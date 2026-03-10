Perché i gatti miagolano così forte quando sono in calore: cosa vogliono comunicare

Durante il periodo del calore, l'atteggiamento del gatto cambia completamente, e così anche il suo miagolio, che diventa più frequente, molto più intenso e prolungato, a volte così acuto da sembrare quasi un ululato. Spesso questi richiami si verificano nelle ore serali, quando l’animale è più irrequieto e vocalizza con maggiore frequenza. Questo comportamento non è casuale: in quanto animale crepuscolare è più attivo alla sera e nelle ore che precedono l'alba. In concomitanza con i picchi di attività il richiamo sessuale è più intenso, così come la frustrazione di restare chiusi in casa mentre gli ormoni si fanno sentire.
Cosa significa il miagolio intenso e prolungato delle gatte in calore
Nelle gatte il miagolio durante il calore è uno dei segnali più evidenti della fase riproduttiva. Le vocalizzazioni diventano più lunghe e ripetute rispetto al solito. È una strategia riproduttiva che serve a segnalare la disponibilità all’accoppiamento.
Il miagolio intenso diventa quindi un richiamo destinato ai maschi presenti nell’ambiente circostante. In natura, dove i gatti possono muoversi liberamente su territori più ampi, queste aumentano così la probabilità di essere individuati da potenziali partner.
Perché il gatto miagola al nostro rientro. L’etologa: “È il segnale che è finita la noia”
Per chi vive in casa con una gatta, questo comportamento può risultare parecchio fastidioso perché spesso avviene di notte e dura ogni sera per molti minuti consecutivi.
Perché i gatto miagola quando è in calore
Durante il calore, l’organismo del gatto produce livelli elevati di ormoni sessuali che influenzano non solo il corpo ma anche il comportamento. L’animale diventa più sensibile agli stimoli esterni e sviluppa una forte spinta riproduttiva.
Il miagolio è quindi un modo per esprimere questo stato di eccitazione e l’impulso all’accoppiamento, con la relativa frustrazione. Soprattutto se vive in casa, infatti, il gatto non sempre ha la possibilità di soddisfarlo, e per questo motivo può diventare insistente nelle vocalizzazioni.
Le reazioni di gatti maschi e femmine ai miagoli del calore
Le vocalizzazioni del calore non coinvolgono solo le femmine. Anche i gatti maschi possono reagire allo stesso modo quando percepiscono i richiami di una gatta fertile. Il miagolio delle femmine, infatti, è uno dei segnali che indicano la presenza di una possibile partner nelle vicinanze.
In contesti urbani o domestici questo fenomeno può tradursi in veri e propri concerti notturni molto intensi. Si tratta però di un comportamento naturale: una forma di comunicazione tra gatti che ha lo scopo di coordinare l’incontro tra maschi e femmine nel periodo fertile.