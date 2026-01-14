Quali sono i cani “più puliti”: le razze che emanano meno odori e si dedicano al grooming

Maltese, Barboncino e Yorkshire sono alcune della razze di cane considerate più pulite. Questo perché amano il grooming e perdono poco pelo.

Quando si parla di cani "più puliti" si fa riferimento a una percezione tutta umana data da una serie di caratteristiche fisiche e comportamentali del cane. Alcune razze tendono a emanare meno odori, producono meno sebo e hanno un mantello che trattiene poco lo sporco. Per questo non sono in realtà i cani nudi i più puliti, ma altri, anche a pelo lungo.

Maltese, Barboncino e altre, sono razze molto apprezzate da chi vive in appartamento proprio perché danno la sensazione di essere "più puliti".

Barboncino

Il Barboncino è una delle razze più apprezzate quando si parla di cani più puliti. Il suo pelo riccio, che cresce in modo continuo invece di cadere ogni stagione, e trattiene poco lo sporco.

Questa caratteristica fa sì che perda pochissimo pelo, un aspetto molto comodo per tante persone. Il mantello, però, richiede una toelettatura regolare per evitare nodi e mantenere la pelle in salute. Dal punto di vista del comportamento, il Barboncino è un cane attento, vivace e molto ricettivo, che tende a praticare il grooming, cioè l'auto-toelettatura, anche negli spazi domestici condivisi con il suo umano.

Maltese

Il Maltese è una delle razze più comuni quando si parla di cani adatti alla vita domestica. Il suo pelo lungo e setoso, privo di sottopelo, cade molto poco e non trattiene facilmente gli odori, se viene curato con regolarità. Per questi motivi il maltese è molto apprezzato negli spazi interni, sporcandosi meno rispetto a cani più irruenti. La toelettatura è importante, ma una volta impostata una routine costante, la gestione risulta semplice.

Schnauzer

Lo Schnauzer è considerato un cane “pulito”, soprattutto nelle taglie media e nana. Il suo mantello duro e compatto non trattiene facilmente polvere e sporco, e la perdita di pelo è contenuta se la toelettatura viene eseguita correttamente. La rasatura periodica aiuta a mantenere il pelo in buone condizioni e a ridurre eventuali odori.

Dal punto di vista caratteriale, è equilibrato e vigile, e tende a non sporcarsi eccessivamente durante le uscite. È una razza adatta a chi cerca un cane ordinato.

Bichon frisé

Il Bichon frisé è un altro esempio di cane amatissimo per la sua “pulizia”. Il pelo bianco, soffice e riccio non cade quasi mai, ma cresce costantemente e va curato con spazzolature e lavaggi regolari. Nonostante il colore chiaro, questa razza non emana odori forti, soprattutto se la cura del mantello è costante. Perde poco pelo e questo lo rende una scelta diffusa per chi vuole un cane facile da gestire in casa.

Yorkshire

Anche lo Yorkshire è spesso inserito tra le razze considerate "più pulite". Il suo mantello, molto simile per struttura a un capello umano, cresce continuamente e non va incontro a una vera muta stagionale. Questo significa meno peli sparsi in casa e una minore diffusione di odori.

Nonostante le piccole dimensioni, lo Yorkshire è un cane dal carattere non sempre facile da gestire, ma tende a fare grooming spesso e per questo mantiene il pelo in buone condizioni, soprattutto se aiutato da spazzolature regolari.