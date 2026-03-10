Perché i gatti miagolano così forte quando sono in calore: cosa vogliono comunicare

Durante il calore i gatti miagolano più forte e spesso, soprattutto di notte. È un richiamo sessuale con cui le femmine segnalano la propria disponibilità all’accoppiamento.

Durante il periodo del calore, l'atteggiamento del gatto cambia completamente, e così anche il suo miagolio, che diventa più frequente, molto più intenso e prolungato, a volte così acuto da sembrare quasi un ululato. Spesso questi richiami si verificano nelle ore serali, quando l’animale è più irrequieto e vocalizza con maggiore frequenza. Questo comportamento non è casuale: in quanto animale crepuscolare è più attivo alla sera e nelle ore che precedono l'alba. In concomitanza con i picchi di attività il richiamo sessuale è più intenso, così come la frustrazione di restare chiusi in casa mentre gli ormoni si fanno sentire.

Cosa significa il miagolio intenso e prolungato delle gatte in calore

Nelle gatte il miagolio durante il calore è uno dei segnali più evidenti della fase riproduttiva. Le vocalizzazioni diventano più lunghe e ripetute rispetto al solito. È una strategia riproduttiva che serve a segnalare la disponibilità all’accoppiamento.

Il miagolio intenso diventa quindi un richiamo destinato ai maschi presenti nell’ambiente circostante. In natura, dove i gatti possono muoversi liberamente su territori più ampi, queste aumentano così la probabilità di essere individuati da potenziali partner.

Per chi vive in casa con una gatta, questo comportamento può risultare parecchio fastidioso perché spesso avviene di notte e dura ogni sera per molti minuti consecutivi.

Perché i gatto miagola quando è in calore

Durante il calore, l’organismo del gatto produce livelli elevati di ormoni sessuali che influenzano non solo il corpo ma anche il comportamento. L’animale diventa più sensibile agli stimoli esterni e sviluppa una forte spinta riproduttiva.

Il miagolio è quindi un modo per esprimere questo stato di eccitazione e l’impulso all’accoppiamento, con la relativa frustrazione. Soprattutto se vive in casa, infatti, il gatto non sempre ha la possibilità di soddisfarlo, e per questo motivo può diventare insistente nelle vocalizzazioni.

Le reazioni di gatti maschi e femmine ai miagoli del calore

Le vocalizzazioni del calore non coinvolgono solo le femmine. Anche i gatti maschi possono reagire allo stesso modo quando percepiscono i richiami di una gatta fertile. Il miagolio delle femmine, infatti, è uno dei segnali che indicano la presenza di una possibile partner nelle vicinanze.

In contesti urbani o domestici questo fenomeno può tradursi in veri e propri concerti notturni molto intensi. Si tratta però di un comportamento naturale: una forma di comunicazione tra gatti che ha lo scopo di coordinare l’incontro tra maschi e femmine nel periodo fertile.