essere data senza problemi, a patto di farlo nella maniera corretta. Può essere somministrata sia cruda che cotta, a patto che sia sempre frullata con acqua. Perché sia digeribile per il cane è necessario rompere per bene le fibre vegetali e solubilizzare il contenuto della verdura nell'acqua, rendendola più digeribile per il cane.

Contiene una buona quantità di vitamina C e fibre, ma soprattutto ha proprietà antitumorali e antinfiammatorie.