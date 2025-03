Le 5 verdure di stagione per i cani: cosa mangiano in primavera

Il cane è un carnivoro opportunista, significa che la sua dieta si basa principalmente sulle proteine animali, tuttavia può includere anche altri alimenti come verdure fresche. Le verdure forniscono fibre, vitamine e antiossidanti utili per la digestione e il sistema immunitario.

Perché siano benefiche per la salute del nostro cane però è essenziale prepararle nel modo corretto così da renderle digeribili per lo stomaco di un carnivoro come il cane. Per lo stesso motivo è necessario scegliere verdure adatte alla sua fisiologia. Con l’arrivo della primavera è possibile trovare una grande varietà di ortaggi che, con i giusti accorgimenti, possono finire nella ciotola del cane.

Finocchio

È meglio tagliare il finocchio a pezzetti piccoli per facilitarne la masticazione



Il finocchio è una delle verdure primaverili più indicate per i cani, grazie alle sue proprietà digestive. Ricco di fibre e povero di calorie, favorisce il transito intestinale e aiuta a ridurre il gonfiore addominale. Contiene vitamine A e C, oltre a sali minerali come potassio e ferro, che contribuiscono al corretto funzionamento dell’organismo.

Questa verdura può essere somministrata sia cruda che cotta. Se offerta cruda, è preferibile tagliarla a pezzetti piccoli per facilitarne la masticazione. La cottura, invece, può rendere il finocchio più digeribile per i cani con uno stomaco sensibile. È importante evitare di aggiungere condimenti come sale o olio, che potrebbero risultare dannosi.

Carciofi

Per dare i carciofi al cane in maniera corretta è preferibile cuocerli leggermente per rimuovere le parti più fibrose, difficili da masticare e digerire



I carciofi sono noti per le loro proprietà depurative e sono particolarmente benefici per il fegato del cane. Contengono cinarina, una sostanza che aiuta a eliminare le tossine. Sono anche una buona fonte di fibre, che favoriscono la digestione e la regolarità intestinale.

Affinché il cane possa beneficiare di questi ortaggi senza difficoltà digestive, è consigliabile cuocerli leggermente a vapore e rimuovere le parti più fibrose, che potrebbero risultare difficili da masticare e digerire. Il cuore del carciofo è la parte più tenera e adatta al consumo canino. Anche in questo caso, è fondamentale evitare l’aggiunta di condimenti e limitare la quantità per evitare eventuali disturbi intestinali.

Asparagi

Per dare senza rischi gli asparagi al cane è necessario eliminare parte legnosa del gambo



Gli asparagi sono ortaggi ricchi di vitamine e minerali, tra cui vitamina K, vitamina C, acido folico e potassio. Questi nutrienti aiutano a rafforzare il sistema immunitario, supportano la salute cardiovascolare e contribuiscono alla formazione di globuli rossi. Inoltre, gli asparagi contengono antiossidanti che contrastano lo stress ossidativo nelle cellule.

Tuttavia, è importante somministrarli con moderazione, poiché possono risultare difficili da digerire. Per renderli più adatti al cane, è meglio cuocerli a vapore fino a quando non diventano morbidi e tagliarli a pezzetti. La parte legnosa del gambo deve essere eliminata, poiché è troppo dura e potrebbe causare problemi digestivi. È bene prestare attenzione anche all’urina del cane dopo il consumo di asparagi, poiché potrebbero alterarne temporaneamente l’odore a causa della presenza di composti solforati.

Ravanelli

La consistenza croccante dei ravanelli aiuta a mantenere puliti i denti del cane



I ravanelli sono una verdura primaverile croccante e rinfrescante, ricca di fibre e povera di calorie. Contengono vitamina C, fosforo e antiossidanti, che possono contribuire alla salute del sistema immunitario e della pelle. Inoltre, la loro consistenza croccante aiuta a mantenere puliti i denti del cane, favorendo l’eliminazione della placca.

Anche se i ravanelli non sono tossici per i cani, vanno introdotti nella dieta con cautela, poiché il loro sapore leggermente piccante potrebbe non essere gradito a tutti. È preferibile offrirli crudi, tagliati a fettine sottili o grattugiati, per facilitarne la masticazione. È importante non confondere i ravanelli con il rafano, che invece è irritante e non adatto al consumo canino.

Zucchine

Le zucchine sono tra le verdure più sicure per i cani



Le zucchine sono tra le verdure più sicure e versatili per i cani, grazie al loro alto contenuto di acqua e alla loro leggerezza. Sono facilmente digeribili e rappresentano una buona fonte di fibre, vitamine del gruppo B e minerali come potassio e magnesio. Grazie al loro contenuto di acqua, contribuiscono all’idratazione, specialmente nei periodi più caldi.

Possono essere servite sia crude che cotte. Se crude è meglio tagliarle a pezzetti o grattugiarle per facilitare la digestione. Se cotte, la cottura a vapore è la scelta migliore per mantenere intatti i nutrienti. Le zucchine sono particolarmente indicate per i cani con problemi digestivi o che necessitano di un’alimentazione leggera, poiché aiutano a regolarizzare l’intestino senza appesantire lo stomaco.