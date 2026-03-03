5 razze di cani a pelo duro: caratteristiche e cura del manto “ruvido”

Il pelo duro è ispido, ruvido e protettivo, spesso accompagnato da “barba” e sopracciglia folte. Dallo Schnauzer allo Spinone Italiano, ecco 5 razze “a pelo duro”.

I cani a pelo duro o ruvido hanno un mantello più ispido e spesso che li protegge da intemperie, acqua e graffi



Il cosiddetto "pelo duro" – chiamato anche pelo ruvido – è una particolare tipologia di mantello dei cani che al tatto risulta ispido, consistente, un po' come la parte ruvida di una spugnetta per lavare i piatti o il "fil di ferro". Non è morbido e setoso come quello di un Barboncino, né corto e liscio come quello di un Boxer. È invece formato da peli più spessi, rigidi ed è spesso accompagnati da un sottopelo più morbido e fitto.

Questa struttura non è casuale, ma è stata selezionata nei secoli soprattutto per proteggere il cane durante alcuni tipi di "lavori": caccia tra rovi e sterpaglie, attività in ambienti freddi e umidi, esplorazione di terreni accidentati. Il mantello ruvido funziona come una sorta di "armatura" naturale: respinge l'acqua, trattiene meno sporco e protegge la pelle da graffi, morsi di altri animali e intemperie.

Molte razze appartenenti al gruppo dei terrier e dei cani da caccia presentano questa caratteristica. In alcuni casi esistono poi delle varietà all'interno della stessa razza a pelo liscio e a pelo duro, frutto di selezioni e incroci mirati proprio a ottenere questo "effetto".

Da dove deriva il mantello ruvido di alcuni cani

iIl pelo "duro" o "ruvido" è stato selezionato soprattutto per i cani allevati per particolari tipologie di caccia e attività all’aperto



Nei cani "a pelo duro", il pelo di copertura è particolarmente spesso, rigido e spesso leggermente ricurvo o spezzato. Questa struttura è legata a particolari caratteristiche genetiche che influenzano forma, diametro e ciclo di crescita del pelo.

A differenza dei cani che perdono molto pelo durante la muta, molti di quelli a pelo duro, inoltre, non lo "cambiano" in modo abbondante ed evidente. Il pelo maturo rimane ancorato al follicolo (la struttura della pelle da cui cresce il pelo) finché non viene rimosso manualmente. Per questo motivo, diverse razze necessitano di cure e spazzolature costanti per eliminare il pelo morto a mano o con appositi strumenti e stimolare la crescita di quello nuovo.

Il pelo duro è comparso in alcune razze a causa di mutazioni genetiche spontanee ed è stato poi selezionato e "fissato" attraverso l'allevamento selettivo e gli incroci. Era infatti molto "utile" soprattutto per i cani allevati per particolari tipologie di caccia e attività all'aperto: Terrier che entravano nelle tane dei piccoli mammiferi, cani da ferma che si muovevano tra rovi e campi incolti, Schnauzer impiegati come guardiani o cacciatori di piccoli roditori.

Un mantello troppo morbido si sarebbe facilmente danneggiato; uno troppo corto non avrebbe garantito sufficiente protezione.

Le 5 razze di cani dal pelo duro

Il mantello duro è ancora oggi una caratteristica distintiva di molte razze, come appunto quelle originariamente selezionate per la caccia a piccoli animali come Terrier e Schnauzer, ma è stato poi selezionato e ottenuto tramite incroci anche per diverse varietà "da compagnia" per motivi puramente estetici. Ecco cinque tra i cani "a pelo duro" più conosciuti.

Lo Schnauzer

Lo Schnauzer è probabilmente il cane "a pelo duro" più noto e riconoscibile



Lo Schnauzer – nelle varianti nano, medio e gigante – è forse uno dei cani a pelo duro più conosciuti e riconoscibili. Il suo mantello è fitto e ruvido, con un sottopelo compatto. Le caratteristiche sopracciglia folte e la "barba" marcata sono proprio il risultato di questo tipo di pelo. Originario della Germania, veniva impiegato come cane da fattoria per cacciare i roditori e da guardia. Il pelo duro lo proteggeva dal freddo e dagli urti durante il lavoro quotidiano tra campi e stalle.

