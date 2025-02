Il cane può mangiare la verza?

La verza è una verdura sicura per il cane e come tutte le altre verdure crucifere può essere data senza problemi, a patto di somministrarla nella maniera corretta. Contiene una buona quantità di vitamina C e fibre, ma soprattutto ha proprietà antitumorali e antinfiammatorie.

Le verdure sono un'ottima fonte di fibre e vitamine anche per il cane. Anche se è un carnivoro parzialmente adattato ai vegetali, alcuni ortaggi possono portare molti benefici alla sua dieta, a patto che siano scelti e preparati nel modo corretto.

Tra le verdure benefiche e sicure per il cane c'è anche ala verza. Per darla al nostro amico a quattro zampe però non basta selezionare la verdura giusta: la preparazione è fondamentale per renderla adatta alla digestione e alla sua microflora intestinale.

I benefici della verza per il cane

La verza è ricca di vitamine e sali minerali che possono contribuire al benessere generale del cane. Contiene una buona quantità di vitamina C, importante per il sistema immunitario, e sali minerali essenziali come potassio e calcio. Inoltre, la presenza di fibre la rende utile per favorire il transito intestinale, rendendola particolarmente indicata per i cani che soffrono di gastriti o lievi problemi digestivi.

Inoltre, diversi studi hanno evidenziato che le verdure crucifere, tra cui cavolo, cavoletti e verza, hanno proprietà antitumorali, antinfiammatorie e cardioprotettive. Grazie alla presenza di composti solforati, questi ortaggi possono contribuire alla prevenzione di tumori a livello di polmoni, intestino e mammella. Tuttavia, proprio questi composti possono causare alcuni effetti indesiderati: lo zolfo contenuto nella verza tende infatti a fermentare nell'intestino causando flatulenze e, in alcuni casi, disturbi digestivi.

Per questo motivo, pur essendo una verdura sicura è importante somministrarla nel modo corretto e nelle giuste quantità.

Come dare la verza al cane e quanta ne può mangiare

Per offrire la verza al cane nel modo giusto, è fondamentale pulirla accuratamente e lavarla bene per rimuovere eventuali residui di pesticidi o parassiti. Una volta pulita, può essere somministrata sia cruda che cotta, ma il passaggio più importante è la sua preparazione: la verza deve essere frullata con acqua. Utilizzare un frullatore a immersione è il metodo migliore per rompere efficacemente le fibre vegetali e solubilizzare il contenuto della verdura nell'acqua, rendendola più digeribile per il cane.

Non è sufficiente tagliare la verza a pezzetti o schiacciarla: somministrare le verdure crude a cubetti, a meno che non siano davvero piccole porzioni usate come snack, può essere dannoso. Se le fibre non vengono sminuzzate a dovere, possono causare infiammazioni intestinali e colite, poiché il cane ha un sistema digestivo solo parzialmente adatto alla digestione dei vegetali interi.

La quantità di verza da offrire varia in base alla taglia e alle esigenze del cane. È sempre consigliabile introdurre nuove verdure gradualmente nella dieta e osservare eventuali reazioni avverse. In caso di problemi digestivi o eccessiva produzione di gas, è meglio ridurre la quantità o evitare la somministrazione.