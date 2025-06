Come aiutare il cane che soffre di mal d’auto: quali sono i sintomi e cosa puoi fare

Anche il tuo cane può soffrire di mal d'auto, ma puoi aiutarlo a prevenire o limitare i sintomi come il vomito o la salivazione eccessiva con qualche accorgimento come abituarlo con gradualità alla macchina, ventilare l'abitacolo e fare soste frequenti.

Anche i cani soffrono di mal d'auto, esattamente come noi esseri umani, ma esistono diversi modi e rimedi per aiutarli a contrastare i sintomi. Si tratta infatti di un problema più diffuso di quanto si pensi che può rendere difficoltoso qualsiasi viaggio in auto, anche se di breve durata, e che spesso provoca effetti negativi sul nostro amico a quattro zampe come vomito, scialorrea e anche letargia.

Soprattutto in vista delle ferie estive, questo problema torna ad occupare i pensieri di molti pet mate in cerca di un rimedio valido. Ma prima di tutto è importante saper riconoscere i segnali di questo disturbo per poter intervenire tempestivamente.

Come capire se il tuo cane soffre di mal d'auto: i sintomi

Capire se il cane soffre di mal d'auto non è difficile se si presta attenzione ai suoi comportamenti durante e dopo i viaggi in macchina. Di solito c'è un crescendo nella sintomatologia del cane che inizia con salivazione eccessiva, ansia, irrequietezza, sbadigli frequenti, letargia, fino ad arrivare al sintomo più estremo: il vomito. Alcuni cani possono anche arrivare a tremare oppure a cercare di nascondersi.

Vista la varietà di segnali che precedono l'insorgere delle manifestazioni più pesanti, è utile osservare anche il comportamento che ha il cane prima di salire in macchina. I cani osservandoci sono molto bravi a capire le nostre intenzioni solo osservando i nostri gesti e i cambiamenti nella routine. Vedendo una valigia, o magari riconoscendo la borsa con tutto quello che serve per viaggiare con un cane, può rendersi conto che sta per salire in auto e iniziare a mostrare disagio.

I segni di ansia o resistenza possono quindi iniziare a casa, oppure appena resosi conto che sta per salire sull'auto: l'agitazione stessa può innescare il mal d'auto. Inoltre, un cane che già normalmente si muove continuamente, che ansima o che sbava più del solito potrebbe essere maggiormente soggetto a cinetosi.

Le cause del mal d'auto però non sono solo emotive, ci sono anche delle caratteristiche fisiche che rendono alcuni individuo maggiormente suscettibili.

Le cause del mal d'auto nel cane

Il mal d'auto nei cani può avere diverse cause. Una delle principali è legata all'apparato vestibolare dell'orecchio interno, che aiuta a mantenere l'equilibrio. Nei cuccioli, questo apparato non è ancora completamente sviluppato, rendendoli più vulnerabili alla cinetosi. Per questo per affrontare un viaggio in auto con un cucciolo ci vogliono preparazione e di attenzioni maggiori rispetto al viaggio con un cane adulto. Con la crescita, molti cani possono anche superare questo problema.

In altri casi invece possono continuare a soffrirne anche in età adulta. Poi, proprio come accade a gran parte degli esseri umani, il movimento e le oscillazioni del veicolo non aiutano: possono compromettere il senso di equilibrio del cane, provocando nausea e disorientamento.

L'ansia è un'altra causa tra le più diffuse del mal d'auto nei cani. Per alcuni, l'auto è associata a esperienze negative, come visite dal veterinario, lunghi viaggi stressanti, in qualche caso possono legarla al ricordo dell'abbandono. Queste associazioni possono causare stress e disagio che iniziano già alla semplice vista dell'auto.

Come evitare che il cane vomiti in macchina: consigli e rimedi

Per aiutare il cane a superare il mal d'auto, ci sono diversi accorgimenti che l'umano di riferimento può adottare. Prima di tutto, è importante abituare gradualmente il cane all'auto. Iniziare con brevi viaggi e aumentare progressivamente la durata può aiutare il nostro compagno animale a sentirsi più a suo agio con questo mezzo. Soste frequenti per far scendere il cane e permettergli di rilassarsi sono strategie utili a limitare anche i sintomi fisici che insorgono con il movimento continuo.

Un altro consiglio è evitare di dare da mangiare al cane nelle ore immediatamente precedenti il viaggio. Salire in auto a stomaco pieno può aumentare la probabilità di vomitare. Durante il viaggio è bene anche mantenere una buona ventilazione nel veicolo e assicurarsi che il cane abbia un posto comodo e sicuro dove sedersi può contribuire a ridurre il malessere.

In alcuni casi, potrebbe essere utile consultare il veterinario per ottenere consigli specifici o farmaci anti-nausea. Esistono anche rimedi naturali, come zenzero, che possono aiutare a calmare il cane durante il viaggio.