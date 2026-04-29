Cerca una pensione per il tuo cane prima che arrivino le ferie: scegli chi propone asilo e notti di prova per evitare truffe

E' ora il momento. Sì, molto prima che i mesi di luglio e agosto arrivino: è proprio la primavera il periodo giusto in cui pensare alle vacanze in funzione del proprio cane. E quando non si può portarlo con sè, a maggior ragione sono questi i giorni in cui trovare il posto giusto dove lasciarlo.

Troppe persone che non riescono a partire con il cane durante le ferie si riducono infatti all'ultimo minuto per trovare un luogo in cui lasciarlo. Ma dovrebbe essere semplicemente impensabile ritenere che il nostro compagno di vita a quattro zampe possa essere scaricato come un pacco in un qualsiasi posto, pure se sia il migliore dal punto di vista del suo benessere.

Rispettare i tempi di adattamento del cane

Ogni cane ha bisogno di un suo tempo di adattamento e qualsiasi pensione o stallo che badi davvero agli interessi dell'animale e alla tranquillità delle persone di riferimento non dovrebbe accettare da un giorno all'altro la richiesta di chi vuole trovare una soluzione che, appunto, va cercata con largo anticipo.

Bisogna dunque muoversi per tempo, conoscere bene il luogo dove Fido passerà diversi giorni in nostra assenza e trovare il centro giusto dove le sue necessità non solo fisiche ma anche psicologiche siano curate ed appagate.

Scegliere pensioni per cani che facciano fare asilo e prove

Dopo questo primo consiglio in assoluto, l'elemento discriminante che deve farvi volgere lo sguardo alla giusta situazione è quello di trovare di rivolgervi a chi vi chiederà di fare delle prove prima della partenza.

Significa fondamentalmente lasciarlo almeno due notti in un periodo che precede quello della partenza per vedere come reagisce, come si sente e quanto appunto coloro ai quali vi affiderete riusciranno a dargli sollievo nel periodo di separazione a cui è sottoposto.

La scelta migliore è indirizzarsi su chi fa anche attività cinofile e non solo pensione. Sono sempre di più, infatti, i centri in Italia che si sono attrezzati per l'accoglienza non solo diurna dei cani ma anche per ospitarli per più giorni.

Ciò di cui vi dovete principalmente interessare a garanzia delle persone cui vi siete rivolti è, ad esempio, che vi propongano sin da adesso di far fare a Fido anche delle attività al centro perché il cane si integri nel contesto e lo senta come "casa sua".

La cosa migliore, infatti, è che Fido abbia ad esempio la possibilità di partecipare all'asilo diurno, ovvero le classi di socializzazione che vengono proposte nei centri cinofili in cui ci si concentra sul cane perché passi del tempo con altri individui, vivendo esperienze positive che gli faranno marcare nella memoria il luogo come un posto piacevole.

Anche in questo, però, prestate attenzione al tipo di inserimento in asilo che vi proporranno: meno cani ci sono in gruppo, più è affidabile il personale a cui vi siete affidati. Questo perché si ha l'idea che i cani, essendo animali sociali, amino stare con i loro simili. E' vero, ma non vale per tutti e non vale con tutti. Pensiamoci con la nostra mente umana e il paragone con il cane in questo caso ci aiuterà a capire: noi scegliamo i nostri amici e lo stesso vale per loro.

Un centro cinofilo che vi propone prima asilo con valutazione del vostro cane per affiancargli conspecifici con cui va d'accordo e poi una o più notti di prova per vedere come va in vostra assenza per un periodo più prolungato, sono le due chiavi di volta per prendere la decisione giusta.

Ciò di cui dovete invece sempre diffidare sono le proposte che in un attimo sembrano risolvervi "il problema". Prima di tutto perchè non dovreste proprio trovarvi in questa situazione che tale non sarà però se vi siete appunto mossi nei tempi giusti, se non da un punto di vista emotivo per voi nel separarvi dal vostro compagno a quattro zampe. Per evitarlo però, in ogni caso, ricordatevi solo una cos: non lasciatevi convincere da chi vi offre disponibilità last minute, ovvero dal giorno alla notte.