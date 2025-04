Come capire se il cane ha le pulci: 6 sintomi da osservare

I morsi delle pulci lasciano piccoli puntini rossi spesso raggruppati tra loro in zone specifiche del corpo. Non sono semplici da vedere, ma ci sono altri sintomi e segnali comuni che possono aiutarci a capire se il nostro cane ha le pulci.

Le pulci sono tra i parassiti del cane più diffusi e fastidiosi



Sono minuscole, veloci, quasi invisibili, ma possono diventare un vero e proprio incubo per il nostro cane fatto di prurito continuo e fastidiose irritazioni. Le pulci sono infatti tra i parassiti del cane più diffusi. Si tratta di piccoli insetti ematofagi, cioè che si nutrono del sangue dell'animale, che non hanno ali e che sono in grado di proliferare rapidamente, soprattutto con l'arrivo della primavera, infestando non solo il corpo del nostro cane, ma anche l'ambiente domestico.

Spesso basta una passeggiata in un prato o un incontro fugace con un altro cane per portare a casa alcuni di questi ospiti indesiderati. Per questo è importante saper riconoscere tempestivamente i segnali di un'eventuale infestazione: un cane che si gratta di continuo, zone prive di pelo, puntini neri nel mantello. Tutti segnali da non sottovalutare e che devono farci agire in fretta, ricorrendo a un trattamento antiparassitario adeguato al caso e suggerito dal nostro veterinario.

Come riconoscere le pulci e i loro morsi

Le pulci sono piccoli insetti privi di ali, lunghi pochi millimetri, dal corpo appiattito lateralmente e di colore marrone scuro. A prima vista possono sembrare granelli di terra o sabbia che si muovono e saltellano velocemente tra il pelo, ma se si guarda con maggiore attenzione sono dotate di tre paia di zampette, con quelle posteriori molto più lunghe sviluppate. Riescono a saltare proprio grazie a loro, spesso spostandosi da un animale all'altro o anche dentro casa. Quando mordono, di solito lasciano piccoli puntini rossi, spesso raggruppati in aree dove la pelle è più sottile e sensibile.

Le zone più colpite sono il collo, l'addome, l'inguine, la base della coda e le ascelle. Il cane tende poi a grattarsi o mordicchiarsi insistentemente proprio in questi punti, provocandosi, in alcuni casi, vere e proprie lesioni da grattamento. Anche se le pulci si nascondono bene e sono spesso difficili da vedere, un indizio chiave è rappresentato dalle loro feci: piccoli puntini neri che vengono depositati tra il pelo dell'animale, in particolare lungo la schiena e alla base della coda. Basta passarci sopra un batuffolo di cotone umido e se i puntini rilasciano un alone rossastro, si tratta quasi certamente proprio delle feci di pulci.

6 segnali che il tuo cane ha le pulci

Per capire se il nostro cane è infestato dalle pulci bisogna, prima di tutto, saper osservare il suo comportamento e il suo corpo con attenzione, soprattutto nelle prime fasi di un'infestazione, quando i parassiti sono ancora pochi e difficili da trovare. Ci sono però alcuni sintomi e altri segnali che possono aiutarci capirlo e ad agire in fretta. Ecco quelli più comuni e a cui bisogna fare caso:

Si gratta spesso e sempre nello stesso posto : il prurito è sintomo più evidente. Se il cane si gratta con insistenza, in particolare dietro le orecchie, sul collo o all'inguine, meglio dare un'occhiata più approfondita in queste zone del corpo.

: il prurito è sintomo più evidente. Se il cane si gratta con insistenza, in particolare dietro le orecchie, sul collo o all'inguine, meglio dare un'occhiata più approfondita in queste zone del corpo. Si mordicchia in maniera compulsiva : se non può grattarsi, il nostro amico a quattro zampe può anche arrivare a mordicchiarsi la pelle in risposta al prurito, in particolare in zone vicine alla coda.

: se non può grattarsi, il nostro amico a quattro zampe può anche arrivare a mordicchiarsi la pelle in risposta al prurito, in particolare in zone vicine alla coda. Perde molto pelo (alopecia) : in presenza di un'infestazione grave e persistente, possono anche comparire chiazze senza pelo in corrispondenza delle zone più colpite.

: in presenza di un'infestazione grave e persistente, possono anche comparire chiazze senza pelo in corrispondenza delle zone più colpite. Presenza di croste, dermatiti o piccole ferite : a causa dall'eccessivo grattarsi oppure come reazione allergica alla saliva delle stesse pulci (la cosiddetta DAPP, dermatite allergica da pulci), possono anche comparire croste e piccole ferite sulle pelle.

: a causa dall'eccessivo grattarsi oppure come reazione allergica alla saliva delle stesse pulci (la cosiddetta DAPP, dermatite allergica da pulci), possono anche comparire croste e piccole ferite sulle pelle. Feci di pulci nel pelo : la presenza di piccoli granelli neri che sembrano terra sono uno dei segnali più evidenti di un'infestazione che ormai va avanti da tempo. Come già anticipato in precedenza, si tratta infatti delle minuscole feci delle pulci.

: la presenza di piccoli granelli neri che sembrano terra sono uno dei segnali più evidenti di un'infestazione che ormai va avanti da tempo. Come già anticipato in precedenza, si tratta infatti delle minuscole feci delle pulci. Presenza di pulci nella cuccia o in casa: spesso sono proprio gli ambienti più frequentati dal cane a rivelare l'infestazione, attraverso la presenza di feci o pulci adulte visibili per esempio nella cuccia, sul tappeto, ma anche sul pavimento di casa.

Se ci accorgiamo che il nostro cane ha le pulci, è importante agire in fretta: il veterinario potrebbe suggerire un trattamento antiparassitario specifico, come pillole o uno shampoo specifico. Ma non basta trattare solo il cane: spesso va bonificato anche l'ambiente domestico in cui vive, passando l'aspirapolvere con frequenza, lavando cuccia, tappeti, cuscini e tappezzeria a temperature elevate (almeno 50°C). Se possibile, usare il vapore per lavare anche le altre superfici di casa.