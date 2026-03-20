Perché Maltesi e Barboncini perdono meno pelo: le razze di cani che non fanno la muta classica

Non esistono cani che non perdono mai neppure un pelo, nemmeno tra le cosiddette razze nude. Così come non esistono cani che non fanno mai la muta. Tutti i cani perdono almeno un po' di pelo in un modo o nell'altro, ma nonostante ciò esistono alcune razze che tendenzialmente ne perdono poco o che effettuano una muta molto meno accentuata di altre.

Tipologie come i Barboncini, i Maltesi e anche i Levrieri Afgani presentano infatti una blanda perdita del pelo, soprattutto per l'assenza del sottopelo.

I peli che costituiscono il mantello del cane non possono del resto essere "eterni", ma seguono un loro ciclo vitale che varia a seconda della razza e del periodo e che, oltre a rinnovare il mantello, lo rende più o meno folto a seconda della stagione.

Ci sono quindi alcune razze di cani che, pur affrontando la muta come tutte le altre, tendono a perdere poco pelo. Questo accade principalmente, come accennavamo, con i cani che non hanno il sottopelo, quello strato che cresce parallelamente al pelo primario e che è costituito da peli più corti e sottili.

I cani che tendenzialmente perdono meno pelo di altri non necessitano di specifiche o particolari cure legate ad esempio alla toelettatura, se non ovviamente quelle specifiche per motivi di igiene o salute. Esistono del resto sia razze che hanno una muta meno accentuata tra quelle a pelo lungo che tra quelle a pelo corto o "nude".

Le razze di cani che perdono poco pelo

Il Cane Nudo Peruviano

Tutte le razze di cani nudi, come il Cane nudo peruviano che è il più noto, tendono per ovvi motivi a perdere meno pelo. In Perù questa razza viene addirittura considerata patrimonio nazionale e nei musei di scienza e natura del paese vengono esposti descritti e definiti come "pre incaici", ovvero di origine precedente agli imperi Inca. Esistono Cani Nudi Peruviani di piccola, media e grande taglia, ma tutte le versioni riconosciute sono agili e scattanti. Come molte razze di cani primitivi, mantiene un comportamento poco adatto agli ambienti eccessivamente urbanizzati, all'interno dei quali potrebbe vivere disagio dato dai rumori e dalla presenza di troppe persone, con cui è generalmente diffidente.

Il Maltese

Oltre ai cani nudi, esistono razze di cani note per non perderne pelo (o per perderne pochissimo) e che non hanno sottopelo. Il Maltese, ne è un esempio. Le sue origini sono antichissime, ed è stato il preferito di tantissime nobildonne nell'antica Roma, sempre apprezzato per l’aspetto elegante, il suo lungo pelo bianco e un temperamento legato a diverse motivazioni, da quella comunicativa alla collaborativa passando per quella protettiva e sociale. Il pelo è in effetti lungo e setolo, ma non deve trarre in inganno perché tende a perderne meno rispetto ad altri cani che hanno invece un mantello più corto ma più fitto.

Il Bichon à poil frisé

Anche il Bichon à poil frisé perde pochissimo pelo, ancora meno del Maltese. È un cane di piccola taglia con un mantello ricciolo e bianco, il tartufo e gli occhi scuri e dalle forme arrotondate. Ha orecchie cadenti e ricoperte da peli finemente arricciati e la coda è portata in alto, senza però arricciarsi sulla groppa. Tra le priorità c’è quella di tutelare i propri umani, è molto attivo ed è bene ricordare che ha una motivazione predatoria piuttosto spiccata.

Il Barboncino

Il Barbone, o anche Barboncino, è una razza di cane caratterizzata, oltre che dall'aspetto elegante e dalle spiccate capacità di apprendimento, dal fatto che non perde molto pelo. Proprio per le sue caratteristiche è molto amato e diffuso come animale da compagnia. È stato selezionato in quattro varietà diverse che si distinguono in base alla dimensione: grande mole, media mole, nano e toy. Ognuna di queste varietà può presentare un mantello di cinque colori diversi e composto da un pelo riccio e corto che pò essere bianco, nero, marrone, grigio e fulvo.

