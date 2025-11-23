Cani senza coda: quali sono e perché nascono così

I cani senza coda hanno questa caratteristica per mutazione genetica o per la pratica del taglio della coda



L'incredibile variabilità delle caratteristiche fisiche delle razze canine spesso sorprende. E tra le differenze più evidenti si nota anche la presenza o l'assenza della coda, un aspetto che solleva diverse domande sul perché alcuni cani siano privi di questa fondamentale parte del corpo. Le razze note per questa caratteristica sono 26, tra cui il Welsh Corgi Pembroke e l'Australian Shepherd.

Nella maggior parte dei casi, la causa è la caudectomia, ovvero la pratica, oramai anacronistica e crudele, di amputare deliberatamente la coda ai cani per fini puramente estetici. Nel corso della storia, l'amputazione della coda dei cani è infatti stata una pratica molto diffusa, inizialmente eseguita per scopi "pratici", come impedire che la coda interferisse o venisse danneggiata nel corso di determinate attività, come la caccia, i combattimenti o la difesa delle greggi dai predatori. Successivamente è diventata poi un puro (e inutile) vezzo estetico.

Fortunatamente, negli ultimi decenni, questa pratica (insieme al taglio delle orecchie) è stata largamente vietata in molti paesi, dove è riconosciuta come una procedura dolorosa, crudele in tutto e per tutto maltrattamento animale. Tuttavia, ci sono però anche alcuni casi in cui i cani nascono naturalmente con una coda molto più corta del normale o persino completamente assente. Il motivo è legato quasi sempre a una specifica mutazione di un gene.

Perché alcuni nascono senza coda

Ci sono casi in cui alcuni cani nascono effettivamente con una coda naturalmente più corta o addirittura completamente assente a causa di una mutazione genetica. Questi cani, conosciuto come "natural bobtail", vengono classificati in due categorie principali: i brachiuri e gli anuri. I brachiuri sono quelli che nascono con una coda naturalmente più corta e quindi con un numero minore di vertebre caudali. Questa condizione è il risultato di una mutazione genetica che influenza lo sviluppo della coda durante la crescita dell'embrione. I cani anuri, invece, nascono completamente privi di coda.

Sia la condizione brachiura che anura è stata riscontrata, con frequenze differenti, in diverse razze. Nella maggior parte dei casi è dovuta alla mutazione del gene del fattore di trascrizione T-box T (C189G), descritta e studiata per la prima volta nel Welsh Corgi Pembroke. Ulteriori ricerche hanno poi dimostrato che la stessa mutazione è presente in almeno altre 20 razze, mentre in altre ancora il meccanismo genetico responsabile della mancata formazione della coda deve ancora essere determinato.

Poiché in molti paesi è ormai vietato il taglio della coda, alcuni allevatori stanno tentando di selezionare sempre più spesso questa mutazione per inserirla, tra l'altro, anche in altre razze in cui è assente, come accaduto per esempio col Boxer. Tuttavia, diversi studi indicano che la mutazione negli omozigoti è letale nelle prime fasi dello sviluppo dell'embrione. Quando infatti entrambi i genitori hanno la coda corta per effetto di questa specifica mutazione, un quarto dei piccoli muore ancor prima di nascere. Nel Västgötaspets, una razza svedese, questa percentuale arrivava quasi al 30%.

5 razze di cani senza coda: quali sono le più comuni

Sono almeno 26 le razze in cui è stata osservata sia la condizione brachiura che anura. In alcune di queste, tuttavia, non sono ancora chiari i meccanismi genetici responsabili di questa condizioni. Molte di queste razze in passato subivano regolarmente l'amputazione della coda, per cui dove oggi è vietata occorre presentare un certificato che dimostri che questa condizioni sia il risultato di una mutazione e non di un taglio deliberato.

Welsh Corgi Pembroke

Il Welsh Corgi Pembroke, conosciuto da tutti grazie alla sua presenza fissa a Buckingham Palace al fianco della Regina Elisabetta II, è un cane molto apprezzato per il suo simpatico e caratteristico aspetto fisico. Il Corgi nasce generalmente anuro ed è probabilmente per questo la razza naturalmente senza coda più famosa. Ci sono però anche Corgi che nascono con la coda, che resta comunque dimensioni piuttosto contenute e viene portata solitamente dritta.

Australian Shepherd

L’Australian Sheperd può avere una coda molto corta o totalmente assente



Il Pastore Australiano, conosciuto anche come Australian Shepherd o più semplicemente Aussi, è un cane molto apprezzato per la sua bellezza, in particolare per i suoi occhi, spesso bicolori e il mantello arlecchino. La sua coda può essere lunga, arrotolata o nascere naturalmente corta o completamente assente. Si tratta di un cane forte e coraggioso, che non si ferma di fronte a nulla e che persegue gli obiettivi con grande tenacia: la città non è esattamente il suo luogo ideale.

Australian Stumpy Tail Cattle Dog

La coda dello Stumpy arriva a massimo 10 centimetri di lunghezza



L'Australian Stumpy Tail Cattle Dog, conosciuto anche semplicemente come Stumpy, è un razza di origine australiana piuttosto recente e poco diffusa. Ha ereditato la sua coda lunga al massimo 10 centimetri o completamente assente dagli incroci con i cani Smithfield, arrivati per la prima volta in Australia durante il periodo coloniale. Questa razza, oltre a essere una di quelle senza coda più famose, è stata anche incrociata con i dingo australiani.

Västgötaspets

Anche il "Corgi svedese" si distingue per l’assenza di coda



Il Västgötaspets è una razza svedese simile al Corgi, sebbene vi siano ancora dubbi sulla stretta parentela tra queste due razze. Questi piccoli cani da pastore nordici possono nascere con tutte le possibili lunghezza delle coda, da lunga e folta a completamente assente. Conosciuto anche come Vallhund svedese, la sua piccola statura contribuisce piuttosto sano e longevoà, con una vita media di 15 anni. Tuttavia, spesso soffre per l'atrofia progressiva della retina che può portarlo anche alla cecità.

Cane da pastore di Vallée

Il Cane da pastore di Vallée è una razza di origine polacca di media taglia, compatta, muscolosa e con un pelo lungo e fitto. Solitamente nascono con una coda perfettamente formata, tuttavia anche in questa razza è stata riscontrata la mutazione che può portare alla nascita di individui con coda corta o completamente assente.