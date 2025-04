Dermatite allergica nel cane: come riconoscerla e quali sono le cure

La dermatite allergica è una delle patologie cutanee più frequenti tra i cani. Si tratta di una reazione del sistema immunitario ad allergeni come pollini, acari della polvere, alimenti o parassiti. Questa risposta eccessiva provoca infiammazioni localizzate o diffuse, accompagnate da sintomi evidenti come prurito, lesioni cutanee e, nei casi più gravi, la comparsa di croste e perdita di pelo.

La dermatite allergica non è solo fastidiosa: se trascurata, può peggiorare nel tempo e compromettere il benessere generale del cane. Questa forma di dermatite può essere scatenata da diverse cause. Tra le più comuni c'è l'allergia alle pulci, ma anche le allergie alimentari possono provocare dermatiti: alcuni cani sviluppano intolleranze a determinati ingredienti presenti nella loro dieta, come alcune proteine animali o cereali. In tutti questi casi, l'organismo del cane interpreta erroneamente queste sostanze come una minaccia, scatenando una risposta infiammatoria che si manifesta attraverso la pelle.

Quali sono i sintomi della dermatite allergica nel cane

La dermatite allergica può presentarsi in modo differente a seconda della causa scatenante e della sensibilità del cane. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che possono aiutare l’umano di riferimento a riconoscere precocemente il problema. È importante osservare attentamente i cambiamenti nel comportamento dell’animale e nell’aspetto della sua pelle e del pelo.

I principali sintomi sono:

Prurito intenso : spesso localizzato su muso, zampe, ascelle e addome. In questi casi l'animale tende a grattarsi o leccarsi in modo compulsivo, il che aggrava ulteriormente la situazione cutanea, favorendo la formazione di piaghe e infezioni secondarie;

: spesso localizzato su muso, zampe, ascelle e addome. In questi casi l'animale tende a grattarsi o leccarsi in modo compulsivo, il che aggrava ulteriormente la situazione cutanea, favorendo la formazione di piaghe e infezioni secondarie; Lesioni cutanee : possono variare da semplici arrossamenti a vere e proprie abrasioni, con aree della pelle irritate, calde al tatto, e talvolta ricoperte di croste;

: possono variare da semplici arrossamenti a vere e proprie abrasioni, con aree della pelle irritate, calde al tatto, e talvolta ricoperte di croste; Leccamento compulsivo : insieme alla masticazione frequente delle zampe indica che c'è un fastidio persistente;

: insieme alla masticazione frequente delle zampe indica che c'è un fastidio persistente; Arrossamento della pelle : si verifica soprattutto nelle zone con meno pelo;

: si verifica soprattutto nelle zone con meno pelo; Croste: insieme agli ispessimenti della pelle nelle aree irritate sono molto frequenti, anche se a volte possono passare inosservate per lunghi periodi di tempo;

Perdita di pelo nelle zone soggette a grattamento o sfregamento;

nelle zone soggette a grattamento o sfregamento; Infezioni ricorrenti della pelle, come piodermiti o malassezia;

della pelle, come piodermiti o malassezia; Cattivo odore proveniente dalla pelle , spesso segnale di infezione secondaria;

, spesso segnale di infezione secondaria; Otiti frequenti , legate a infiammazioni allergiche che colpiscono anche il condotto uditivo;

, legate a infiammazioni allergiche che colpiscono anche il condotto uditivo; Cambiamenti comportamentali: il cane appare più nervoso o irritabile a causa del continuo fastidio.

Le possibili cure per il cane con la dermatite

Il trattamento della dermatite allergica dipende dalla causa specifica e dalla gravità dei sintomi. In molti casi, la gestione della malattia richiede un approccio combinato tra terapia farmacologica e modifiche dell'ambiente o dello stile di vita.

Sul fronte farmacologico, il veterinario può prescrivere antistaminici per ridurre il prurito, corticosteroidi per tenere sotto controllo l’infiammazione, oppure farmaci immunosoppressori nei casi più gravi o resistenti alle terapie più leggere. Esistono anche terapie che agiscono direttamente sui meccanismi dell’infiammazione allergica. Quando si sospetta un’allergia alimentare, si può procedere con una dieta ad esclusione per individuare l’ingrediente responsabile e successivamente adottare un’alimentazione specifica.

Nel caso di dermatite da pulci, è fondamentale eliminare completamente il parassita dall’animale e dall’ambiente in cui vive. Questo significa utilizzare antiparassitari efficaci e, se necessario, trattare anche la casa con prodotti adatti per prevenire reinfestazioni.