I cani possono mangiare le mele? Benefici e dosi giuste

Le mele sono un alimento sicuro per i cani, purché vengano date senza semi, senza torsolo e soprattutto in quantità moderate. I semi, infatti, contengono amigdalina, una sostanza che può rilasciare cianuro e risultare tossica se ingerita in grandi quantità. Il torsolo, invece, potrebbe causare problemi digestivi o rappresentare un rischio di soffocamento, specialmente nei cani più piccoli. La buccia può essere lasciata, poiché è ricca di fibre, ma in alcuni casi può causare fastidi intestinali, specialmente nei cani più sensibili. Inoltre, le mele vengono spesso trattate con prodotti fitosanitari, per cui è sempre meglio lavarle accuratamente o scegliere mele biologiche se non si vuole eliminare la buccia.

I benefici della mela per i cani

Le mele sono una fonte naturale di vitamine e minerali. Sono ricche di vitamina C, utile per il sistema immunitario, e di vitamina A, importante per la vista e la salute della pelle e del pelo. Contengono inoltre fibre, che favoriscono la digestione e possono aiutare in caso di stitichezza lieve, e polifenoli, composti antiossidanti che contribuiscono alla protezione delle cellule dall'invecchiamento e dallo stress ossidativo. Tuttavia, viste le ridotte quantità che può mangiare un cane, i possibili benefici per la sua salute sono molto relativi.

L'elevato contenuto di acqua le rende però un frutto rinfrescante, particolarmente utile nei mesi più caldi. Infine, le mele sono poco fermentescibili, povere di grassi e a basso contenuto calorico, il che le rende uno snack adatto anche ai cani in sovrappeso o a dieta, purché vengano offerte nelle giuste quantità. La mela, e la frutta in generale, non devono infatti essere mai considerate un alimento fisso della dieta di un cane, ma più che altro uno snack sfizioso e soprattutto occasionale.

Quanta mela si può dare al cane? Dosi e quantità sicure

Il cane rimane di base un carnivoro e come per qualsiasi altro tipo di frutta o alimento non abituale, le quantità di mela che può mangiare devono essere moderate e adeguate alla sua taglia e al suo stato di salute. Per un cane di piccola taglia, come un Maltese o un Chihuahua, la dose consigliata è di non più di due o tre pezzetti della grandezza di una mandorla a settimana. Per cani di taglia media, come un Border Collie, si può arrivare a uno o due bocconcini grandi come una noce.

Un cane di grossa taglia, come un Rottweiler, può invece mangiare fino a uno spicchio di mela ogni sette giorni, sempre senza esagerare. È importante anche introdurre la mela gradualmente nella dieta del cane e osservare eventuali reazioni avverse, come diarrea o gonfiore addominale. Se si notano problemi digestivi, è meglio sospenderne l'uso o consultare il veterinario. In ogni caso, sarebbe comunque sempre meglio consultare preventivamente un veterinario esperto in nutrizione.

I cani possono mangiare la mela cotta?

Anche la mela cotta è sicura per i cani, ma deve essere preparata senza zuccheri aggiunti, spezie o altri ingredienti. Potrebbe essere più facile da mangiare per i cani con difficoltà digestive, poiché più morbida e facilmente digeribile rispetto al frutto crudo. Va sempre offerta in piccole quantità e come spuntino occasionale o mescolato alla pappa, specialmente nei cani anziani o con problemi di masticazione.

Si può dare al cane la mela con la buccia?

La buccia della mela può essere lasciata. Tuttavia, nei soggetti più sensibili può risultare difficile da digerire e causare quindi disturbi intestinali. Un altro aspetto importante da considerare è che le mele in commercio vengono spesso trattate con pesticidi e altre sostanze per allungarne conservazione. Per questo motivo, è consigliabile scegliere mele biologiche o lavare accuratamente il frutto prima di offrirlo al cane. Se si ha il dubbio che la buccia possa creare problemi, è preferibile quindi rimuoverla.

In definitiva, la mela è uno snack sano e sicuro per i cani, purché venga offerta con moderazione e senza le parti potenzialmente pericolose. Come sempre, quando si introducono nuovi alimenti nella dieta del proprio animale, è bene prestare attenzione all'individualità e allo stato di salute del singolo cane e consultare il veterinario in caso di dubbi. È inoltre bene ribadire che, sebbene le mele siano ricche di vitamine e altre sostanze potenzialmente benefiche, i loro apporto concreto per la salute del cane, viste le quantità, è davvero molto basso.