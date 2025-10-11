I Bouledogue Francesi nascono senza coda? Perché la selezione genetica ha voluto la coda mozzata in questa razza

Il Bouledogue francese ha una coda naturalmente corta, frutto della selezione genetica e non di amputazione. Gli allevatori hanno privilegiato nel tempo questa caratteristica estetica, comune anche ad altre razze come Corgi e Australian Shepherd.

Il Bouledogue Francese è un cane di piccola taglia selezionato in modo da esasperare tratti come occhi grandi e muso schiacciato, tipici dei brachicefali. Si tratta di estremizzazioni morfologiche che abbassano la qualità della vita degli individui di questa razza, e tra i tratti problematici c'è anche la coda corta.

La coda è un elemento fondamentale per la comunicazione tra cani, la sua assenza nei Bouledogue Francesi compromette la loro capacità di farsi capire dai conspecifici. In alcuni individui infatti è quasi invisibile, mentre in altri appare come una protuberanza piccola e leggermente avvitata.

Perché è stata selezionata l'assenza di coda nei Bouledogue Francesi

Dopo oltre un secolo di selezione artificiale pensata per esasperare i tratti del baby schema come occhi grandi, testa rotonda e naso piccolo, il Bouledogue Francese ha subito un radicale cambiamento rispetto agli altri cani.

La selezione ha cambiato profondamente l’aspetto dei Bouledogue Francesi rispetto ad altri cani



Gli allevatori hanno privilegiato la forma compatta del corpo e giudicarono la coda molto corta adatta a dare al profilo dell'animale un aspetto "pulito". Hanno selezionato questo tratto facendo accoppiare tra loro individui con una coda già molto ridotta. Non si arrivò mai quindi a tagliare la coda dei cuccioli, come avviene invece per altre razze, ma è una caratteristica selezionata geneticamente.

Com'è in realtà la cosa di questi cani

I Bouledogue francesi nascono già con la coda molto corta costituita da poche vertebre, spesso deformate o fuse. Spesso si avvita in una piccolo spirale, mentre altri mostrano la variante dritta ma molto corta. È una peculiarità del loro patrimonio genetico. Alcuni possono avere una coda leggermente più lunga o visibile, ma si tratta di una esigua minoranza.

La coda del Bouledogue Francese è naturalmente corta anche nello standard di razza dell’Enci



Questa conformazione, come gli altri tratti brachicefali, può comportare diversi problemi, oltre che sotto il profilo comunicativo anche per la salute: le poche vertebre residue possono essere soggette a malformazioni come la "tasca della coda", una piega cutanea che può accumulare umidità e batteri e necessità di pulizia costante.

Quali altre razze hanno la coda corta a causa della selezione genetica

La coda naturalmente corta non appartiene solo ai Bouledogue Francesi, anche in altre razze la selezione ha privilegiato una coda piccola e quasi invisibile. Un esempio classico è il Corgi, che a causa del "gene t", noto come "bobtail", ha sviluppato una coda piccola simile a un pom pom.

Alcune razze da caccia come lo Épagneul breton mostrano frequentemente varianti con coda corta o addirittura assente. Nella razza Australian Stumpy Tail Cattle Dog la coda corta è persino parte del nome stesso e dell'identità della razza. Altri casi non riguardano tutta la razza, ma solo alcune linee selezionate, come avviene per l'Australian Shepherd.

In ogni caso si tratta di mutazioni che, quando presenti in un solo esemplare, non compromettono la vita del cucciolo, ma se trasmesse in doppia copia possono risultare letali, motivo per cui gli allevatori devono stare molto attenti nelle accoppiate.