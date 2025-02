Perché il gatto morde le caviglie del suo umano? I motivi di questo (strano) comportamento

Quando il gatto ci morde le caviglie il più delle volte interpretiamo questo comportamento come un segnale di aggressività o come un dispetto, ma in realtà le ragioni dietro questi attacchi sono totalmente diverse. Un gatto può mordere le caviglie per gioco, per attirare l’attenzione, per scaricare stress e ansia, oppure perché sta seguendo il suo istinto predatorio se il morso è preceduto da una sequenza di agguato.

Uno dei fattori più comuni che scatenano questo comportamento è la mancanza di stimolazione. I gatti sono animali per natura curiosi e hanno bisogno di dare sfogo alle proprie esigenze etologiche attraverso l'attività fisica e mentale per rimanere equilibrati. Se non trovano un modo per sfogare le loro energie, potrebbero iniziare a comportarsi in modo che a noi sembra dispettoso, come appunto mordere le caviglie del loro umano.

Quattro motivi per cui il gatto morde piedi e caviglie: le possibili cause

Capire il motivo dietro questo comportamento è il primo passo per migliorare la convivenza e creare un ambiente sereno per entrambi. Il primo passo è capire il motivo per cui questo avviene: quattro sono i più comuni.

Gioco

Uno dei motivi più comuni per cui un gatto morde le caviglie è il gioco. I gattini, in particolare, imparano a interagire con il mondo circostante attraverso il gioco, e spesso usano bocca e artigli per esplorare.

Se un gatto prende l’abitudine di attaccare le caviglie del suo umano potrebbe averlo imparato da piccolo, senza che questo comportamento venisse corretto. Anche gli adulti possono essere incoraggiati in tal senso.

Mancanza di stimoli

Un gatto che non ha abbastanza attività fisica e mentale può sfogarsi attaccando all'improvviso le caviglie delle persone che vivono con lui. Questo accade soprattutto nei gatti che vivono in ambienti poco stimolanti, senza possibilità di uscire, giochi, arrampicatori o momenti di interazione. Se un gatto si annoia, può cercare di dare sfogo alle energie accumulate e arrivare a mordere.

Stress e ansia

Lo stress può essere un altro fattore determinante. Un importante cambiamento nell’ambiente domestico, come un trasloco, l'arrivo di un bambino o di altri animali, tutte casistiche che possono alterare l’equilibrio emotivo del gatto.

Quando un gatto si trova in situazioni di stress può arrivare a sfogare la tensione attraverso morsi o inseguimenti ai danni del suo umano. Anche la frustrazione per un bisogno non soddisfatto, come ad esempio, una lettiera troppo sporca o un’area della casa resa inaccessibile, può portarlo a reagire in questo modo.

Istinto predatorio

Se il morso alle caviglie è preceduto da un vero e proprio agguato, con il gatto che si nasconde dietro un mobile o in un angolo prima di scattare verso le gambe del suo umano, allora si tratta di un comportamento predatorio. In natura, i gatti cacciano prede piccole e veloci, e il movimento delle gambe può ricordare loro un animale in fuga.

Le conseguenze della mancata stimolazione nei gatti

Un gatto che non riceve abbastanza stimoli rischia di sviluppare problemi comportamentali ed emotivi. La noia e la frustrazione possono tradursi in iperattività o addirittura depressione. Un gatto poco stimolato può diventare più nervoso e imprevedibile, manifestando comportamenti distruttivi come graffiare mobili, mordere oggetti o, appunto, attaccare le caviglie del suo umano.

In alcuni casi, la mancanza di attività fisica può anche portare a problemi di salute. L’inattività prolungata favorisce il sovrappeso, che può a sua volta causare problemi articolari e malattie come il diabete. Inoltre, un gatto annoiato può sviluppare stereotipie, comportamenti ripetitivi e senza uno scopo reale, come leccarsi ossessivamente o inseguire la propria coda.

Come gestire un gatto che attacca le caviglie e i piedi?

Per evitare che il gatto attacchi le caviglie del suo umano, è fondamentale fornirgli un ambiente stimolante e adatto alle sue esigenze. Ecco alcune strategie utili: