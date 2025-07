Come riconoscere il colpo di calore nel gatto: i 7 sintomi da osservare e cosa fare in questi casi

Il colpo di calore nei gatti è una condizione in cui la temperatura corporea aumenta oltre il livello sostenibile per l'organismo, spesso dopo un'esposizione prolungata al caldo. I gatti, a differenza dei cani, non mostrano molti segni visibili quando si trovano in questa condizione, ciò rende particolarmente difficile per gli umani di riferimento capire il problema e quindi intervenire.

Per questo è bene essere adeguatamente informati ed essere pronti a riconoscere alcuni dei sintomi più comuni come l'apatia improvvisa e la salivazione eccessiva. L'identificazione precoce dei sintomi è importante per intervenire tempestivamente ed evitare complicazioni serie, anche fatali.

I sintomi del colpo di calore nel gatto: come riconoscerlo tempestivamente

È più probabile che i colpi di calore si verifichino quando il gatto è esposto a temperature elevate senza riuscire a trovare un modo per rinfrescarsi, i gatti infatti non sudano come noi. Dato che il corpo non è in grado di disperdere il calore adeguatamente, il micio può avvertire un malessere generale che può aggravarsi rapidamente. Perciò è importante che l'umano sia in grado di cogliere i segnali precoci di questa situazione molto comune quando arrivano i primi caldi.

I sintomi più comuni del colpo di calore nel gatto sono 7:

Respirazione rapida: il gatto cerca di liberarsi del calore interno ansimando e respirando forte dalla bocca, contrariamente al suo comportamento abituale. In questi casi può anche avere la lingua di fuori; Letargia e debolezza: l'animale appare esausto, incapace di camminare o diventa immobile in un angolo, nonostante fosse precedentemente vigile; Gengive rosse o violacee: potrebbe significare che le mucose stanno cambiando colore a causa di una scarsa ossigenazione, e a quel punto c'è già un problema evidente; Salivazione eccessiva: il gatto ha una quantità eccessiva di saliva, che può essere più densa del normale; Mancanza di coordinazione: un caso grave di atassia felina può provocare tremori nel gatto, inciampi o difficoltà a camminare; Vomito: il vomito in questi casi può essere giallo, bianco, o anche trasparente; Diarrea: si verifica tipicamente quando la temperatura corporea è troppo alta e il corpo è particolarmente stressato.

Qualsiasi di questi segnali di avvertimento dovrebbe spingere il proprietario ad agire immediatamente, piuttosto che aspettare che si risolva da solo.

Cosa fare se il gatto ha un colpo di calore e a chi rivolgersi

Se sospetti che il tuo gatto abbia un colpo di calore, è importante agire velocemente. La prima cosa da fare è portarlo in un luogo fresco e tranquillo. Può essere utile cercare di ridurre gradualmente la temperatura del gatto tamponando con acqua fresca (mai ghiacciata) soprattutto sotto le ascelle anteriori, sulla pancia e sulla testa. Usare un ventilatore a distanza può funzionare, ma ricorda di non mettere il gatto in una corrente d'aria diretta, perché potresti causargli uno shock termico molto pericoloso per lui.

Per lo stesso motivo evita di mettere il gatto in acqua fredda o ghiacciata. Non dovresti neanche incoraggiarlo a bere o somministrargli farmaci senza consultare un veterinario. Si dovrebbe fornire un primo soccorso e chiamare il veterinario, per poi recarsi d'urgenza in clinica.