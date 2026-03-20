I cani possono “sentire” il calore dei gatti: le possibili reazioni

I cani sono in grado di percepire quando una gatta è in calore, soprattutto grazie al loro olfatto estremamente sviluppato. Durante questa particolare fase, infatti, la gatta emette feromoni specifici che possono essere avvertiti anche da altre specie.

Come fanno i cani a sentire il calore dei gatti

Grazie al loro ai loro 300 milioni di recettori, l'olfatto dei cani è tra le 10.000 e 100.000 volte più sensibile di quello degli esseri umani, e per questo sono in grado di rilevare sostanze chimiche impercettibili per noi. Durante l’estro, la gatta rilascia feromoni, cioè molecole che comunicano il suo stato riproduttivo.

Questi segnali chimici vengono captati non solo dal naso, ma anche dall'organo vomeronasale, specializzata proprio nella lettura dei messaggi chimici tra animali. Anche se questi feromoni sono destinati principalmente ai gatti maschi, non sono “invisibili” alle altre specie: il cane, quindi, riesce comunque a percepirli, anche se non ne comprenderne il significato biologico.

Quali comportamenti ha il cane in presenza di una gatta in calore

Quando un cane percepisce questi odori, il suo comportamento può cambiare e diventare più irrequieto, magari cercando di annusare insistentemente l’ambiente domestico o la gatta. Questo perché il cane percepisce un segnale biologico, ma non può tradurlo perché non lo comprende come avverrebbe con una femmina della sua specie.

Ne può derivare una lieve frustrazione o uno stato di stress, soprattutto se la convivenza è stretta e prolungata.

Come gestire la convivenza tra cane e gatta quando è in calore

La gestione di questa situazione richiede solo qualche accorgimento pratico nel caso di individui particolarmente sensibili. Separare temporaneamente gli spazi può essere utile per ridurre l’intensità degli stimoli olfattivi e limitare l’agitazione del cane. Anche mantenere una routine stabile, con passeggiate regolari e momenti di attività, aiuta a scaricare la tensione accumulata.

Creare ambienti tranquilli e una routine prevedibile permette di ridurre lo stress e aiutare la convivenza.