6 giochi che puoi fare in casa con il tuo gatto per tenerlo in forma

Giochi interattivi, nascondino, o anche una semplice scatola possono essere giochi entusiasmanti per il nostro gatto. Proporre al gatto giochi che assecondino il suo istinto predatorio è utile per mantenerlo attivo e scongiurare il rischio di obesità tanto diffuso tra i gatti di casa.

I gatti sono predatori come tali la vita in casa limita le loro opportunità di movimento e ne determina l'impoverimento cognitivo. Un gatto che non fa esercizio può andare incontro a problemi di salute come sovrappeso, diabete e malattie articolari. Per questo è fondamentale fornire al nostro amico felino opportunità di gioco che gli permettano di mantenersi in forma, sia fisicamente che mentalmente.

Vediamo alcuni giochi che possono aiutare il gatto a restare attivo e felice.

Giocattoli che simulano caccia

I gatti sono cacciatori e di conseguenza i giochi che simulano il movimento delle prede sono tra i più efficaci per tenerli attivi. Topolini di peluche, piume attaccate a un bastoncino o semplici cordoncini possono attirare l'attenzione del gatto e stimolare il suo istinto predatorio. Muovendo questi oggetti come se fossero prede in fuga, il gatto sarà incentivato a inseguirli, saltare e afferrarli.

Un aspetto fondamentale di questo gioco è permettere al gatto di catturare la sua "preda". Se l'oggetto è sempre fuori dalla sua portata, come avviene ad esempio con i puntatori laser, il gioco potrebbe diventare frustrante e controproducente. Alternare momenti di inseguimento a momenti di successo renderà l'attività più gratificante e stimolante.

Palline rimbalzanti

Le palline rimbalzanti sono un ottimo modo per far muovere il gatto in casa. Ne esistono di ogni genere, da quelle leggere che rimbalzano in modo imprevedibile, oppure che emettono suoni per attirare la sua attenzione. Alcuni gatti amano colpire le palline con le zampe e inseguirle mentre rotolano per la stanza. Questo tipo di gioco incoraggia il movimento e permette al gatto di sfogare la sua energi.

Puoi anche prendere parte al gioco per brevi sessioni lanciando la pallina contro una parete o sotto un mobile, in modo che il gatto debba inseguirla e cercare di recuperarla. Non serve un gioco costoso, basta anche solo una semplice pallina di carta accartocciata.

Nascondino

Nascondere piccoli giocattoli o premi in giro per casa lo spingerà a usare l'olfatto e l'ingegno per trovarli. Puoi nascondere croccantini dietro un mobile, dentro una scatola o sotto un tappetino, incoraggiando il tuo gatto a esplorare e a muoversi per cercarli.

Questo gioco è particolarmente utile per i gatti meno attivi, poiché li stimola a muoversi con uno scopo preciso. Inoltre, aiuta a mantenere la loro mente allenata, evitando la noia.

Scatole

Scatole di diverse dimensioni possono diventare nascondigli, tane o tunnel attraverso cui il gatto può strisciare e giocare. Se hai più scatole, puoi collegarle con buchi per creare un vero e proprio labirinto, rendendo l'esperienza ancora più interessante.

Questo gioco non solo permette al gatto di muoversi e saltare dentro e fuori dagli spazi, ma gli offre anche un senso di sicurezza e comfort, poiché i piccoli ambienti chiusi li fanno sentire protetti.

Giocattoli interattivi

I giocattoli interattivi sono perfetti per mantenere attivo il gatto sia fisicamente che mentalmente. Questi giochi richiedono che il gatto compia determinate azioni per ottenere una ricompensa, come una pallina che si muove dentro un circuito o un dispenser di croccantini che si apre solo quando viene spinto nel modo giusto.

Alcuni esempi di giocattoli interattivi includono circuiti con palline mobili in cui il gatto deve colpirle per farle muovere lungo il percorso, oppure anche giochi elettronici con luci o movimenti automatici che imitano il comportamento di piccoli animali.

Corde e cannucce

Se il budget è zero puoi fissare una corda a un bastoncino e farla oscillare in aria per incoraggiare il gatto a saltare e afferrarla. Questo tipo di gioco stimola il suo istinto di caccia e lo aiuta a mantenere i muscoli in allenamento.

Anche le cannucce possono diventare oggetti di gioco interessanti: molti gatti amano spingerle con le zampe e inseguirle mentre scivolano sul pavimento. Puoi creare un piccolo percorso con più cannucce sparse per la stanza per aumentare il divertimento.