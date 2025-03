Come si comporta un gatto in calore?

Il calore nei gatti rappresenta il periodo di fertilità e si manifesta con comportamenti specifici differenti tra i due sessi. La fase di calore può causare stress negli animali, per questo bisogna imparare a gestirli in maniera adeguata.

La fase del calore nei gatti può spaventare le persone più inesperte, questo perché durante il periodo di fertilità l'animale mette in atto comportamenti specifici molto diversi dal solito. Questo fenomeno si manifesta in maniera diversa nei gatti maschi e nelle femmine, sia in relazione alle modalità alla frequenza.

Il gatto femmina è un animale poliestrale stagionale, significa che i calori si manifestano in un arco ben definito dell’anno, precisamente tra i mesi di gennaio e settembre e ognuno ha una durata compresa tra i 15 e i 21 giorni circa. Questo avviene al raggiungimento della maturità sessuale, intorno ai 5-9 mesi di età. Il gatto maschio, invece, non ha un ciclo di calore vero e proprio. Raggiungono la maturità sessuale intorno ai 6-12 mesi di età e, da quel momento, sono sempre pronti all’accoppiamento. Non vanno in calore a intervalli regolari come le femmine, ma rispondono alle gatte in calore quando ne percepiscono l’odore. Questo scatena in loro comportamenti specifici legati alla riproduzione.

6 comportamenti comuni nei gatti in calore

Il miagolio insistente e prolungato è un segnale che il gatto è agitato per via del calore



Quando un gatto è in calore il suo comportamento cambia in modo evidente: alcuni atteggiamenti possono sembrare molto strani, e a volte anche inquietanti, per chi non ha mai affrontato questa fase con il proprio animale. Soprattutto le gatte in questo periodo possono mostrare uno stato psicologico molto particolare, con il quale occorre mostrare pazienza ed empatia.

Miagolii insistenti e prolungati

Uno dei segnali più tipici del calore è il miagolio continuo, che può diventare molto forte e acuto, soprattutto di notte. La gatta chiama i maschi nelle vicinanze, mentre i maschi miagolano per rispondere alle femmine o per sfidare altri maschi.

Sfregamenti e richieste di attenzioni

Le gatte in calore si strofinano più del solito contro mobili, persone e oggetti, lasciando feromoni per segnalare la loro disponibilità. Anche i maschi mostrano un aumento nell’attrito contro superfici e persone, spesso accompagnato da un comportamento più affettuoso o irrequieto.

Posizione d'accoppiamento

Le femmine assumono spesso una postura chiamata "lordosi": abbassano la parte anteriore del corpo, sollevano il posteriore e spostano la coda di lato, segnalando la loro disponibilità. Questo comportamento è un chiaro segno di calore e può ripetersi frequentemente.

Marcare il territorio

I gatti maschi, e in alcuni casi anche le femmine, possono iniziare a spruzzare urina in diversi punti della casa. Questo comportamento serve a diffondere feromoni e a segnalare la loro presenza ad altri gatti.

Irrequietezza e tentativi di fuga

Un gatto in calore diventa più agitato e cerca insistentemente di uscire, anche se normalmente non mostra interesse per l'esterno. Questo è particolarmente evidente nelle gatte, che possono cercare di scappare per raggiungere i maschi nei dintorni.

Diminuzione dell’appetito

Alcuni gatti in calore mangiano di meno poiché il loro interesse principale diventa l'accoppiamento. Questo fenomeno è più comune nelle femmine durante il periodo fertile.

Quando il gatto va in calore soffre?

Il mancato soddisfacimento dell’istinto di accoppiamento può causare frustrazione e disagio



È naturale chiedersi se il gatto soffra durante il calore, soprattutto osservando i suoi comportamenti apparentemente stressanti. Sebbene il calore non provochi dolore fisico vero e proprio, può generare un forte disagio.

Nelle femmine, il desiderio di accoppiarsi è regolato dagli ormoni, e il mancato soddisfacimento di questo istinto può causare frustrazione. La gatta può sembrare nervosa e agitata come mai prima. Questo stato di tensione si ripete ciclicamente finché non si accoppia o finché non viene sterilizzata.

Per i maschi la sofferenza è legata all’impossibilità di raggiungere le femmine. Se un gatto maschio percepisce una gatta in calore nelle vicinanze ma non può accoppiarsi potrebbe diventare particolarmente frustrato. In alcuni casi, questa tensione può portare a comportamenti distruttivi o aggressivi, sia verso altri animali che verso i propri umani.

Anche se il calore non è una malattia, può essere fonte di stress per l’animale. Alcuni gatti vivono questa fase con maggiore tranquillità, mentre altri diventano molto irrequieti.

Cosa possiamo fare quando il gatto è in calore?

Se il gatto in calore vive in casa, l’umano di riferimento può adottare alcuni accorgimenti per aiutarlo a gestire meglio questo periodo. Uno dei modi più efficaci per evitare i disagi è la sterilizzazione. Questa procedura elimina i cicli ormonali nelle femmine e riduce i comportamenti sessuali nei maschi, migliorando la qualità della vita dell’animale e prevenendo cucciolate indesiderate.

Se il gatto non è sterilizzato, si può cercare di calmarlo attraverso la distrazione e l’arricchimento ambientale. Giochi interattivi e tiragraffi possono aiutare a ridurre l’agitazione. Nel caso delle femmine, un ambiente tranquillo e privo di stimoli esterni può limitare i miagolii e l’irrequietezza.