Il Fox Terrier a pelo ruvido

Il Fox Terriere esiste in due versioni: pelo liscio e pelo duro



Il Fox Terrier esiste in due varietà: a pelo liscio e a pelo ruvido. Quest'ultima presenta un mantello più ispido e aderente al corpo, selezionato per proteggerlo durante la caccia alla volpe, quando il cane doveva infilarsi sottoterra e fin dentro le tane. È un cane vivace, coraggioso ed energico, selezionato per resistere a graffi e morsi. Le due varietà sono anche dette rispettivamente Smooth e Wire.

Il Jack Russell Terrier a pelo duro o "filo di ferro"

Il Jack Russell a pelo duro è conosciuto anche come "filo di ferro"



Anche il Jack Russell Terrier può avere il pelo liscio, broken (spezzato) o duro, conosciuto anche come "filo di ferro". Nella varietà ruvida il mantello è più lungo e ispido, particolarmente adatto alla vita rurale per cui è stato selezionato. Nato come cane da caccia alla volpe in Inghilterra, doveva essere agile, ma anche ben protetto dalla vegetazione fitta in cui si infilava con coraggio e senza paura.

Il Bassotto a pelo duro

Il Bassotto a pelo duro è una varietà anta dall’incrocio con i Terrier



Il Bassotto a pelo duro è una delle tre varianti di mantello della razza (insieme a pelo corto e pelo lungo). Questa "versione" è frutto di incroci storici con Shanauzer e Terrier, effettuati per rendere il cane più resistente e adatto alla caccia in ambienti difficili. Il suo pelo è ruvido, con barba evidente e sopracciglia marcate, caratteristiche che richiamano chiaramente l'influenza genetica dei terrier.

Lo Spinone Italiano

Uno Spinone Italiano, tipico cane da ferma a pelo duro



Non sono però solo le razze piccole ad avere il pelo duro. Un esempio emblematico in tal senso è lo Spinone Italiano, un cane da ferma con mantello ruvido e molto folto. Il pelo duro lo protegge durante la ricerca della selvaggina tra rovi, acqua e terreni accidentati. È una razza italiana selezionata per resistenza e adattabilità, e il suo mantello è parte integrante di questa funzione. In alcuni paesi, viene ancora chiamato Griffone, un antico termine francese destinato proprio ai cani da caccia a pelo duro.

Come prendersi cura del mantello a pelo duro dei cani

I cani a pelo duro richiedono cure, ispezioni e spazzolature costanti



Prendersi cura del mantello a pelo duro significa, prima di tutto, rispettarne la natura. Questo tipo di pelo non è solo una caratteristica estetica, ma una struttura funzionale, “pensata” per proteggere il cane da freddo, umidità, graffi e sporco. Per mantenerlo in salute, quindi, non basta "tagliarlo corto" quando cresce troppo. Rimane ancorato al follicolo finché non viene rimosso e per questo motivo, in molte razze, si ricorre allo stripping, una tecnica che consiste nell'eliminare manualmente il pelo morto.

Questa pratica permette al nuovo pelo di crescere con la giusta consistenza ruvida. Se invece si utilizza la macchinetta per tosare, il mantello tende con il tempo ad ammorbidirsi, perdendo quella struttura ispida che lo rende protettivo.

La cura del pelo aiuta il mantello a mantenersi sano e a ricrescere con al giusta consistenza



Anche la spazzolatura regolare è altrettanto importante. Non serve solo a mantenere il cane ordinato, ma aiuta a rimuovere sporco, piccoli detriti e peli morti, soprattutto nelle zone dove il pelo è più lungo, come barba e sopracciglia: un controllo e una bella spazzolata dopo le passeggiate in natura o in campagna è sempre consigliato.

Anche i bagni devono essere ben calibrati. Lavaggi troppo frequenti o con shampoo aggressivi possono alterare la consistenza del pelo e seccare la pelle. Meglio scegliere prodotti delicati e lavare il cane solo quando necessario. Infine, proprio perché il mantello ruvido è spesso e protettivo, può nascondere piccole irritazioni, ferite o parassiti. Abituarsi a controllare la pelle con le mani, passando le dita tra il pelo fino a toccare l'epidermide, è una buona pratica di prevenzione da effettuare con regolarità.