Il Lagotto Romagnolo

Il Lagotto Romagnolo è un'antica razza italiana originaria delle zone paludose sulle foci del fiume Po. Viene considerato un cane da riporto in acqua, ma è anche l’unica razza al mondo a essere specializzata nella ricerca del tartufo. Questi cani dal mantello ricciolo e lanoso hanno un’enorme vitalità e sono in grado di trasmettere allegria anche ai loro umani, a cui si affidano completamente creando relazioni incredibilmente profondi. Neppure lui perde tanto pelo, se non in pochissime quantità, ed è un cane che ama moltissimo la vita all’aria aperta, muoversi ed esplorare.

Lo Yorkshire Terrier

Lo Yorkshire Terrier è un cane originario dell’Inghilterra, molto diffuso in tutto il mondo e riconoscibile per le piccole dimensioni e per il lungo mantello liscio bicolore. I peli sono folti e lunghi, ma è privo di sottopelo e tende perciò a perderne molto pochi, per questo è importante spazzolarlo con regolarità per evitare la formazione di nodi. È un cane che ama dedicare il tempo alla ricerca di oggetti e persone e che affronta volentieri avventure di ogni tipo, soprattutto se in compagnia dei propri umani di riferimento.

Lo Schnauzer

Anche lo Schnauzer è una razza caratterizzata da un pelo duro e spesso che non effettua una muta abbondante: per eliminare i peli morti è necessario, ogni 3-4 mesi, sottoporlo a una seduta di toelettatura per aiutarlo a mantenere il suo mantello in salute. Si tratta di cani molto attivi e amanti del movimento, con una forte motivazione territoriale e protettiva.

Il Basenji

Il Basenji è cane molto antico, conosciuto anche come "cane muto", soprannome che purtroppo genera però un malinteso: questo cane primitivo di origine africana, sebbene non abbai come gli altri cani, può emettere un enorme varietà di vocalizzazioni, anche molto potenti, come ululati o uggiolii che possono ricordare addirittura delle sirene o dei canti tirolesi. Dal punto di vista motivazionale, questo cane rispecchia ciò che possiamo aspettarci dalle razze primitive, ovvero una forte spinta predatoria e una scarsa motivazione sociale interspecifica che lo porta ad essere diffidente nei confronti degli estranei. Inoltre si tratta di un cane molto cinetico, adatto quindi a famiglie attive che abbiano l'abitudine di fare movimento nel tempo libero. Il pelo è molto corto, e complice anche le sue origini – zone molto calde – tende a perderne pochissimo.

Lo Shih Tzu

Lo Shih Tzu è un cane da compagnia di origine cinese. Il suo nome completo, shīziquǎn, significa “cane figlio del leone”, ma nei secoli, questo piccolo e fedele compagno degli umani, ha guadagnato anche altri soprannomi, tra cui “cane leone occidentale” o “cane leone tibetano”, in conseguenza al fatto che questa razza è originaria proprio del Tibet, nell’odierna Cina Sud occidentale. Ha un corpo robusto e ricoperto di abbondante pelo, che perde però in pochissime quantità.

Il Levriero Afgano

Il Levriero Afgano è un antico cane da caccia originario dell'Afghanistan, e proprio per la zona di cui è originario non ha sottopelo. Il pelo cresce molto lentamente e raggiunge la lunghezza che lo contraddistingue solo verso i 4 anni di età, e fa una sola muta nell’arco della vita, prima di diventare adulto. È un atleta, e per via della sua motivazione cinestesica ha un reale bisogno di fare movimento per sentirsi bene. Per comprenderne la personalità, basti pensare che il suo nome originale è Tazi, un termine che nelle lingue locali significa “velocità e assalto”.

Perché i cani senza sottopelo hanno una muta meno accentuata

Il motivo per cui i cani che non hanno sottopelo hanno una mutua meno presente è perché i peli che perdono sono proprio quelli che stanno sotto. Il sottopelo del resto serve proprio ad isolare la cute dalle escursioni termiche, ovvero a sopportare meglio sia il freddo che il caldo e evitare anche l’umidità. Le razze che abbiamo sopra evidenziato non hanno questa caratteristica e dunque la perdita di peli è meno abbondante e di conseguenza anche meno visibile.

Altro aspetto che va considerato è anche la tempistica con cui i peli crescono che differisce di cane in cane a seconda delle tipologie. Ci sono infatti animali che non hanno cicli di muta proprio perché la perdita del manto avviene in modo più graduale e non legata alla stagionalità.

Ancora bisogna pensare pure alla tipologia di pelo, ovvero se è “morbido”, irto, lanoso e così via. Quest’ultimo, come quello riccio, trattiene maggiormente i peli ormai morti e ciò porta a una minore perdita nell’ambiente circostante.