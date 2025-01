Perché il gatto ti morde mentre gli fai le coccole: ecco cosa vuole (davvero) comunicarti

I gatti possono mordere anche durante momenti apparentemente tranquilli, come quelli dedicati al gioco e alle coccole. Quando lo fanno stanno cercando di comunicarci che la nostra "invadenza" e vogliono semplicemente dirci basta. Tuttavia, può anche essere un gioco per loro.

Chi vive con un gatto sa bene che ogni felino ha una personalità unica, fatta di sfumature e di momenti imprevedibili. Uno di questi momenti, che lascia spesso i pet mate perplessi, è quando il gatto, in apparenza tranquillo e rilassato durante le coccole, improvvisamente decide di mordere. Questo comportamento non è però casuale e, anzi, può essere interpretato come una chiara comunicazione del felino.

La maggior parte delle volte, il gatto morde improvvisamente perché non sta godendo il contatto eccessivo che sta ricevendo, percepito come troppo invadente. Altre volte, invece, il morso è semplicemente un modo per giocare, ma comunque inaspettato e per noi doloroso. Cerchiamo di capire insieme le principali motivazioni che spingono il nostro amico felino a comportarsi in questo modo.

Per dire basta

Quando il gatto morde durante le coccole, è spesso il suo modo inequivocabile di dire "basta". Il contatto che, inizialmente, poteva essere piacevole e rassicurante, può diventare rapidamente fastidioso per il felino. Questo accade perché i gatti, per natura, non amano essere toccati troppo a lungo o in modo troppo insistente. Ciò che per noi può sembrare una carezza affettuosa, per loro può essere percepito come un'invasione del loro spazio personale.

Spesso, prima del morso, il gatto manda segnali che possono avvisarci del suo disagio: una coda che si muove nervosamente, miagolii che diventano più insistenti e orecchie rivolte all'indietro sono tutti indicatori di un fastidio crescente. Se non rispondiamo a questi segnali, il gatto può sentirsi obbligato a ricorrere al morso per interrompere il contatto indesiderato.

Per gioco

Non sempre, però, il morso è legato a una forma di difesa. Può anche essere un comportamento che il gatto esprime in un momento di gioco. I gatti, soprattutto quelli giovani, sono noti per il loro istinto giocoso e predatorio. In natura, il gioco è un momento in cui affinano le loro abilità di caccia e di sopravvivenza. Anche se vivono in casa e sono ben nutriti, questo istinto rimane vivo e può manifestarsi durante momenti di interazione con il pet mate.

Qui la questione si fa però più spinosa e sfaccettata. Quello che viene concepito come "gioco" dal gatto non lo è però per noi umani, che spesso proviamo dolore o riceviamo graffi. Per il gatto, tuttavia, mordere fa parte anche del gioco: è un modo per simulare la cattura di una preda, per scaricare l’energia accumulata e per mantenersi attivo e stimolato, come farebbe con un proprio simili o un fratello, nel caso dei cuccioli.