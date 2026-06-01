In spiaggia con il cane: la mappa interattiva dell’Enpa regione per regione

L'Enpa ha pubblicato una mappa dell'Italia su cui si possono trovare tutte le spiagge in cui è possibile andare con il proprio cane. Ma l'Ente per la Protezione Animali ha fatto di più: spiega regione per regione tutte le normative vigenti, considerando che non esiste in merito una legge nazionale.

Ogni estate c'è sempre più richiesta di spiagge attrezzate per andare al mare con il proprio cane. o anche la domanda a cui pochi riescono a trovare risposta rispetto all'accesso alle spiagge libere, considerando che la regolamentazione in merito varia di regione in regione.

In realtà è più nostra che del cane, perché sicuramente non è consigliabile per nessuna tipologia stare in un ambiente comunque caotico e in condizioni meteo non favorevoli per Fido. Anche il lido più attrezzato, e ce ne sono in tutta Italia ormai con anche vere e proprie aree "transennate" per garantire privacy a persone e cani, non è l'ambiente ideale per il nostro compagno a quattro zampe.

Premesso questo, c'è da dire e sottolineare che fa benissimo ai cani che amano l'acqua ma anche a tutti gli altri passare del tempo in natura e correre e divertirsi sulla battigia è un'esperienza che non va privata al proprio compagno a quattro zampe. Quindi il consiglio, in generale, è solo uno: scegliete come ore in cui andare al mare con il cane quelle di prima mattina o alla fine della giornata e passate il tempo necessario relativamente alla considerazione dello stato psicofisico del vostro cane.

Fatta questa doverosa premessa, c'è un lavoro che ha fatto l'Enpa degno di nota che risponde proprio alle domande delle persone relativamente a dove e quando è consentito andare in spiaggia con un cane e l'Ente nazionale Protezione Animali ha pubblicato anche una mappa del Paese in cui regione per regione si può cliccare e trovare indicati alcuni lidi attrezzati all'accoglienza dei quattro zampe.

Sulla pagina si fa anche il punto sulle normative attuali vigenti in tutte le 20 regioni italiane e in cui si ricorda che l'unica che ammette i cani su tutte le spiagge è l'Emilia Romagna.

Le regole generali e i consigli che l'Enpa dà sono, in particolare:

Spiagge libere. In assenza di cartelli di divieto i cani possono accedere, ma devono essere tenuti al guinzaglio corto.

Stabilimenti balneari. La decisione spetta al gestore.

Battigia. Il passaggio sul lembo di spiaggia è solitamente tollerato, mentre la balneazione può essere limitata.

Sicurezza. È obbligatorio portare con sé museruola e guinzaglio e avere il libretto sanitario con l’indicazione delle vaccinazioni.

Come ricorda l'Ente, infine, è sempre bene controllare sui siti dei singoli Comuni qual è la normativa in atto rispetto alla stagione estiva prima di partire, onde evitare di non poter accedere alle spiagge una volta sul posto.