Il cane può mangiare il melone, ma solo in piccole quantità e con le dovute precauzioni. A seconda della tipologia può essere uno snack estivo rinfrescante e idratante, purché venga servito maturo, senza buccia né semi, e tagliato a pezzetti. Vediamo le modalità più indicate per servirlo.

Il melone è un frutto che il cane può mangiare, ed è anche molto apprezzato grazie al suo sapore dolce e alla consistenza succosa, può servire come una buona alternativa per aiutare il cane a combattere il calore, purché sia servito seguendo alcune accortezze. Non si tratta di un alimento che può entrare regolarmente della sua dieta ma con le modalità giusto può aiutarlo anche a combattere l'inappetenza estiva.

Si può dare il melone al cane? I benefici di questo frutto per Fido

Il melone, grazie alla sua dolcezza e all'alto contenuto di acqua, è uno dei frutti preferiti del cane. Questo lo rende particolarmente adatto per aiutarlo a combattere l'arsura dei mesi più caldi, inoltre è ricco di vitamine, soprattutto A e C.

Nonostante questi vantaggi, il melone è molto dolce e quindi non è consigliato darne al cane in grandi quantità, soprattutto se l'animale è già in sovrappeso o ha problemi metabolici. Il modo adatto per servirlo massimizzando i benefici è rigorosamente senza buccia e semi. Queste parti coriacee infatti possono causare blocco intestinale o un grave rischio di soffocamento.

Quale tipo di melone può mangiare il cane?

Tutte le varietà di melone possono essere date al cane, purché con moderazione. Se si tratta del primo assaggio monitora la reazione del tuo cane per le eventuali reazioni allergiche. Vediamo quindi le caratteristiche delle varietà di melone più diffuse in Italia.

Melone giallo : ha un sapore molto dolce e consistenza morbida, è apprezzati per molti cani. Deve essere dato in piccoli pezzi, mai troppo freddi, e solo di tanto in tanto;

: ha un sapore molto dolce e consistenza morbida, è apprezzati per molti cani. Deve essere dato in piccoli pezzi, mai troppo freddi, e solo di tanto in tanto; Melone cantalupo : profumato e ricco di beta-carotene. Anche qui, meglio in porzioni piccole;

: profumato e ricco di beta-carotene. Anche qui, meglio in porzioni piccole; Melone bianco: è leggermente meno dolce, forse il più indicato per i cani che non devono ingerire troppo zucchero. Sempre proponi in quantità limitate.

Come dare il melone al cane: quantità e precauzioni

Quando si dà il melone al cane con melone la quantità e le modalità di somministrazione sono molto importanti. La giusta quantità varierà a seconda della taglia, della razza, dell'età e della salute del tuo cane. Generalmente, un cane piccolo può avere un cubetto al giorno e a un cane più grande può essere offerto qualche cubetto in più.

Come regola generale, il melone deve sempre essere servito senza buccia – che sarebbe difficile da digerire – e senza semi, perché potrebbero ostruire o irritare l’intestino. È meglio offrirlo tagliato in piccoli pezzi e mai intero. Infine, il frutto deve essere maturo: se è acerbo potrebbe essere troppo duro e poco appetibile per il sistema digestivo del cane.