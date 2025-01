6 cibi che i cani amano: quali sono sicuri e quali evitare

La carne, il formaggio, il pane, la frutta, ma anche i dolci: sono questi alcuni dei cibi che i cani amano di più. Non tutti i cibi preferiti da Fido, però sono sicuri per lui: alcuni possono essere anche tossici per i cani.

Anche se in generale sono “di bocca buona” e tendono ad amare molti alimenti diversi, i cani amano particolarmente alcuni cibi, perché per loro più appetibili. Tra questi abbiamo, ad esempio, la carne, il formaggio, il pane, la frutta e i dolci.

Possiamo capire che il nostro cane ama un determinato alimento se "impazzisce" quando ne sente il profumo, mentre con altri è semplicemente felice se lo offriamo, ma non lo cerca con tanta insistenza. Ogni cane ha i suoi cibi preferiti, ma alcuni sono in generale molto apprezzati.

Nella maggior parte dei casi, sono più apprezzati cibi proteici e grassi, ma anche il salato e il dolce vanno per la maggiore.

Carne

Il cane è un carnivoro, anche se con alcune flessibilità maggiori rispetto al gatto (per questo lo chiamiamo “carnivoro opportunista”). È assolutamente normale quindi che la maggior parte dei cani impazzisca per la carne. In generale, la più apprezzata è la carne bovina o di maiale, ma anche pollo e tacchino possono piacere molto.

Se il vostro cane è fra gli amanti della carne, potete stare tranquilli sapendo che è un cibo che si può dare in sicurezza. Alcune accortezze però sono importanti:

Ricordate di cuocere sempre a cuore la carne di maiale , dato che può trasmettere malattie anche mortali al vostro cane. Non importa se di origine italiana e filiera controllata: con la pseudorabbia non si scherza! Sempre ben cotta e via.

, dato che può trasmettere malattie anche mortali al vostro cane. Non importa se di origine italiana e filiera controllata: con la pseudorabbia non si scherza! Sempre ben cotta e via. Se aggiungete la carne come extra al suo cibo industriale , chiedete sempre aiuto al vostro medico veterinario di fiducia, per sapere se è una scelta adeguata o meno. In generale, se non superate la dose di un quinto della sua razione giornaliera non dovrebbero esserci problemi di bilanciamento della dieta, ma la scelta della fonte proteica specifica e delle modalità di somministrazione dovrebbe sempre essere ben ponderata.

, chiedete sempre aiuto al vostro medico veterinario di fiducia, per sapere se è una scelta adeguata o meno. In generale, se non superate la dose di un quinto della sua razione giornaliera non dovrebbero esserci problemi di bilanciamento della dieta, ma la scelta della fonte proteica specifica e delle modalità di somministrazione dovrebbe sempre essere ben ponderata. Carne di bovino e avicoli può essere data cruda, all’interno di una dieta ben controllata e formulata. Se la date invece come extra, cuocetela in modo semplice, senza troppi condimenti e soprattutto evitando aglio, cipolla e altre verdure tossiche.

Se poi al vostro cane la carne piacesse davvero tanto, vi consiglio di contattare un medico veterinario esperto in nutrizione e chiedere aiuto per una formulazione naturale. Fare dieta fresca è possibile e non troppo complesso, vi assicuro!

Formaggio

Quanti cani impazziscono per il formaggio! Sarà per la quantità di grassi che apportano, sarà per il profumino che molti formaggi hanno, ma davvero risulta irresistibile per tanti di loro.

I formaggi vanno bene in generale come extra, non possono essere quindi una parte fondamentale della dieta del vostro cane. Nella scelta, preferite sempre formaggi a pasta dura, stagionati, come il Parmigiano Reggiano o il Grana, in piccolissime quantità. Attenzione ai formaggi freschi, più ricchi di lattosio, che potrebbero causare diarrea. Vietato invece Gorgonzola o altri formaggi erborinati (con muffe), dato che possono causare intossicazioni.

Dolci

Molti cani vanno matti per i cornetti e trovo molto tenera l’abitudine di fare colazione assieme al mattino. Purtroppo per i vostri cani però, i dolci sono vietati. Un netto no quindi ad allungare pezzettini di cornetto, ciambella o biscotti, soprattutto perché questi cibi, oltre ad apportare grassi e calorie in eccesso, stimolano un picco di zuccheri nel sangue davvero eccessivo per i nostri carnivori preferiti.

Attenzione a tutti i dolci che contengono cioccolato e/o uvetta, dato che sono due cibi tossici e il rischio in questo caso è diretto e maggiore.

Se volete quindi continuare a fare colazione con il vostro cane, potreste valutare di sostituire il vostro cibo allungato dal tavolo con qualcosa di più adatto alla sua specie, come ad esempio carne essiccata o yogurt.

Frattaglie come fegato e cuore

Non sono molti i cani che hanno la fortuna di provare questi cibi, dato che in generale non sono particolarmente frequenti sulle nostre tavole e, se lo sono, vengono cucinati magari con cipolle o condimenti che il nostro cane non può mangiare. Le frattaglie però, fra cui fegato e cuore, sono davvero molto gradite da tanti cani.

Oltre a tutti i pregi della carne, le frattaglie contengono in aggiunta tante vitamine. Per questa ragione, soprattutto il fegato, che contiene vitamine liposolubili come Vitamina A e D, deve essere sempre ben dosato per evitare eccessi. Nel complesso, valgono le medesime regole di cottura della carne.

Pane

Sul pane al cane, sono sicura che avrete sentito opinioni discordanti. Quando ero piccola, ricordo benissimo che veniva consigliato dal nostro medico veterinario di dare pane secco “per pulire i denti”. Nel tempo, però, il fatto di dare pane al cane è stato abbastanza rivisto.

Il problema del pane è che, oltre ad essere un cibo estremamente calorico, non apporta particolari nutrienti, rappresentando al contempo una fonte di glutine eccessiva, soprattutto se ripetuto nel tempo. Se proprio non volete negarglielo del tutto, sicuramente è importante quindi che ne limitiate le quantità, soprattutto per le razze o i soggetti con particolari sensibilità al glutine.

Yogurt, frutta e verdura

Raccolgo in un unico paragrafo i tre cibi sani maggiormente apprezzati dai cani. Come avrete forse sperimentato, alcuni cani possono avere gusti sani, non è comune, ma accade!

Ma cosa ci trovano i cani in questi cibi in particolare? Per quel che riguarda lo yogurt, in generale è il sapore lievemente acidulo ad essere registrato come piacevole. Possiamo dare yogurt al nostro cane, ma sempre senza zuccheri né composte di frutta aggiunta.

La frutta spesso è gradita per il contenuto zuccherino. In generale non è un cibo tossico, ad eccezione dell'uva, ma non è neanche del tutto sano, perché fornisce molti zuccheri al nostro cane. Per questo consiglio di limitarne molto l’utilizzo, soprattutto evitando che sia giornaliero, in modo da non indurre fermentazioni intestinali anomale.

Per quanto riguarda la verdura, a parte quella tossica (cipolla, aglio e similari, più melanzane, pomodori e peperoni crudi), può essere data al nostro cane senza grandi problemi. Spesso piace cruda, probabilmente per la croccantezza durante la masticazione. Unica accortezza: dovrebbero evitare eccessi di verdura tutti i cani che soffrono o hanno sofferto in passato di colite.