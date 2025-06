Perché non dovresti tosare il cane, anche se fa caldo: quali sono i rischi e le eccezioni di questa pratica estiva

Tosare non è la scelta giusta per aiutare il cane nella termoregolazione, anzi: il mantello del cane lo protegge anche dal caldo. Ci sono alcune eccezioni in cui una leggera sfoltitura del pelo può essere benefica, soprattutto per razze a pelo lungo e folto.

Con l'arrivo dell'estate e delle temperature torride, in molti sono tentati dal tosare il pelo del proprio cane per cercare di alleviare il suo disagio. Tuttavia, questa pratica apparentemente utile può invece rivelarsi parecchio dannosa per il benessere del nostro cane. Il pelo dei cani svolge una funzione essenziale nella protezione e nella regolazione della temperatura corporea. Tosare completamente il suo pelo può compromettere queste funzioni, esponendolo a una serie di problemi di salute.

Tra i rischi principali ci sono l'irritazione della pelle, difficoltà nella termoregolazione, l'attacco dei parassiti, una possibile ricrescita anomala del pelo e un senso di insicurezza e fragilità da parte del cane.

Ci sono naturalmente situazioni in cui una leggera sfoltitura del pelo può essere benefica, soprattutto per razze a pelo lungo e folto. In questi casi, è importante però rivolgersi a un toelettatore esperto che sappia come sfoltire il pelo senza compromettere le sue funzioni protettive e chiedere sempre un consiglio al proprio veterinario.

5 motivi per cui è sbagliato tosare il cane: i rischi per la sua salute

La pelle potrebbe irritarsi

La tosatura elimina lo strato protettivo di pelo che funge da barriera naturale contro i raggi UV, la polvere, le allergie e i piccoli traumi. Senza questo strato, la pelle del cane diventa più suscettibile a irritazioni, scottature e dermatiti. Inoltre, alcune razze hanno una pelle particolarmente delicata che, senza la protezione del pelo, può sviluppare problemi cutanei anche gravi.

Fa fatica a termoregolare

Contrariamente a quanto si possa pensare, il pelo dei cani non è solo un isolante contro il freddo, ma funziona anche come una sorta di climatizzatore naturale. La pelliccia aiuta a mantenere una temperatura corporea stabile, proteggendo anche dal calore esterno e favorendo la circolazione dell'aria vicino alla pelle. Tosando il pelo, si compromette questa capacità di autoregolazione termica, rendendo il cane più vulnerabile al colpo di calore.

È più esposto ai parassiti

Il pelo non solo protegge dal calore e dalle irritazioni cutanee, ma rappresenta anche una barriera contro i parassiti come pulci, zecche, pappataci e zanzare. Tosare il cane lo rende un bersaglio più facile per questi fastidiosi parassiti, aumentando il rischio di infestazioni e di malattie ad essi collegate, come la dermatite allergica da pulci o la Leishmaniosi.

Il pelo potrebbe ricrescere male

Un altro rischio della tosatura è che il pelo potrebbe non ricrescere correttamente. In alcuni casi, la pelliccia può ricrescere in modo disomogeneo, con aree di pelo più folto e altre meno coperte. Questo problema è particolarmente comune nelle razze a doppio mantello, come il Golden Retriever o il Siberian Husky, dove la rimozione del sottopelo può alterare permanentemente la struttura del mantello e il processo di muta.

Può sentirsi più vulnerabile

Il pelo non è però solo una protezione fisica, ma anche psicologica. Tosare il cane può farlo sentire a disagio, più esposto e vulnerabile, influenzando il suo comportamento e il suo benessere emotivo. Alcuni cani potrebbero diventare più ansiosi o insicuri dopo una tosatura drastica, manifestando segnali di disagio o stress causato dall'assenza di pelo e dalla pelle più esposta.

In quali casi è possibile tosare i cani

Come abbiamo accennato a inizio articolo, sono rari i casi in cui è necessario tosare un cane d'estate e attengono tutti, in realtà, a problematiche che devono essere evidenti e legate a problemi di salute.

Presenza di nodi nel pelo

Per alcune razze con pelo lungo e denso, come il Levriero Afgano o il Cane da Pastore Scozzese giusto per fare due esempi, è necessario effettuare una cura del manto costante e non arrivare a far formare nodi o masse di pelo. Il senso dunque dovrebbe essere che non vi sia bisogno di giungere alla toilettatura che, in questo caso, diventerebbe praticamente un rasare il cane per una carenza di attenzione che ha portato a una situazione praticamente di emergenze. In ogni caso, qualora l'animale sia in queste condizioni, una tosatura delicata a cura di un toilettatore professionista è sicuramente necessaria.

Infestazioni da parassiti

Pulci, zecche o altri parassiti possono arrivare ad infestare un cane. Anche in questo caso però bisogna ragionare sul perché non si è fatta prevenzione. Può accadere, in ogni caso, che nonostante l'attenzione prestata Fido sia entrato in contatto con questa tipologia di animali e la tosatura, a seconda della gravità del caso, viene considerata solo e esclusivamente per favorire l'efficacia degli antiparassitari. Trattandosi di una situazione delicata, a maggior ragione non bisogna rivolgersi a persone non competenti: il toilettatore deve prestare particolarmente attenzione a valutare le zone, considerando che il pelo ha una funzione fondamentale nella protezione della cute da agenti esterni.

Quando il manto cresce continuamente

Cani che appartengono a razze come Barboncino, Terranova o il Maltese hanno un pelo la cui ricrescita è veloce e costante. La cura del manto è importante ma non deve essere estrema, spesso si tende a tosarli infatti più per moda che per reale necessità. Chiedere consiglio al veterinario di riferimento per il singolo caso è fondamentale per non incorrere nell'errore di credere, appunto, che questi cani debbano sempre essere privati della loro conformazione naturale dal punto di vista del manto.

Problemi dermatologici

Dermatiti e infezioni cutanee di una certa importanza possono portare il veterinario a consigliare di procedere con la tosatura per aiutare la pelle a rigenerarsi. Anche in questo caso è da escludere la ‘auto valutazione' e rivolgersi appunto al medico di fiducia per avere le indicazioni utili per capire quando e se farlo.