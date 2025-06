Si può dare l’albicocca al cane?

I cani possono mangiare l’albicocca, ma solo in piccole quantità e senza nocciolo, che è pericoloso per rischio di ostruzioni e tossicità. La polpa è sicura e nutriente, ma va offerta raramente e sotto controllo per evitare problemi digestivi.

L'albicocca è un frutto estivo dolce e particolarmente apprezzato dai cani. Rientra tra i frutti sicuri per i nostri amici a quattro zampe, ma con le dovute precauzioni. I cani possono mangiarle moderatamente e sempre e solo quando sono prive del nocciolo. Esistono infatti diversi rischi associati al nocciolo che in alcuni casi possono portare all'avvelenamento. Vediamo quindi come offrire l'albicocca al cane in maniera sicura.

I cani possono mangiare le albicocche? I benefici

È possibile condividere, ogni tanto, un pezzo di albicocca con il cane. La polpa del frutto è generalmente apprezzata e può fornire nutrienti benefici come la vitamina A, inoltre è una fonte naturale di fibre, utile per la funzione intestinale del cane, soprattutto se ha difficoltà. Ai cani non fa male mangiare occasionalmente un'albicocca matura, soprattutto per una questione di golosità. Ma è meglio integrarla nella loro dieta.

Assicurati di sciacquarla bene e di tagliarla in piccoli pezzi prima di servirla, e soprattutto di eliminare il nocciolo.

Cosa succede se il cane mangia il nocciolo: i rischi dell'albicocca al cane

Può sembrare innocuo, ma il nocciolo dell'albicocca è molto pericoloso. Innanzitutto, a causa della sua struttura rigida può rimanere incastrato nell'intestino o, nei peggiori casi, nella gola e causare soffocamento. Ma la cosa peggiore la cosa peggio che può succedere è l'avvelenamento causato da un composto tossico chiamato amigdalina contenuto proprio nel nocciolo.

Questa sostanza una volta nell'organismo può trasformarsi in cianuro, un potente veleno. È necessaria una quantità considerevole perché diventi pericoloso, ma non è impossibile che un cane, attratto dal sapore dolce dell'albicocca, possa inghiottire l'intera spesa. In questi casi è fondamentale rivolgersi al veterinario.

A parte il nocciolo, la frutta non è un alimento adatto per un carnivoro opportunista come il cane. Se ne ingerisce troppa può avere una fermentazione nell'intestino che può provocare gonfiore, gas, mal di pancia e a lungo andare anche problemi più gravi. Inoltre, l'albicocca è naturalmente ricca di zuccheri, che non sono raccomandati per la dieta del cane, soprattutto se ha già problemi metabolici.

Come dare le albicocche al cane: dosi e precauzioni

È importante che quando si sceglie di dare al proprio cane un po' di albicocca sia una circostanza sporadica. Non è un cibo che dovrebbe trovarsi nella sua ciotola ogni giorno. Al massimo, può essere dato al massimo un pezzetto piccolo di polpa, magari durante un pranzo estivo. In questi casi è importante che il frutto sia maturo, lavato e privo di nocciolo.

Se il cane apprezza particolarmente le albicocche è bene tenerle fuori dal suo raggio d'azione e offrirle solo quando può essere monitorato mentre mangia.